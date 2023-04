El miércoles 5 de abril, muy temprano, un camionero salvó su vida de milagro luego de que cayera al vacío desde un puente que atraviesa el Río Mendoza, en el distrito de Tres Porteñas. La obra de mejora viene siendo tramitada hace seis años

El conductor de un transporte de carga durante la mañana del miércoles 5 de abril de 2023 fue sorprendido temprano con un susto de muerte cuando intentaba usar un puente en pésimas condiciones cuya responsabilidad actualmente reside en la autoridad de la Dirección Provincial de Vialidad.

El aparatoso accidente que dejó al camión tirado en la tierra, de costado, se produjo sobre el puente que conduce al tránsito por la Ruta Provincial 31 y cuyo estado es deplorable. No es la primera vez que esto sucede en horas en las que la iluminación natural no es la óptima y los conductores se arriesgan, sin aviso alguno que indique que se está por aventurar a una zona de extremo peligro, en el que los accidentados salvan sus vidas de milagro y por el momento no aparece algún responsable.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza con el fin de ayudar al chofer y para salvarguardar la carga que había quedado a merced de cualquier oportunista, quienes recibieron la asistencia de los vecinos que en esa zona de Tres Porteñas saben del peligro y también del abandono en el que se encuentra el citado viaducto.

Según el candidato a intendente Fabián Ferro, del Frente Cambia Mendoza, “existe un expediente de hace unos seis años en el que se viene solicitando que arreglen el puente. Esto que está pasando es un espanto. Algún responsable tiene que haber. No puede ser que estemos rezando todo el tiempo para que esto deje de suceder”.

Ferro, un reconocido médico clínico del Hospital Perrupato de San Martín, indicó que “el objetivo de la obra es la conexión del PASIP y la Ruta Nacional 7 con el oasis Norte de la provincia Mendoza y la Ruta Nacional 40, utilizando la ruta Provincial 41, que no es otra que el Carril Chimbas, luego empalmando la Ruta Provincial 31 y así utilizar el nuevo puente para cruzar el Río Mendoza”, dijo aludiendo a un nuevo puente que es requerido en ese lugar.

“Siguiendo por la Ruta Provincial 31, se podrá empalmar la Ruta Provincial 34 y por esa vía lograr llegar a la Ruta Nacional 40. Con esta conexión se descongestionaría el acceso a Mendoza y que, sumada a la variante Palmira, se evitaría la carga pesada. La inversión aproximada sería de unos $ 400 millones y con un plazo de ejecución de obra de unos 12 meses”, detalló el profesional de la salud que aspira a suceder al intendente de San Martín, Raúl Fufeil.