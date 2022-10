En la provincia cuyana, donde es el único juez federal con competencia electoral, Walter Bento está procesado con sentencia firme por enriquecimiento ilícito y más de una decena de casos de coimas divulgó Jornada Online.

El juez federal de Mendoza, Walter Bento, ofreció hoy su descargo ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura por varios delitos que le imputan, como enriquecimiento ilícito, dijo ser “inocente” y aseguró que no cometió “ningún delito”.



Por cerca de tres horas y media, Bento insistió en las irregularidades de procedimiento en todas las causas en su contra y apuntó directamente contra el fiscal Dante Vega, a quien acusó de tenerle un “odio patológico” por haberle ganado el concurso para juez federal.



“Me pongo en el lugar de ustedes y los entiendo: sale todo el tiempo en los medios que me están procesando por todo el Código Penal pero yo les pregunto ¿en base a qué?“, planteó Bento ante los consejeros de Acusación.

La comisión, presidida por el diputado del PRO, Pablo Tonelli, analiza tres cargos contra Bento, en base a los seis procesamientos contra el juez por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.

La Justicia detectó un incremento patrimonial no explicado del grupo familiar del juez, además de viajes al exterior, compra de propiedades y vehículos que provendrían del cobro de coimas a detenidos por parte de Bento, para mejorar su situación procesal.

El magistrado cuestionado rechazó ser la cabeza de una asociación ilícita, aseguró que los testigos en su contra buscan beneficios en su condición de detenidos y condenados y que, por el contrario, él los perjudicó porque así lo indicaba su “leal saber y entender” impartiendo justicia.

En cuanto a los viajes, uno de los elementos que sostienen el cargo de del enriquecimiento ilícito, la justicia federal detectó casi noventa viajes al exterior entre 2007 y 2021, que no fueron desmentidos hoy por el juez, aunque sí dijo que no hizo viajes en “avión privado”.

Bento fue representado en la audiencia por el abogado Mariano Cuneo Libarona y en la audiencia participaron los consejeros Tonelli, Roxana Reyes, Gerónimo Ustarroz, Graciela Camaño, Martín Doñate, Carlos Matersson, Jimena de la Torre y María Vázquez.

El juez fue habilitado por Tonelli a hacer uso de la palabra y desde allí, por tres horas y media y con apenas dos cuartos intermedios de cinco minutos cada uno, Bento desgranó su explicación de las acusaciones por orden.

El tiempo otorgado, de 9 a 13, no fue suficiente para Bento y solicitó a Tonelli una nueva audiencia, pedido que fue aceptado y se fijó el próximo miércoles 19, a las 10, para que el magistrado cierre su descargo.

Luego de este trámite, y en función de lo dicho por Bento y la prueba valorada, la comisión debe decidir si avanza en la acusación y su decisión deberá ser luego refrendada por el pleno de veinte miembros del Consejo.