El abogado Luciano Ortego, acusado de ser uno de los organizadores de la asociación ilícita prestará declaración frente al Tribunal que lleva adelante el juicio contra el juez federal suspendido Walter Bento en la provincia de Mendoza

El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza comenzó con el proceso oral y público contra el suspendido juez federal Walter Bento, acusado de ser el líder de una asociación ilícita que requería dinero a cambio de favores en las causas que instruía.

Además, son juzgadas otras 31 personas, entre las que se encuentran la esposa y dos hijos del magistrado, acusadas también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio, según consignaron fuentes de la Procuración General de la Nación.

El Tribunal está compuesto por las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra, y también fue designada como cuarta magistrada Carolina Prado.

El fiscal de la causa Dante Vega, aseguró a Radio Mitre Mendoza que “siempre que fue indagado, nunca contestó preguntas de la Fiscalía. Siempre está la expectativa más allá que tenga derecho a negarse, siempre la expectativa es que conteste las preguntas que efectuamos como acusadores“, afirmó.

Además agregó que tienen “pruebas contundentes” y “veremos qué temperamento adopta cuando declare“.

El día miércoles 23 de agosto se retomó la actividad en Tribunales, uno de los abogados de Walter Bento, Mariano Fragueiro Frías cuestionó a la Fiscalía y su accionar. Siguiendo su acusación el defensor expresó que “No es acertado. El Ministerio Público Fiscal, en base a irregularidades, pretende llevar adelante un proceso para juzgar otras irregularidades”.

En cuanto al juez Pablo Salinas que fue quien elevó la causa a debate y luego se inhibió para continuar siendo parte del proceso, Fragueiro Frías comentó que “Se ha hecho todo mal. Hizo la citación a juicio un juez que no era competente”.

En la décima jornada del juicio, le tocó el turno a Walter Bento de brindar su declaración y afirmó que “todo es falso, absolutamente todo”. Su abogado, Mariano Fragueiro durante el cuarto intermedio subrayó que Bento “fue muy claro y todo lo que dijo está en el expediente”.

Walter Bento en sud declaración, afirmó que el fiscal Dante Vega “tiene un odio patológico que no puede superar con los años”. Ante esto Fragueiro (abogado del ex juez federal) subrayó “Yo también lo escuché (declaración) y ante esto no quiero hacer ningún tipo de especulaciones, porque insisto, mi defensa es en el juicio oral y los antecedentes”, expresó a la prensa.

El juez se enfrenta a múltiples acusaciones que incluyen delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y recibir sobornos de imputados para favorecerlos. Además del proceso en el Consejo, Bento se encuentra actualmente bajo juicio penal desde el 26 de julio en los Tribunales Federales de Mendoza.

Luego de jornadas en donde Walter Bento enfrentó el juicio político en Buenos Aires y que dictará sentencia antes del 27 de noviembre donde se decidirá si el juez pierde los fueros, se reanudaron las audiencias en el Tribunal Federal de Mendoza y la jueza escuchará al abogado Luciano Ortego quien es uno de los acusados por organizar la asociación ilícita.