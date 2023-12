Durante la noche de este lunes, el intendente Mario Abed asumió su quinto mandato al frente de la Municipalidad de Junín, luego de haber cerrar un ciclo como vicegobernador de la provincia de Mendoza.

El acto, realizado en la explanada municipal, ante una multitud, formó parte de una sesión especial del Honorable Concejo Deliberante, donde destacaron autoridades provinciales, departamentales, concejales y vecinos.

Tras la jura, a cargo de Ricardo Morcos, presidente del Honorable Concejo Deliberante; y la lectura del acta elaborada por la escriba Jimena García, llegó el momento de un video donde se recorrieron los cuatro años de la gestión de Héctor Ruiz al frente del Municipio.

Luego, el ahora ex intendente, tomó la palabra para decir: “Me comprometí a continuar la gestión de Mario y creo haberlo cumplido. Al igual que haber transitado la gestión como uno más, caminando entre los vecinos cada día. Quiero agradecer a mi equipo de trabajo y a la familia municipal; sin ellos esto no hubiera sido posible. Además, quiero pedir perdón a los vecinos por algunos errores, fueron involuntarios y en busca siempre del mejor bienestar para todos”.

“A Mario también le agradezco, porque tuvimos múltiples charlas e intenté aprender para equivocarme lo menos posible. De su experiencia saqué lo mejor para transitar estos cuatro años. Y finalmente, quiero agradecer a mi esposa Mónica y a mis hijos Juan Francisco e Ignacio, además de mi papá y mi mamá, a quien todavía tengo conmigo”, cerró, visiblemente emocionado.

Acto seguido, llegó el turno del nuevo jefe comunal, quien tuvo tiempo de emocionarse ante un video realizado por la Legislatura provincial en reconocimiento a su labor como vicegobernador de la provincia.

“Fue el premio de mi vida, el reconocimiento más importante que me han hecho cuando todos los bloques, de las diferentes fuerzas políticas, aplaudieron a este humilde vicegobernador. Intenté hacer lo mejor, porque me sentía comprometido con cada uno de los mendocinos. Hoy me tomo un par de licencias y voy a hablar con el corazón. Quiero agradecer a mi Junín. Entiendo el apoyo fenomenal que encontré en el Este mendocino para decirle a la provincia que nosotros teníamos para aportar. Quiero reconocer y agradecer a Héctor por su trabajo en el departamento; ha dejado un legado valioso y ahora me toca a mí seguir trabajando por un Junín mejor”, expresó Abed en el inicio de su discurso.

Así mismo, continuó: “Vengo a reivindicar la política. Elegí por vocación este camino y llevo muchos años de militancia y de trabajo. Desde 2015 a la fecha, la provincia de Mendoza se puso de pie gracias a la buena política y a los buenos políticos. Quiero resaltarlo porque hoy nos piden que seamos mejores. Y lo vamos a hacer. Estaremos todos los días junto a nuestros vecinos.

Estoy convencido del achicamiento del estado y de sostener el equilibrio fiscal. No es una palabra nueva para nosotros. Mendoza lo viene implementando desde hace ya ocho años y hoy, la Municipalidad de Junín debe apenas 32 mil pesos. Esto se lo debemos a grandes intendentes que ha tenido el departamento. Hoy me comprometo con cada uno de ustedes. Nos enfrentamos a desafíos significativos y buscaremos mejorar la infraestructura escolar.

Desde el 1 de enero vamos a estar trabajando en cada escuela del departamento; el estado tiene que estar antes para que los niños tengan condiciones dignas para poder estudiar. Creo firmemente que es a través del diálogo y la colaboración que construiremos un futuro sólido y próspero”.

“El desafío será superarnos. Y eso implica que todos los niños del departamento atraviesen las distintas etapas de la educación: jardines maternales, escuelas primaria y secundaria y el Centro Universitario del Este. Vamos a poner énfasis en la educación; tenemos buenos maestros, buenos edificios y mucho trabajo por delante. Por ello, nos encantaría una nueva escuela técnica en el departamento y ponemos a disposición de la provincia un terreno para su construcción”, amplió.

Y cerró: “Vamos a dar continuidad a una política de desarrollo departamental, con gestión y trabajo, dando participación a vecinos y empresas, donde las economías regionales sean el principal factor productivo, donde el turismo, la tecnología y el medio ambiente y la construcción de viviendas sean capaces de impulsar nuevos proyectos. Nada puede construir una familia sin una vivienda propia”.

De frente al escenario, atentos a las palabras del nuevo jefe comunal, estuvieron Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Hebe Casado, vicegobernadora; Rodolfo Suárez, ex gobernador y actual senador nacional; Héctor Ruiz, intendente saliente de Junín; Pamela Verasay y Lisandro Nieri, diputados nacionales; Martín Kerchner, presidente provisional del Senado provincial; Raúl Rufeil, intendente de San Martín; Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia; Ulpiano Suárez, intendente de Ciudad; funcionarios provinciales, departamentales y concejales.