De forma similar con lo que ocurrió con la presentación de La Libertad Avanza, LLA, a manos de Lourdes Arrieta, ahora se repite la figura de falsedad ideológica y otros delitos, en la Justicia.

El Partido Solidario que representa a nivel nacional Carlos Heller, titular del Banco Credicoop, fue el foco de una denuncia por la presentación de fichas de adhesión adulteradas en Mendoza. La novedad se asocia a la reciente experiencia que atravesó La Libertad Avanza, LLA, que encabezó en su momento la diputada nacional Lourdes Arrieta, hoy alejada a la fuerza de ese espacio que encabeza en Argentina Karina Milei.

Para la mayoría de los que leen esta nota, ahora mismo, Mariana Abraham es una completa desconocida. Se trata de la ex vicepresidenta primera del Concejo Deliberante de San Rafael.

Sin embargo, no es eso lo más relevante, sino el hecho de que enfrenta tres graves acusaciones judiciales por supuesta adulteración de fichas partidarias del Partido Solidario, aquel que comanda Carlos Heller, titular del Banco Credicoop.

Según pudo reconstruir Diario Mendoza Today, sobre la base de uno de los expedientes judiciales y el testimonio de puntuales testigos, la mujer habría falsificado casi 150 fichas de afiliación a ese partido político, donde despuntó como secretaria. La trama explotó en 2019, pero aún la Justicia se encuentra en “veremos”.

La maniobra la habría motorizado aprovechando su alto cargo en el Credicoop, donde supo ser la jefa operativa, una suerte de “segunda” del gerente de la sucursal de San Rafael.

Quien descubrió la maniobra es Adrián Matas, exvicepresidente del Partido Solidario y referente del mundo cooperativo. “Yo fui testigo directo de eso”, reveló este último a este diario.

-¿Qué cargo tenía usted?

-En ese momento era jefe de la filial Cuyo del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es la pata educativa y política del Banco Credicoop.

-¿Cómo descubrió la maniobra?

-A la una de la tarde, cuando entraba a mi laburo cooperativo y político, le decía a Abraham, como a otros: “Che, necesito fichas de afiliación, fijate a ver si me podés conseguir alguna”.

-¿Por qué necesitaban fichas de afiliación si el partido ya está anotado legalmente?

-Cada partido político tiene que tener cuatro mil fichas como mínimo, pero esas fichas se van cayendo mensualmente ¿Por qué? Porque la persona fallece, porque la persona se afilia a otro partido, automáticamente vos no te enterás, ¿Cómo te enterás? Cada vez que tenés que ir obligatoriamente a la junta electoral y te dicen: “Mirá, el partido tiene 3.800 afiliados (te estoy poniendo un ejemplo) le faltan 200.

-¿Entonces?

-Entonces, suponete… a la 1 de la tarde yo le decía “necesito fichas”; y ponele que iba 16:30/ 17 hs y me traía 30. Y no es que lo hizo una sola vez, lo hizo varias veces. Entonces, en un momento le pregunto: “¿Mariana, cómo haces para tener tantas fichas?”. Y me dice muy pancha que las llenaba “en el banco”. Yo no la entendía muy bien cuando me decía “en el banco”. Entonces, como teníamos mucha confianza política me dice: “Mirá, en realidad lo que hago yo es que cuando alguien viene a hacer un trámite al banco, le hago doble fotocopia a todos los antecedentes”.

-A ver si se entiende: ¿Le usa los datos para afiliar compulsivamente a la persona?

-Exacto. Cuando me contó eso le dije que era gravísimo lo que estaba haciendo. O sea, la persona hace un trámite bancario y sale afiliado y nunca se entera, porque los trámites de esa ficha, los datos son reales, lo que no es real es la firma, que fue truchada por ella.

-Los datos de la persona, dirección, documento, a qué se dedica… eso es exactamente real, lo que es irreal es la firma porque acá la ficha de afiliación la tiene que firmar el titular, porque es un documento público, por eso yo hago 3 denuncias.

