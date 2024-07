La presentación es también por presión psicológica, ejercida supuestamente por el Director de aquel nosocomio, Carlos Panza.

La denuncia data del 13 de junio pasado y aterrizó en los últimos días en los escritorios de dos funcionarios mendocinos: Laura Mayorga, responsable del Departamento de Enfermería de la Provincia; y René Villegas, jefe del Área de Docencia e Investigación del Departamento Enfermería.

Los que la firman son personal del Servicio de Enfermería Hospital Fernando Arenas Raffo, de Santa Rosa, denunciando la existencia de acoso laboral y presión psicológica, ejercida supuestamente por el Director de aquel nosocomio, Carlos Panza.

“Desde diciembre de 2023 en adelante, se ha ejercido de manera consciente y continua, con actos hostiles hacia nosotros, con el fin de humillarnos, menoscabar nuestra integridad psicológica, reputación y energía; además de perturbar el ejercicio de nuestra profesión y obligaciones”, advierten los denunciantes en su presentación, a la cual tuvo acceso Diario Mendoza Today.

Según los denunciantes, “Panza sistemáticamente y de una manera recurrente e injusta, adopta una actitud de menosprecio hacia el personal de enfermería, con un comportamiento desagradable y del todo inadmisible y como él mismo presagió: ‘Yo los voy a sacar de su zona de confort a ustedes’”.

Acto seguido, describen una serie de hechos, en algunos casos confusos, pero que denotan el acoso laboral esgrimido en la misiva:

El primero data del día 20 de marzo, al día siguiente de una reunión de personal donde se le plantearon necesidades varias a Panza: “Se encontraban de guardia los enfermeros Salomón Eduardo y Carabajal Luis, el Dr. Panza no se dirigía a ellos como “enfermeros” ni por sus nombres sino les decía ‘los abogados’ con el claro fin de menoscabarlos frente al resto del personal, por haber participado en la reunión”.

El siguiente hecho sostiene: “Encontrándose de guardia el Lic. Robles Federico y Enfermero Chavez Marcelo, y habiendo realizado los controles de signos vitales (triage)y raqueo, a los pacientes antes de la consulta, como está estipulado hacer, el Dr. Panza Carlos volvía él mismo a controlar a los pacientes dentro del consultorio, y en la planilla de enfermería con su puño y letra remarcaba los datos antes escrito por los enfermeros, porque según le refirió al Lic. Robles, hay enfermeros que mienten en los signos vitales de los pacientes, con el fin de hacerle pisar el palito a los médicos”.

Un tercero ocurrió el 24 de abril: “Encontrándose trabajando en el Servicio de Internación la Lic. Rodriguez Marisa y enfermero Ocampos Matías y luego que el Dr. Panza terminara de actualizar los tratamientos de los internados, llama a los gritos al jefe encargado de Sección Lic. Chavez Rodrigo y a la jefa del Servicio de Enfermería Lic. Pressiani Graciela a los cuales de forma continua les hace leer las indicaciones y él dice: ‘Si ustedes entendieron mis indicaciones, todos entienden’ y a continuación refiere: ‘Porque hay enfermeros que dicen no entender mi letra para no hacer los tratamientos y después los pacientes se descompensan y eso no queremos’. Nunca se dirigió a los dos enfermeros que hacían los tratamientos, por lo que la Lic. Rodriguez le responde ‘esa acusación hacia los enfermeros, es gravísima, si siendo el Director conoce de algún enfermero que no hace los tratamientos, haga la denuncia correspondiente y tome las medidas necesarias, pero no difame así al personal de Enfermería’. A continuación, el Dr. Panza le pide a la Lic. Rodriguez que se retire del servicio por encontrarse enferma y si tiene que esperar estudios, lo haga donde corresponda”.

Otro hecho sucedió en el mes de mayo, “estando trabajando en el servicio de internación la Enfermera Saile Vanesa, se dirige al Dr. Panza para mostrarle estudios de enzimas Cardíacas, que él había solicitado al paciente Olivares Carlos, quien se encontraba internado, el Dr. Carlos Panza le dice delante del resto del personal de guardia: ‘usted no me traiga nada, usted dedíquese a cuidar al paciente, nada más’.”

A fines del mismo mes apareció un nuevo hecho: “El 30 de mayo, estando de guardia en el servicio de guardia de emergencias la Lic. Castro Gabriela y Lic. Amieva Carina, el Dr. Panza cumpliendo la función de médico de guardia, no les permitía realizar el raqueo a los pacientes, antes de la consulta (atendiendo a los pacientes en el pasillo, bajo las cámaras y utilizando el dedo de su mano, como baja lenguas) y no se dirigía a ellas para comunicar las indicaciones o necesidades de los paciente, en cambio; le pedía a la secretaria administrativa del servicio de guardia, que oficiara de interlocutora y fuera ella quien se dirigiera a las enfermeras para comunicar indicaciones médicas y novedades; como así también el Dr. Panza le ordenaba al administrativo de guardia, que realizara los controles de signos vitales a los pacientes, situación a la que las enfermeras se oponían explícitamente. Cabe destacar, que en la reunión de personal de enfermería con el Director Carlos Panza que se realizó en marzo 2024, la jefa de Sección de Consultorio Externo Lic. Pascual Claudia, acusó al personal de enfermería del Servicio de Guardia de Emergencias, de no hacer los controles de signos vitales y raqueo. Situación inverosímil y entorpecida constantemente por el Dr. Carlos Panza”.

El más significativo sucedió el 13 de mayo: “Encontrándose trabajando los enfermeros Carabajal Luis, Salomón Eduardo, Ocampos Matías y el Lic. Robles Federico, son atacados por un paciente psiquiátrico con un arma blanca, donde en repetidas oportunidades, el pcte intentó apuñalarlos, hecho que se resolvió llamando a la policía quienes intervinieron y desarmaron al paciente. A pesar que en esos días se instalaron más de 7 cámaras nuevas en los corredores y entradas al hospital, según refiere el Dr. Panza; para brindar mayor seguridad, ninguna de las cámaras registró el hecho, cuando se informó lo sucedido nadie de la dirección o administración del hospital, preguntó si los enfermeros se encontraban bien”.

De acuerdo a los denunciantes, sobre la base de lo que arrojan las cámaras de seguridad “se registra un hecho de acoso y de violación a la intimidad de nuestra persona el día lunes 03 de junio, cuando nos percatamos que una de las cámaras de seguridad estaba direccionada hacia la puerta de la habitación de enfermería de internación, donde por lo general nos cambiamos de ropa al ingreso y egreso de nuestro turno y el vidrio de la puerta nos deja expuestas delante de la cámara, se le informa a la jefa de sección dicha situación , ella toma la decisión de mover la cámara y dejarla apuntando hacia al pasillo, pero el Dr. Panza al otro día de esto, ordena colocar una cámara domo para poder seguir viendo para adentro de la habitación sin que nos percatemos”.

En la presentación, aparecen un par de hechos más, similares a los descriptos. Culminando con la pertinente aclaración: “Cada uno de estos hechos han sido comunicados a nuestros superiores, pero por razones que desconocemos, han hecho caso omiso a nuestro padecer.