La denunciante describe el incidente y relata cómo se encontraba con uno de los rugbiers en la habitación del hotel cuando fue abusada sexualmente.

La Justicia de Mendoza sigue investigando el caso de violación que involucra a dos rugbiers franceses, Oscar Jegou y Hugo Auradou, detenidos y imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado.

La denunciante, una mujer de 39 años, confirmó la versión de la violación en su declaración judicial, y ahora los audios de WhatsApp que enviaste a una amiga horas antes y después de la supuesta comisión del delito pueden ser clave en la investigación.

En los audios, la denunciante describe el incidente y menciona que se encontraba con uno de los rugbiers en un hotel de Ciudad, cuando fue abusada sexualmente. También describe las lesiones que sufrió y cómo se sintió violada. Los audios revelan la gravedad del incidente y la indignación de la víctima.

La denunciante había enviado estos audios a su amiga horas antes de denunciar a los rugbiers franceses en la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales. Estos audios fueron reproducidos en el programa No Tenés Cara, que conduce Ricardo Montacuto por radio Nihuil.

El fiscal Darío Nora tiene en cuenta estos audios para determinar si los rugbiers franceses tienen responsabilidad penal. Si se determina que hubo una relación sexual consentida, ellos podrían ser liberados con prisión preventiva. Sin embargo, si se confirma que se trató de una violación, pueden enfrentar un proceso penal más severo.

“Me fui con un rugbier de afuera. Estoy en su hotel, así que no cuentes conmigo”

Los otros mensajes de audio también están dirigidos a la amiga, datan de la tarde y son previos a que la denunciante se presentara con su abogada en la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales.

“Loca, gracias por el aguante. Por todo. Conocí a un rugbier francés. Altísimo el chabón, re lindo (risas) Re lindo. Y llegue a mi casa a las 9 de la mañana, a las 9.”

“Me cagó a palos. Me agarró los cachetes y me ha dejado unos machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola; rasguñones en la espalda, no sabés… Tremendo el pendejito.”

“El grandote era… yo me quedé con el rubiecito pero era un pendejito”

“El francés ése… gigante, boluda”

“Boluda: me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, tengo moradas todas las telas… Machucones en el culo, me hizo mierda. Tengo un ojo morado. El chabón, re enamoradizo, pero cuando cogía… una pija gigante, tremendo el morocho, hermoso… unos ojos… Pero me tuve que tomar un diclofenac porque me hizo mierda. Imagínate con las muelas, que me pegara cachetazos, la mandíbula la tengo moreteada.”

La defensa de los rugbiers franceses ha argumentado que hubo una relación sexual consentida, pero la denunciante y su abogada han desmentido esta versión. La denunciante declaró que se sintió violada y no dio su consentimiento para la relación sexual.

El caso ha generado mucha atención internacional y medios de prensa franceses están instalados en Mendoza a la espera de la resolución. El futuro de los rugbiers franceses se definirá el lunes, cuando el fiscal Nora tomará una decisión sobre si les concede la libertad bajo proceso o solicita que sigan detenidos con prisión preventiva.