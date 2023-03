El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inició su visita relámpago a la provincia de Mendoza a punto de iniciar una nutrida agenda por la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, a la que no asistirá. Pidió la unidad de Juntos por el Cambio en Mendoza y evitó opinar de la postura de Omar De Marchi

Horacio Rodríguez Larreta evitó opinar esta mañana en Godoy Cruz respecto de la decisión de Omar De Marchi de esperar hasta el 12 de abril para definir si correrá con su candidatura por la gobernación de Mendoza por dentro o fuera del Frente Cambia Mendoza.

En cambio, solicitó la unidad en el espacio mendocino aliado cuyos sismos llegaron a preocupar en Buenos Aires luego de la lucha interna entre el radicalismo que representan el gobernador Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo, precandidato para volver a la gobernaciónde Mendoza, y el mismo titular del PRO en la provincia cuyana.

Aunque se esperaba la participación de Larreta en los actos de vendimia a partir de mañana la presencia del jefe de gobierno porteño no será posible debido que retornará ese día a Buenos Aires, afirman, para evitar cruzarse con Patricia Bullrich, con quien ya ha tenido roces, y de esa manera poner paños fríos a los ánimos tanto a nivel nacional como en la provincia.

“Siempre defiendo la unidad. Creo en eso…”, dijo escuetamente en Godoy Cruz, escoltado por el intendente Tadeo García Zalazar y Omar De Marchi, y en respuesta a la expectativa que había desde el oficialismo mendocino en torno a su esperado mensaje con el cual cumplió.

“No voy a venir de Buenos Aires a decir quién tiene que ser candidato o no. La dirigencia mendocina es responsable y es quien tiene que decidirlo”, dijo elegantemente con el ánimo de no herir a nadie en medio de la contienda electoral y de los nombramientos de precandidatos radicales que lo apura a Cornejo. Recientemente resolvió a sus alfiles, en San Carlos a su cuñado Silvio Pannocchia y en San Rafael, al médico Abel Freidemberg, quien enfrentará internamente a Francisco Mondotte, quien posee el apoyo de Luis Petri -también rival de Cornejo por la gobernación de Mendoza- y de un histórico de la UCR local: Ernesto Sanz.

Por su parte, Petri sigue armando su equipo territorial, que lo acompañará en su carrera por la gobernación de Mendoza, luego de que el martes realizara un importante acto político en San Martín con su espacio político Mendocinos por el Futuro donde ponderó el trabajo que viene haciendo el médico Fabián Ferro en el departamento del Este local.