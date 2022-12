Los dos hijos de la víctima mujer y del presunto agresor despidieron a la fallecida Sonia Garberoglio a través de sus redes sociales. Muchos amigos y vecinos de la muerta la despidieron recordando sucesos que venía sufriendo y también buenos momentos con ella en vida

En las últimas horas del lunes Sonia Garberoglio (51) fue asesinada en Maipú, aparentemente, por su pareja, Juan Carlos Romero (51). Tras el hecho sus dos hijos le dedicaron a la víctima unas sentidas palabras.

La mujer junto a su presunto agresor tenían dos hijos mayores de edad. La primera es un odontóloga, y fue quien primero llegó a la escena del crimen tras un llamado de su padre.

Para recordarla la joven subió tres fotos donde señaló: “Me quedo con esos viajecitos y los que nos quedaban, pero por otro plano vamos a estar volando de nuevo juntas”.

En tanto que su hermano, que se dedica al modelaje, expresó: “Perdí a mi mejor amiga con quien me gustaba mirar casas, perdí a mi consejera, a la persona que me hacía sentir seguro, la persona que más me amaba en el mundo”.