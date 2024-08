Diario La Nación afirmó que están, desde la cúpula de La Libertad Avanza, LLA, con Karina Milei a la cabeza, corriendo a la diputada nacional por Mendoza por sus actitudes extrañas y su estrategia de pasarse a la oposición con un monobloque.

Lourdes Arrieta sigue desconsiderando los usos y costumbres naturales de la política argentina, muy parecida a la mundial, tratando de establecer una nueva forma de gestión con una gran levedad sobre los actos que no asume y ahora se queja de una publicación del Diario La Nación que afirma que se cansaron de ella en La Libertad Avanza, LLA. Tal vez por ser tan impredecible con sus dislates que solo convencen a un esquisofrénico.

Y Lourdes Arrieta, ente tanta compostura observada en sus redes, de una vez por todas explotó y comenzó a mostrar su verdadero perfil psicológico, muy cercano al de su padre, Tomás Arrieta, denunciado por inducir la muerte de un joven soldado en la Guerra de Malvinas.

La mecha ahora la encendió una nota de Maia Jastreblansky en diario La Nación sobre Lourdes Arrieta, que provocó la furia de la propia diputada libertaria.

“Desde que Arrieta pidió que se constituyera una comisión investigadora en la Cámara baja para investigar la visita a Ezeiza y realizó la denuncia penal, en la cúpula del Gobierno casi no pudieron tener contacto con ella. Según dicen, la diputada habría dejado de atender los teléfonos durante varios días. De hecho, en la Casa Rosada no tienen en claro que ella quiera continuar en el bloque oficialista. Se especula que podría escindirse y conformar una nueva bancada con otras diputadas del espacio”, según la nota en cuestión.

Allí mismo se sostiene que la intención de Karina Milei y de sus armadores nacionales, encabezados por Eduardo “Lule” Menem, “sería la de correr a Arrieta de la cúpula del partido provincial para colocar allí al diputado nacional Facundo Correa Llano,que se incorporó a La Libertad Avanza desde el Partido Demócrata”. Dato que, dicho sea de paso, anticipó en exclusiva Diario Mendoza Today.

La propia Arrieta salió al cruce de la información de La Nación: “Para los que ‘no saben bien’, la referente y pte de LLA Mendoza soy yo. Los que dicen que no se pudieron contactar conmigo, sepan que por cuestiones de seguridad habré estado uno o dos días incomunicada. Mucha desprolijidad“, sostuvo.

Y añadió: “El martes se abordará mi proyecto de formar la comisión investigadora respecto a los sucesos de la visita de Ezeiza. Estoy segura que el resultado de esa comisión implicará un pedido de disculpas no solo a mi persona, sino de Bonacci y los diputados que deseen sumarse”.

No obstatnte lo dicho, lo mejor aparece al final de la nota: “Pese a que los Milei le confiaron a Arrieta la conducción del partido en Mendoza, no es la primera vez que tienen conflictos con ella. Meses atrás, le apuntaron por haber presentado fichas de afiliados de personas fallecidas. ‘No parece fácil ordenar a Lourdes. Hoy no sabemos bien para quién juega y son raros sus movimientos. Si ella se opone a dar un paso al costado en el partido, puede hacer un planteo en la Justicia Electoral de Mendoza’, explicó a LA NACION un colaborador al tanto de los pormenores de esta trama”.