El Precandidato a intendente por Las Heras del Frente Elegí hizo un balance del escrutinio realizado en el departamento norteño. “La gente está cansada, sin trabajo, sin futuro. Es preocupante. Hay que hacer algo urgente” advirtió

Ingresó a la política con la intención de ser útil, de mostrar que hay otros caminos para construir poder y trabajar con honestidad para los más necesitados. El objetivo no se cumplió, pero quedó la satisfacción de haber realizado una buena elección como Precandidato a Intendente por el Frente Elegí en Las Heras.

Jorge Omar Pandolfino quedó impactado con lo que le tocó ver en su querido departamento. “La gente no encuentra una salida”, “hay mucha pobreza” o “los niños no tienen futuro” son algunas de las frases que más utilizó el empresario en diferentes entrevistas brindada a los medios departamentales y provinciales.

“No entiendo el resultado alcanzado siendo que el municipio está en llamas. Algo pasó seguramente” anticipa el también promotor de boxeo que en esta nota deja sensaciones del escrutinio realizado hace pocos días en Mendoza deslizando que está dispuesto a seguir dando batallas en el mundo de la política.

¿Qué balance realiza de la reciente elección?

“En lo personal, ha sido una buena elección ya que obtuvimos el 7% de los votos dentro del Frente Elegí. Lo que no se puede entender y me llama poderosamente la atención, es que, en un municipio con tantas irregularidades, en un departamento con mucha gente para nada conforme, con tantas denuncias, con un incremento desmedido del personal y los gastos, donde hay despidos todas las semanas, pero con nombres que siguen figurando en las planillas de cobro, y adonde se repartieron bolsones de comida y dinero a cambio de un voto, vuelvan a obtener el apoyo de la mayoría. Yo me pregunto cómo puede ser que vuelvan a ganar estos muchachos si el municipio no está para nada ordenado. Parece que todo estuviera claro en todos sus aspectos, no se entiende que hayan ganado cuando las cosas no están bien. Vamos a seguir trabajando para que no siga sucediendo. Creo que las personas no terminan de darse cuenta de los problemas que estamos teniendo, no terminan de reaccionar y la necesidad es más grande que la realidad, es decir por una bolsa de comida, un colchón , por dinero o una promesa de trabajo vota la gente sin saber , no se da cuenta que es un engaño y es eso lo que no entendemos y es contra eso por lo que estamos luchando y nosotros vamos a seguir dando el mensaje que haciendo las cosas honestamente y entendiendo que la política no es un negocio”.

Usted dice “seguir dando el mensaje”, ¿es decir que va a seguir trabajando en la política?

“Bueno en la medida que nosotros podamos sí. Hemos logrado una respuesta con un voto genuino, hemos tenido una muy buena cantidad de votos donde se obtuvieron dando un mensaje honesto y de esperanza, que entiendo es la única forma de lograr la cosas, trabajando y haciendo lo que se tiene que hacer correctamente. En eso vamos a seguir profundizando”.

¿Faltó tiempo, fue corta la lista?

“Seguramente, pero para nosotros era un desafío interesante. En realidad, ha sido bueno, nosotros realizamos poca propaganda y tuvimos escaso acceso a los medios. Los medios principales en esta época de campaña cobran un dinero importante, la mayoría, y a veces con dinero no hemos podido llegar a ciertos programas que el oficialismo llega y puede hacer lo que nosotros no podemos porque trabaja con el aparato del estado, con los fondos del estado, manejan el aparato. Ponen 210 funcionarios a trabajar en el municipio y cualquiera de esos funcionarios tiene diez o veinte amigos ahí ya tenés más de cuatro mil votos”.

¿Quedó desencantado?

“Quedo desencantado con el Frente porque desde un principio sostuve que era posible hacer cosas relevantes si había unidad y consenso, en esta división, en la que cada uno ve por su espacio y por su grupito, ha pasado lo que pasó. Si hubiéramos trabajado en conjunto, sin que hubiera una interna, los resultados hubieran sido otros, los militantes están muy decepcionados, están sin incentivo del trabajo, entonces hemos perdido el rumbo de saber que tenemos que percibir y seguir a los ideales y no a los intereses personales”.

¿Ha recibido llamados telefónicos?

“Si los he recibido de compañeros y no compañeros para sumarnos a su trabajo, estamos viendo y estamos evaluando con mi equipo cual es lo correcto, y en estos días van a ver muchas definiciones para saber qué hacer. Sigo sosteniendo que si nosotros no nos damos cuenta y no aceptamos la verdad de lo que está pasando estamos frente a un problema muy grave”.

¿Qué fue lo más feo que le tocó ver mientras caminó Las Heras?

“La necesidad de la gente, niños sin un futuro, problemas que no hemos podido solucionar y eso es lo que no entiendo. Hay niño que no tienen un futuro. Nosotros hemos caminado Las Heras y hay un 60 por ciento de pobres y de ese 60 el 15 está en la indigencia. Eso es muy triste verlo y creo que los votos fueron forzados por la necesidad y el político cuando pierde la sensibilidad y no entiende el problema que tenemos para adelante estamos mal. Es como cuando tenés una enfermedad terminal y no sabes y seguís viviendo de la misma manera. El problema se profundiza cuando sabes que tenés una enfermedad terminal y seguís viviendo de la misma manera. Sé que la tenemos, no puedo vivir tranquilo”.

¿Cuál es su mensaje para la gente que lo votó?

“A la gente que nos siguió, que realmente pensó que podíamos ser una buena opción, que nos acompañó en este escaso tiempo que hemos tenido para transmitir nuestras propuestas y con los pocos recursos que hemos contado, les digo que este es el camino, no hay otro. Esa gente se tiene que multiplicar, reproducir nuestro mensaje porque de otra manera no hay salida posible. Es muy preocupante la situación y no exagero, no invento, el problema lo tenemos ahí, por eso es inentendible que la Municipalidad de Las Heras con todas las denuncias que hay, con todas las irregularidades que hay haya tenido esta elección. Quiero que se tenga en claro que se debe seguir insistiendo en la línea que hemos marcado, no hay otro camino. Si no somos capaces de ordenar el municipio desde adentro, de crear trabajo genuino, de contener las necesidades y brindar oportunidades a los más vulnerables, no seremos capaces de desarrollar y armar propuestas para que la comunidad se organice. Vamos mal, pero jamás perderemos la esperanza”.