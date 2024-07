El presidente de Independiente Rivadavia dio por cerrada la negociación del pase de Matías Reali a San Lorenzo por incumplimiento del pago. “No hay más contrato con San Lorenzo” dijo enfáticamente el pope azul.

El pase de Matías Reali de Independiente Rivadavia a San Lorenzo de Almagro no se concretó y el jugador deberá retornar al club del Parque.

El presidente de Independiente Rivadavia fue entrevistado en el programa Ídolos y Anónimos, conducido por Jorge Barbieri y Orlando Abraham en Radio Jornada, y brindó los pormenores del por qué la transferencia del jugador al club del Bajo Flores quedó sin efecto.

“A Matías lo han puesto en una situación muy difícil y yo lo lamento, porque al margen del gran jugador que es, es una gran persona. Es un pibe sano, bueno y lo han sometido a este desgaste, a este estrés. Le están mintiendo porque le dicen que se quede, que hoy en la mañana se arregla porque San Lorenzo paga y le siguen mintiendo”, comenzó diciendo.

“Hoy debería haberse presentado en la concentración de Independiente Rivadavia y no lo ha hecho. Vamos haber lo que suceda más tarde o mañana” explicó el presidente.

Vila destacó el mal manejo que tuvieron los dirigentes de San Lorenzo en la negociación por el pase del delantero. “Se iniciaron las negociaciones, negociamos, me cambiaron las condiciones en donde accedimos finalmente a lo que pretendía el club porteño. El viernes de la semana pasada nos juntamos en una escribanía y cerramos el acuerdo. El acuerdo consistía en una determinada cantidad de dinero que se pagaba al contado y un saldo que se financiaba a 12 meses. A su vez el contado que debían pagar el viernes, se dividía en dos partes; una en efectivo y otra donde acreditaban que habían hecho una transferencia en dólares. El contrato contenía una cláusula donde decía que si la transferencia no se hacía en las próximas 48 horas con un agravante, que si el contrato quedaba rescindido, los U$S 500.000 que se pagaban en efectivo quedaban en calidad de multa en propiedad de Independiente Rivadavia” explicó.

“Esperamos el lunes y la transferencia no se hizo. El martes no se hizo y el miércoles, Beto Rez Masud fue hasta el banco Macro en Mendoza y habló con el gerente y le explicó que la transferencia no existe -es falsificada- Ayer mismo le notificamos a San Lorenzo que el contrato estaba rescindido por falta de pago y pusimos en conocimiento a AFA de la misma situación y le dijimos a Matías que debía volver a Independiente Rivadavia” continuó.

“Espero que mañana Matías regrese al club. Yo no he hablado con él. Primero habrá que recomponerle la cabeza porque debe estar destruído, como cualquiera de nosotros, si nos pasa un manoseo como este” sentenció.

Por último, el presidente fue enfático al sentenciar: “No hay ninguna chance, pero ninguna chance de aceptarle el pago a San Lorenzo de Almagro. El contrato está rescindido, no hay más contrato. Siguen diciendo en San Lorenzo y en las redes sociales que van a pagar, que es una cuestión operativa. Una cuestión operativa no. Simplemente no existía la cuenta y el comprobante fue fraguado. Se perdió la confianza” concluyó.