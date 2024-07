El Cónsul General de Chile en Mendoza, David Quiroga habló en radio Jornada de la situación del paso internacional que une a ambos países por Mendoza y avanzó en la idea de trabajar para mejorar la situación de los viajantes.Afirmó que trabajan en la eliminación de formularios para agilizar el paso.

El diplomático abordó en el programa “Lado A”, en radio Jornada (FM 91.9) varios temas referidos a actividades organizadas por el consulado en Mendoza y ante la consulta se expresó sobre la situación del paso internacional, especialmente, en temporada de invierno con los cortes, pero, además con la idea de mejorar los tiempos a la hora de cruzar la frontera.

Ante la pregunta de la cercanía con Mendoza, la dura temporada invernal que complica la vinculación y la situación planteada en el corredor internacional el cónsul David Quiroga señaló, “la idea del consulado justamente es servir de enlace con las autoridades con nuestras autoridades en Chile para poder interlocutar con las autoridades mendocinas respecto de el deseado paso fronterizo de que sea más expedito en su tránsito”, señaló.

Quiroga agregó en la charla “le voy a hacer una comparativa. Hace dos años la verdad es que en la etapa invernal chilenos y argentinos lo pasamos bastante mal. Hubo no solamente cierre del sistema Cristo Redentor sino, que también hubo grandes complicaciones con los camiones de carga donde llegaron a estar aproximadamente dos mil camiones detenidos por cuestiones del tiempo y, afortunadamente, no hubo ninguna desgracia que lamentar en esa oportunidad. Me refiero al invierno 2022 particularmente. El año pasado ya tanto Argentina como Chile tomaron nota desde el punto de vista logístico, operativo y de los servicios involucrados tomaron nota de esa situación y el año pasado hubo una situación diferente a la ocurrida en el año 22 y ahora, existe un protocolo de contingencia que fue firmado por las autoridades locales para que los camiones que quedaran varados pudieran tener un cierto refugio en un lugar puntual y eso, funcionó”, afirmó el diplomático.

Luego expuso “ahora le debo contar de que se está trabajando tanto del lado argentino como del lado chileno en asuntos que tienen más relación con hacer más ágil y más flexible la atención respecto de los usuarios particularmente en el complejo Los Libertadores”.

Sobre este aspecto adelantóo un dato más que importante “En este sentido se está trabajando con la parte argentina en ver la posibilidad de agilizar los procedimientos de un modo que sea más expedito para el usuario. Se está trabajando en la eliminación de ciertos formularios, eso implica una articulación de la informática de ambos países de tal modo que quede absolutamente armonizado de manera tal que podamos contar con un transporte no solamente de cargas sino también de pasajeros de un modo más expedito. Obviamente de que hay que tener en cuenta que el sistema Cristo Redentor se extiende dentro de lo que es nuestra cordillera y evidentemente que el factor meteorológico es bastante complejo poder anticipar. La situación meteorológica y la seguridad de las personas está afincado en la orientación de la política de ambos países. Primero la seguridad de las personas. La idea es hacer mucho más expedito el paso sobre todo para turistas. Es importante el flujo de personas y que tengan un arribo a nuestro país de la forma más cómoda posible”, afirmó.

“Este es un tema muy antigüo y que ha tomado muchos años para mejorar las condiciones de infraestructura y también de atención a los usuarios”, finalizó el cónsul.