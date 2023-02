El empresario del espacio Activá Mendoza confirmó su apoyo al exdiputado nacional que competirá contra Cornejo la candidatura a gobernador de la provincia cuyana. Criticó a los políticos que “viven de la política no tienen heterogeneidad de las personas que producen”

El radical Luis Petri, abogado y exdiputado nacional, recibió la bendición de Mauricio Badaloni, quien recientemente confirmó la alianza de su espacio político, Activá Mendoza, con el Frente Cambia Mendoza, resaltando la capacidad de quien competirá en las PASO por la candidatura a gobernador contra Alfredo Cornejo.

Así lo hizo Badaloni en diálogo con Radio Nihuil, durante la jornada de este lunes, criticando la agenda pública que se desarrolla en la actualidad en la provincia, “más dedicada a la política que a otras temáticas que le importan a los mendocinos“.





“Hay muchos políticos que viven de la política y no tienen la heterogeneidad de las personas que producimos. Desde nuestro espacio estamos buscando que el ciudadano independiente tenga mayor interpretación de esto y encuentre un espacio donde la crítica sea constructiva”, remarcó.



Enfatizó que desde Activá Mendoza están trabajando con MásRepública, e invitó a que los mendocinos se sumen a esta alternativa ya que están necesitando 1.500 adhesiones para terminar de armar este partido. Por su parte, Petri, hombre oriundo del Este de Mendoza, lidera el espacio Mendocinos por el Futuro.



“Estamos con mucho impulso en los diferentes departamentos de la provincia. Ciudadanos emprendedores que son independientes y que no sean una carga para el Estado. Estos mendocinos buscan influir en política”, dijo.



Con relación a la interna en Cambia Mendoza, destacó que se trabajó mucho dentro del espacio: “Entendemos que dentro del escenario político tenemos una gran preocupación. Tiene que ver con que todavía hay un pensamiento más popular y en eso no estamos de acuerdo. Pensamos que hay que dar una discusión más de fondo. Nosotros no hemos arreglado nada, queremos competir dentro de Cambia Mendoza”, indicó.



Subrayó la necesidad de que formatos como Activá Mendoza puedan competir con mayores posibilidades. “Nosotros con Luis Petri estamos trabajando bastante en conjunto, hicimos diferentes recorridas departamentales. Nos parece una persona que ha defendido los intereses de Mendoza a nivel nacional. Es un político que viene trabajando en una agenda relacionada con la seguridad y la justicia. Vamos a ir a los departamentos de San Rafael y General Alvear juntos”, destacó.



Asimismo, precisó que al precandidato a gobernador de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, desde su espacio le acercaron una propuesta con diferentes temas relacionados al turismo, la logística e infraestructura, entre otros asuntos de valor.

Por otro lado, hizo mención al “caravanazo” contra las entregas de tierras a mapuches en Mendoza. “Nos acompañó mucha gente como es el caso de los veteranos de Malvinas. Eso ayuda a creer que no somos pocos los que no estamos conformes con un montón de situaciones que se dan hoy en día, dijo. En la iniciativa desarrollada en el Sur de Mendoza, Luis Petri, junto al médico de San Martín, Fabián Ferro, acompañaron a los empresarios que se expresaron contra la entrega de tierras dispuesta por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI.