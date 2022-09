Marvel muestra las primeras imágenes de Thunderbolts

Marvel sorprendió a los fanáticos presentes en la D23 Expo con algunas revelaciones y anuncios. Una de las confirmaciones más esperadas por los fans tenía que ver con Thunderbolts, uno de los nuevos proyectos en los que trabaja el estudio y que contará con el regreso de varios personajes ya conocidos del MCU.

Durante la presentación del estudio en la expo, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, presentó al elenco que conformará la nueva películas de superhéroes de Marvel.

Se confirma a Yelena Belova como líder de los THUNDERBOLTS y el regreso de Bucky, Red Guardian y TaskMaster, entre otros.

El reparto de Thunderbolts contará con Florence Pugh como Yelena Belova, Sebastian Stan como Bucky Barnes/ Winter Soldier, David Harbour como Red Guardian, Julia Louis-Dreyfus como La Contessa Valentina Allegra de la Fontaine, Wyatt Russell como John Walker aka U.S. Agent, Olga Kurylenko como Taskmaster y Hannah John-Kamen como Ghost.

Primer arte conceptual de los Thunderbolts.

Todos estos personajes ya tuvieron su introducción en el MCU. En el caso de Pugh, Harbour y Kurylenko, sus personajes fueron introducidos en la película en solitario de Black Widow. Mientras que Ghost, el personaje interpretado por Hannah John-Kamen hizo su aparición en Ant-Man and the Wasp, la segunda entrega en solitario del héroe. En tanto, Louis-Dreyfus y Russell habían hecho entrada en el MCU en The Falcon and the Winter Soldier, la serie de Marvel en la que se vio por última vez a Sebastian Stan.

La película de los Thunderbolts se anunció de forma oficial en el mes de julio durante la presentación de Marvel durante la Comic-Con de San Diego. La dirección estará a cargo de Jake Schreier a partir de un guion escrito por Eric Pearson, quien previamente trabajó en títulos como Thor: Ragnarok y Black Widow.