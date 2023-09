Bajo el lema Las voces de las letras y dedicada a los 40 años de la restauración de la democracia en nuestro país, esta edición contará con presentaciones de libros, charlas, invitados especiales y conciertos, entre otras actividades. La misma podrá visitarse hasta el 8 de octubre en el Auditorio Ángel Bustelo y el Centro de Congresos y Exposiciones, con entrada libre y gratuita.

Mendoza comenzó a palpitar una nueva fiesta de las letras. Cientos de mendocinos se acercaron a recorrer y disfrutar los espacios de exposición. Stands de librerías y salas especiales para charlar con invitados; talleres; proyectos artísticos y presentaciones de libros serán algunas de las propuestas que se ofrecerán en el Auditorio Ángel Bustelo y el Centro de Congresos y Exposiciones durante los próximos diez días.

Al respecto, el subsecretario de Cultura, Fabián Sama expresó: “La gran apuesta es volver a construir una Feria entre todos los mendocinos y mendocinas. Está apoyada conceptualmente casi en el 99% de escritores mendocinos, producciones mendocinas, editoriales y librerías mendocinas. La verdad es que los mendocinos acompañan a sus escritores y está demostrado que en el primer día, a las 4 de la tarde, las salas de conferencia se llenaron para ver a estos autores y los que vienen de todas las provincias. En 40 años de democracia la literatura argentina fue silenciada, los escritores se fueron al exilio, se quemaron millones de libros. Esta Feria tiene la voz de las letras y es un homenaje a la narración oral”.

“Están invitados todos. Hay literatura a buenos precios, para chicos, para grandes. Entonces, la verdad que lo más lindo es esto que vemos, que los mendocinos acompañen a los autores mendocinos que en tanta soledad, en distancia y con tanto esfuerzo económico producen sus libros”, añadió el funcionario.

Lo que viene

La jornada de mañana sábado prevé la presencia de destacados escritores locales y nacionales. A las 18, la presentación/conversatorio del libro Diario de una persona inventada, de Cecilia Pavón. La charla con la autora será moderada por Tamara Tenenbaum, en el Auditorio Ángel Bustelo.

También, a las 18, se presentará Mis primeras lecturas: Un mar para Emilia, libro de Liliana Bodoc, a cargo de Adriana Lescano y Bautista Río. Asimismo, estará la muestra interactiva El espacio de la libertad, la cual llevarán a cabo EDELIJ y la Fundación Liliana Bodoc.

En la Sala Magna, continuará el Festival Internacional de Poesía con la presentación y lectura de El pan de la soledad, de Paula Seufferheld, y Cualquiera diría que rezaba, de Alejandra Adi.

El conversatorio Una literatura para ser leída en voz alta, con Juan Sklar y moderado por María Jesús Abril, tendrá lugar en el Auditorio Bustelo a las 20.

A partir de las 21, en el escenario exterior, tendrán lugar excelentes espectáculos musicales. El primero estará a cargo de La Berraca Guanábana, un ensamble de mujeres mendocinas dedicadas desde principios de 2010 a la investigación, composición e interpretación de ritmos populares de la costa atlántica colombiana.

A las 21.40, será el turno de Gremio Tropical, una agrupación musical formada en su totalidad por mujeres. Con la cumbia como eje, y con el estilo propio de cada integrante, que logran una sonoridad única, fusionando géneros como salsa, reggaetón, plena, guaracha. Y, cerrará la jornada la DJ Anita B Queen.

En definitiva, mucho para ver, para hacer y disfrutar en familia este finde en la Feria del Libro de Mendoza. Libros, poesía, música, literatura infantil, teatro, espacios de inclusión y foodtracks de la Capital Iberoamericana de la Armonía Gastronómica.

La programación completa puede consultarse en: www.mendoza.gov.ar/cultura.

Cabe destacar que el próximo lunes 2, a las 19, se realizará un acto en reconocimiento a narradoras y narradores mendocinos en el Auditorio Ángel Bustelo. Luego, las autoridades provinciales, realizarán el recorrido oficial por la Feria.