-¿De qué delitos la acusás puntualmente?

-Yo denuncio “falsedad ideológica”, porque vos le falsificas lo ideológico a la persona que le vas a hacer una ficha de afiliación; “falsificación de firmas” y aparte “falsificación de instrumento público”.

-¿Hay alguien más involucrado?

-Sí, Juan Carlos Rivera, un “pez gordo” que siempre se manejó en la sombra.

-Desconozco de quién se trata…

-Él cumple la doble función del presidente del partido solidario de Mendoza -yo era vicepresidente y él actualmente sigue siendo presidente- y aparte gerente regional del banco Credicoop. Maneja prácticamente el 25% de todo el banco en el país. Cuando yo le comento estas y otras irregularidades, nunca imaginé que sería despedido de mi cargo. Yo fui uno de los afectados, porque a mí también me falsificaron la firma.

-No creo que sea en una ficha de afiliación…

-No, no. Fue otro documento, donde aparece mi firma falsificada por Aníbal López, que es la persona encargada de las cajas de seguridad de la filial centro del banco Credicoop.

-¿Por qué le falsifican la firma?

-Porque no estaba de acuerdo con una colectora, en un cierre de colectora con el tema de La Cámpora en Lavalle, yo digo que no estoy de acuerdo como vicepresidente y me falsifican la firma.

-¿Intentó hablar con Heller como presidente del Partido Solidario?

-Sí, le mandé una carta de documento a Heller, también en su doble rol de presidente del Credicoop. También le mandé Whatsapp y le mandé correo electrónico privado antes de que pase todo esto.

-¿Y qué pasó?

-En lugar de decime “vení y explicame qué pasó”, no, me entraron a rodear hasta que me despidieron de mi cargo, pero fijate qué curioso, cuando a mí me despiden en noviembre del 2017, me despiden y 60 días antes me habían aumentado el 50% en sueldo y me habían felicitado porque era la mejor filial de todo el país. Y 60 días después Edgardo Form, que es el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, me cita en su oficina en Buenos Aires para decirme que me van a despedir, y que el motivo de mi despido eran mis diferencias políticas con Rivera, a lo cuál yo le explico: “pero Eduardo, me estás blanqueando que están cometiendo un delito y que encima están mezclando lo político con lo institucional, hace 60 días me llamaste para subirme el sueldo el 50% y me dijiste que era el mejor de todo el país, y 60 días después me decías que por orden de Julio y de Heller me vas a despedir por mis diferencias políticas, quiero creer que a parte de un delito es persecución política”.

-Vayamos a lo judicial…

-Viendo que la cuestión era cada vez más negra, fui a hacer la denuncia pertinente en el juzgado Federal 1, de Servini de Cubría. Entretanto, Aníbal López, enviado por Rivera, me quiere entrar a mis oficinas del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos por la fuerza, con un cerrajero, lo toman las cámaras y se arma un quilombo bárbaro.

Damian Alfredo Sconfianza, abogado de Matas, confirmó a Mendoza Today que se presentaron las pruebas en la justicia: “Es un juicio que tendría que salir rápido, porque está todo allí. Tendrían que llamar a declarar a los afectados y se tiene que resolver en seguida”, dijo el letrado.

Lo relatado aquí no debería sorprender, ya que no es la primera mácula que complica a Mariana Abraham.

Por caso, en el año 2017 debió renunciar a su precandidatura como senadora provincial por no cumplir el requisito de tener la edad mínima de 30 años para competir por ese cargo.

Quien lo refirió fue Armando Camerucci, expresidente del bloque radical en el Senado mendocino, en su cuenta de Twitter: “Kirchnerismo puro, inconstitucional. Si no hay error, Mariana Abraham no puede ser senadora provincial, no tiene 30 años de edad. Lo estipula nuestra Constitución”.

No fue el único que lo planteó, pero sí el que logró que la mujer desistiera de competir, al quedar expuesta públicamente.

Podría ser apenas una anécdota, pero es más que ello. Son las delicias de la política mendocina 2.0.