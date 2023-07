Guido Molina fue quien se presentó en la justicia y dio indicios de que la agresión estuvo planeada afirmando que “tenía ganas de que la golpearan” y que se lo había comentando con anterioridad a él

El 20 de junio Janina Ortiz, secretaria del Gobierno de Las Heras y pareja del candidato a vicegobernador por La Unión Mendocina, Daniel Orozco fue agredida por un masculino en San José, departamento de Guaymallén.

Luego de varias investigaciones se logró dar con una cámara que logró captar el momento del golpe y se ve como el agresor se va corriendo para la esquina.

Sin embargo, Guido Molina quien es chofer de la funcionaria declaró ante la justicia algo que podría dar un giro rotundo en la investigación: “Guido Molina fue quien se presentó en la justicia y dio indicios de que la agresión estuvo planeada afirmando que “tenía ganas de que la golpearan” y que se lo había comentando con anterioridad a él”.

Además mientras ella se encontraba siendo atendida por el personal médico en el Hospital Español, Molina le aseguró a un oficial de Policía de nombre Leonel García y quien además es su amigo que “Ella me pidió que hablara con unos amigos para que le pegaran”. En la captura de pantalla del chat de Whatsapp se puede leer un contundente mensaje.

“Para mí está todo armado perro. Ella me pidió hace un mes atrás que hablara con unos amigos que yo tenía para que le pegaran y le dije que no me metía en eso y el problema es que es tal cual a lo que me contó”, aseguraba el chofer en el chat con García.