Las voces de las letras

Entre las charlas más destacadas de este viernes, El papel de la inteligencia artificial en la creación literaria, Fernando Angeleri y Gisela Lupiañez abordaron la construcción de mundos y personajes, especialmente en el fantasy. “Nos encanta la Feria del Libro. Es una experiencia increíble participar. Es lo mejor que le puede pasar a una persona apasionada por las letras. Que te den el espacio para compartir tus experiencias o lo que has vivido escribiendo, es genial”, comentaron.

“Para utilizar la Inteligencia Artificial se necesita si o si la creatividad del cerebro humano. Sin la persona que esté involucrada creativamente no hay arte. La Inteligencia artificial jamás va a poder darle la originalidad y el estilo que le da la persona humana”, finalizó Angeleri.

Asimismo, se dictó el taller de lectura y escritura de autoras de Argentina y Chile, La cordillera, que estuvo a cargo de Sabrina Barrego.

En la Sala Magna, tuvo lugar la apertura del Festival Internacional de Poesía de Mendoza 2023. El acto estuvo a cargo de Fernando G. Toledo, poeta y director del encuentro, quien señaló “Este año estamos celebrando su década de existencia. Un festival que nació por una necesidad. Creíamos que era necesario instalar una fiesta de la poesía en la tierra de los poetas. Así como es una tierra del vino y tiene su fiesta de la vendimia, también es una tierra de poetas y necesitaba su fiesta. Así que en esta ocasión, en esta Feria del Libro, estamos celebrando los diez años de este Festival Internacional y con la presencia de muchísimos invitados, como siempre, poetas mendocinos, de los más destacados de los que están escribiendo poesía hoy, y también algunos invitados de otras provincias, como Luis Benítez, Bárbara Alí y Rolando Rebagliati. También, hay un poeta nacido en España y tenemos poetas que vienen de San Juan. Y, por supuesto, celebraciones, homenajes y la lectura de mucha poesía. Cuando la poesía se instala en una feria, no se va nunca más”.

De igual forma, se desarrolló una charla abierta sobre las actividades culturales y en particular literarias en los establecimientos penitenciarios de la provincia de Mendoza a cargo de Ulises Naranjo

De la misma manera, Alexandra Khoan y Aida Kemelmajer ofrecieron el conversatorio Paternidades en foco, que principalmente fue una mirada desde la psicología del derecho.

El Auditorio Bustelo, se llenó de público para ver a Costa, quien presentó La contadora a toda Costa, una performance llena de desenfado y picardía, pero con la mirada tierna y sensible que la caracteriza. Charlando con ella resaltó “Estoy a punto de salir al escenario para presentar mi espectáculo en la Feria Internacional del Libro de Mendoza en el marco de los 40 años de democracia. Es muy gracioso como termino en la Feria del Libro. Una vez estaba con mi psicoanalista y a cada cosa que él me decía le respondía con una letra, una canción, un poema. Y en un momento él se cansa y me dice, ¿alguna vez vas a hablar con tus palabras? Porque siempre son palabras de otro. Entonces yo le dije, las palabras no son de quien las escribe, sino de quien las necesita. Es un placer estar acá celebrando la palabra y contar historias, hay muy poca gente que cuenta en este momento. Yo vengo a contarles la historia de mi vida con alegría, música y poesía. Y es un espectáculo que yo amo hacer y lo voy a poder hacer siempre. Porque es renovado y es una linda historia”.

En el escenario exterior subió No solo de Pan, una obra que combinó la música, la poesía y la comida criolla de nuestra provincia. A 30 años de su creación, el Dúo Reynoso-Torino junto a grandes músicos y actores de la escena provincial recrearon algunas de sus canciones y poemas de su último trabajo.

La encargada de cerrar la jornada fue la DJ Lisa Cerati quien subió al escenario exterior generando ambientes elegantes y armoniosos con su selección musical que osciló entre el hip hop, soul, indie rock, pop, house y disco.