El Gobernador de Mendoza reconoció que, “algunas universidades fueron creadas como curro político pero hay otras como la UNCuyo que tienen trayectoria y una administración sin conflictos”

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, le dio un fuerte respaldo, tanto por su trayectoria como la administración que viene realizando, a la Universidad Nacional de Cuyo, UNCuyo, en medio de las críticas del Gobierno Nacional a las casas de altos estudios públicas a las que acusó de haber sido creadas como un “curro político”.

“El gobierno nacional comete un error cuando generaliza que todas las universidades tienen bolsones de improductividad y ñoquis, no ayuda a mejorar el sistema universitario”, opinó el primer mandatario de Mendoza. Dijo además que “meterla a la Universidad Nacional de Cuyo en la misma bolsa no contribuye a solucionar los problemas”.

El Congreso de la Nación aprobó este miércoles el veto de Javier Milei a la ley de finaciamiento universitario lo que provocó el malestar de las universidades públicas que ahora temen por sus presupuestos para 2025.

“El gobierno nacional comete un error cuando generaliza, ya lo hizo antes de la Ley Bases y dice, todas las provincias son gastadores seriales, no han hecho su trabajo y demás. Yo dije en ese momento que era una generalización absurda, no sirve para nada, no contribuye en nada a resolver el problema de la economía argentina. La generalización que todas las universidades tienen bolsones de improductividad, de ñoquis que se ha dicho por parte del gobierno nacional no es positiva, no es conveniente, no ayuda a mejorar un sistema universitario que tiene que mejorar”, reflexionó.

Y añadió: “Entonces cuando hago una opinión generalizada de esto, tendría que decir comparto que algunas universidades fueron creadas para meter ñoquis y demás, fueron creadas como curro político pero hay universidades que tienen una trayectoria y una administración sin conflictos, como por ejemplo la Universidad Nacional de Cuyo y meterla en la misma bolsa no contribuye a solucionar los problemas que dice el gobierno que hay que solucionar”.

“Ahora el proyecto de ley en particular, que es el que se veta, es una indexación salarial por ley, con lo cual no me gustaría que se impusiera por ley una indexación salarial porque complica el plan económico. El gobierno nacional no ha tenido pericia para hacer negociaciones con el tema salarial, pericia que sí ha tenido el gobierno de la provincia que ha cerrado casi todas sus paritarias con acuerdos, incluso el acuerdo más relevante es con los docentes que es el personal mayor”, consideró.

Manifestió que, “mi opinión es que no me gusta que se actualicen los salarios por una ley porque el Congreso no tiene facultades para manejar el gasto específico pero también comprendo que tienen razón las universidades y gremios en la falta de pericia para negociar buenos acuerdos. Yo hubiese actuado de otra forma, como en el caso de jubilaciones, habían tres artículos que complicaban, le hacían un agujero fiscal al gobierno nacional, y se vetó toda la ley, cuando se necesita tener una ley de actualización porque lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia, lo tienen dicho muchos juzgados contenciosos administrativos que con inflación las jubilaciones deben actualizarse con una fórmula que tenga ley en el congreso, con lo cual estamos rumbo a que cualquier jubilado pueda seguir haciendo juicios, porque no tiene otra opción, lo cual no se resolvió con el veto anterior las jubilaciones el problema de fondo que tiene el sistema previsional”.