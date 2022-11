De las tres variedades emblemáticas de vinos de Argentina la Malbec, según las flamantes tres mejores sommeliers 2022 del país, sigue siendo la más reconocida. De la Torrontés y la Bonarda sugirieron que se las comunique en el exterior ya que no se conocen. Sí en cambio a los vinos de uvas criollas y de la variedad Cabernet Franc que está logrando un lugar propio.

Alma Cabral (34), de Paraguay, quien llegó a la Argentina a los 17 para estudiar gastronomía, Andrea Donadío (34), y Delvis Huck (34), son las tres mejores sommeliers 2022 del país coronadas el sábado y que ya comparten valiosos consejos respecto a lo que el Vino Argentino debería comunicar en el exterior para hacer conocer a las hasta ahora desconocidas variedades Torrontés y Bonarda.

Sí en cambio, las jóvenes embajadoras del Vino Argentino, celebraron que el consumidor internacional actualmente se interesa por los productos nacinoales a base de uvas criollas y por el Cabernet Franc.

Alma Cabral, Andrea Donadío y Delvis Huck.

“Argentina tiene un gran reconociento con el Malbec. Es nuestra cepa insignia. Nuestra variedad de bandera. Y en cuanto al reconocimiento de los sommeliers argentinos son muy bien recibidos en el mundo sobre todo considerando que hay una falta de profesionales vinculados al servicio para trabajar en Europa. Muchos que hacen pasantías allá se quedan trabajando en el Viejo Continente”, afirmaron orgullosas en la conferencia de prensa brindada en Bodega Trivento en el departamento de Maipú, Mendoza.

Además del Malbec, “el consumidor internacional de vinos cuando pide algo más de Argentina lo hace señalando a los vinos de uvas criollas y al Cabernet Franc. Al Torrontés no es que no lo pidan porque no les gusta sino que Argentina no lo comunica tanto como al Malbec. Cuando vienen acá los extranjeros se enloquecen con el Torrontés. Y con el Bonarda no tanto. No lo concen”, sentenciaron respecto a la segundad y tercera variedades emblemáticas de los vinos de Argentina.

Sin embargo, Andrea Donadío, valoró que “desde hace muchos años el nivel de la sommelería argentina cada está creciendo debido a la excelente perfomance que han tenido no solamente en los certámenes nacionales sino también en los intenacionales. Creo que cada vez nos están poniendo la vara más alta y somos una potencia en el mundo entero”.

“Si bien no tenemos acceso a todos los vinos del mundo eso lo complementamos con mucho estudio. Con mucho nivel académico y eso hace que no hayamos probado, quizá, 35 Cabernet de Sonoma, con el fin de que cuando nos encontremos con uno de ellos lo podamos reconocer”, señaló Alma Cabral.

En cuanto al servicio, “nosotras estamos en la diaria y nuestros conocimientos se fortalecen gracias a que las bodegas nos han dado un lugar importante. Es muy bueno que se reconozca nuestra posición. Somos los interlocutores entre el productor y el cliente final. Por ejemplo, no todos tienen la suerte de venir a Mendoza y mucho de lo que sucede en situación de consumo de vinos pasa un poco por Buenos Aires. No deja de ser el primer lugar donde llegan los turistas extrajeros y después recorren el resto del país. Estamos para poder comunicar al vino y agradecemos todo el apoyo que recibimos de parte del sector vitivinícola” apuntaron.

Y completaron: “En lo que respecta al servicio puntual hay una profesionalización tal que ya no se ven tantos camareros que usan la profesión como un segundo trabajo para poder ganarse unos pesos más. Hay cada vez más personas que quieren dedicarse a esto y para mi la profesionalización del servicio tiene que ver con el academicismo. Nosotras somos camareras, somos servicio. Qué mejor que en un restorán que las 10 personas que están en el servicio hayan estudiado sommelería. Es una carrera muy completa. De cultura en general, gastronomía, historia, gegrafía, y qué mejor que la persona que está sirviendo un café sepa todo lo que le sucedió a ese café”.

La mejor sommelier de Argentina 2022

Andrea Donadío ocupó el primer puesto en el podio que dio como corolario el Concurso Mejor Sommelier de Argentina organizado por la Asociación Argentina de Sommeliers, AAS, llevado a cabo en Mendoza entre el 23 y el 26 de noviembre.

La joven oriunda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, fue la mejor en la competencia donde hubo en total 35 sommeliers provenientes de toda la Argentina, quienes debieron enfrentar un duro examen sobre enología, vitivinicultura, servicio del vino, entre otros tópicos y además superaron catas a ciegas y pruebas sobre armonizacion de vinos, entre otros tópicos.