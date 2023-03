Quien fuera uno de los primeros precandidatos a gobernador en el Frente Cambia Mendoza ahora eliminó una secretaría y dejó fuera de su gestión a 60 personas, entre ellos, a quien había sido su mano derecha: Fabián “Oso” Tello

La Municipalidad de las Heras inició la semana con novedades de peso en la interna que trata de ordenar el intendente Daniel Orozoco, quien le pidió la renuncia a unas 60 personas entre los que se contó a 7 funcionarios de segunda línea quedando eliminada una secretaría que fue clave en los últimos años.

Intempestivamente y provocando sorpresa en la gestión que lleva adelante el médico gerontólogo entre los removidos de sus cargos se encuentra Fabián “Oso” Tello, quien se había desempeñado como su hombre de confianza en la gestión municipal y quien era parte de la fuerte interna que se desató en la búsqueda de un sucesor y en la que hasta intervino con duras críticas el exgobernador de Mendoza, Julio Cobos.

En cambio, Orozco, ratificó en sus cargos a su actual pareja, Janina Ortiz, quien sigue al frente de la Secretaría de Gobierno y al Secretario de Obras, Francisco “Pancho” Lo Presti, uno de los actuales funcionarios en Las Heras en los que más confía en el tramo final de su gestión que no admitirá una nueva reelección.

El actual diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos, había cargado contra el intendente de Las Heras, acusándolo de estar descuidando la gestión al frente del departamento del Gran Mendoza luego de haber despedido a Mauricio Ginestar del Concejo Deliberante comunal.

De esa manera, el también exvicepresidente, había comenzado a diferenciarse en la interna radical que ahora se suma a las diferencias planteadas dentro del Frente Cambia Mendoza originadas por el refrente del PRO provincial, Omar De Marchi, de quien se esperan definiciones el próximo 12 de abril cuando deberá decidir si va por el sillón de San Martín por fuera o dentro de dicha alianza.

“Lamento que el intendente descuide tanto la gestión municipal y se dedique a perseguir a quienes lo acompañaron y aconsejaron siempre para hacer las cosas bien. El tiempo dirá”, publicó Cobos en su cuenta de Twitter y en contestación a lo anteriormente publicado por Mauricio Ginestar, quien se quejó solapadamente del gerontólogo por haberlo dejado fuera de su gestión municipal.

El barrido de Orozco fue argumentado por el mismo jefe comunal: “Yo siempre digo que a los problemas de los lasherinos los arreglamos entre nosotros, los lasherinos”.

A la sugerente introducción prosiguió: “Hemos decidido sacar la Secretaría de la Intendencia y el secretario dejó de ser parte del equipo, pero esta no es una decisión electoral -se atajó Orozco- los cambios responden a que necesitamos una nueva impronta de gestión. Yo estoy muy agradecido por todo lo que Fabián y el resto de los funcionarios nos han aportado estos 7 años de gestión, no se van porque hayan hecho mal las cosas, sino por una reestructuración”.

En cambio, el intendente del Gran Mendoza, creó ahora la Secretaría de Modernización, Tecnología e Industria del Conocimiento, que será administrada por Matías Mostaccio, un hombre del PRO que hasta el momento se había desempeñado en la área de licencias de conducir.

Trascendió que Orozco además implementó un manual de procedimientos y control de gestión por el cual los actuales funcionarios deberán rendir cuentas de lo actuado cada unos 10 días. También creó un sistema de seguimiento de expedientes que podrá ser utilizado por los mismos vecinos.

En tanto, el jefe comunal se encargó de aclarar que la salida de Tello no le impedirá al hombre seguir en su pretensión de ser precandidato a intendente de Las Heras: “Lo hablamos muy bien con Fabián y dejamos en claro que esto no tiene que ver con que él quiera ser precandidato, es más el seguirá con su trabajo para serlo y luego el pueblo será quien decida. Hay que entender que hoy el vecino necesita que le garanticemos sus necesidades de todos los días, no está pensando en las elecciones, muchos ni saben cuando son”.

Todo indica que Tello competirá en las PASO frente a Janina Ortiz y, eventualmente, contra Lo Presti.