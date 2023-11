El pronóstico del tiempo es para tres departamentos del sur provincial, aunque también se anuncian nevadas en Cordillera

Desde Defensa Civil emitieron un comunicado alertando por probabilidades de lluvia en Mendoza para este miércoles, según detalla el reporte las precipitaciones llegarían en horas de la tarde noche.Los departamentos que se mantienen en alerta por posibles lluvias son la zona baja de Malargüe, San Rafael y General Alvear.

A su vez, el(SMN) emitió un alerta amarilla por lluvias de variada intensidad para el sur de la provincia. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 milímetros que pueden ser superados en forma puntual, según precisó el organismo nacional.Por el alerta amarillo por tormentas, el organismo meteorológico pidió a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

En tanto, desde el servicio de Contingencias Climáticas advirtieron por nevadas en alta montaña no solo para este miércoles, si no también para este jueves. Desde este organismo adelantaron que el frio continuará hasta mañana y recién el viernes habrá un ascenso en la temperatura.