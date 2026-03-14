Carolina Jacky: “La Argentina vivió un Viernes 13 interminable entre recesión, inflación e incertidumbre”

La abogada mendocina analizó el escenario económico y político del país, cuestionó el rumbo del Gobierno de Javier Milei y advirtió que la combinación de inflación con caída de la actividad configura un escenario de estanflación que golpea de lleno a trabajadores, jubilados y empresas.

La abogada mendocina Carolina Jacky trazó un duro diagnóstico sobre la situación económica y política que atraviesa la Argentina. En diálogo con Noticias Mendoza, sostuvo que el país atraviesa una etapa de incertidumbre marcada por la pérdida de empleo, el cierre de empresas y la caída del consumo. Según su mirada, el problema central no es solo la inflación, sino la combinación de inflación con recesión, un fenómeno conocido como estanflación que, a su entender, profundiza el deterioro social y económico.

Jacky utilizó una metáfora llamativa para describir el momento actual: comparó el escenario argentino con un “Viernes 13 interminable”, en referencia al clima de temor e incertidumbre que atraviesa a buena parte de la sociedad.

¿Por qué Carolina Jacky habla de un “Viernes 13 interminable” en Argentina?

Para la abogada mendocina, durante décadas el miedo social se representó con figuras del folclore popular que se utilizaban para disciplinar a los niños, como el Viejo de la Bolsa, la Solapa o el Cuco. Sin embargo, asegura que hoy el miedo de los argentinos ya no proviene de relatos infantiles sino de la realidad económica.

Según explicó, el verdadero temor se vincula con la pérdida del empleo, el cierre de negocios, la caída de los ingresos y el endeudamiento creciente de las familias.

“Ya no asustan esas figuras que nos contaban cuando éramos chicos. Hoy el miedo está en otra parte: en la pérdida del trabajo, en no llegar a fin de mes y en ver cómo se deteriora la economía”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que el panorama actual combina factores que generan un escenario complejo: inflación persistente, caída del consumo, menor recaudación estatal y un freno en la actividad económica.

¿Qué críticas planteó sobre el gobierno de Javier Milei?

Durante la entrevista con Noticias Mendoza, Jacky fue crítica del rumbo económico y político del gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Según su análisis, muchos ciudadanos depositaron expectativas en el cambio político, pero con el paso del tiempo comenzaron a cuestionar los resultados de las medidas adoptadas.

La abogada consideró que las políticas de ajuste impactan especialmente en sectores vulnerables, como jubilados, personas con discapacidad, docentes y trabajadores que han perdido su empleo.

A su vez, señaló que los recortes presupuestarios y las medidas de ajuste económico se sienten con fuerza en la vida cotidiana de los argentinos.

“Muchos argentinos hoy están atravesando las consecuencias del ajuste: menos trabajo, menos consumo y más dificultades para sostener la economía familiar”, afirmó.

¿Qué es la estanflación y por qué preocupa en Argentina?

Uno de los puntos centrales del análisis de Jacky fue el concepto de estanflación, un fenómeno económico que combina inflación alta con estancamiento o caída de la actividad económica.

De acuerdo con su interpretación, este escenario es especialmente complejo porque limita las herramientas tradicionales para reactivar la economía.

“La inflación sigue subiendo, pero al mismo tiempo la economía se enfría, caen las ventas y se reduce la producción. Esa combinación genera un círculo difícil de romper”, explicó.

La abogada sostuvo que, cuando la economía entra en este tipo de procesos, las consecuencias se reflejan rápidamente en el empleo, el consumo y la capacidad de financiamiento del Estado.

Además, advirtió que el contexto internacional podría agravar la situación económica argentina, en particular si se producen subas en las tasas de interés internacionales o aumentos en los precios del petróleo, factores que suelen impactar en la inflación global y en el acceso al crédito.

¿Qué desafíos enfrenta la economía argentina en los próximos meses?

Según Jacky, uno de los grandes desafíos del país será encontrar una salida a este escenario económico sin profundizar los costos sociales.

En su análisis, el Gobierno debería revisar algunas de sus políticas para evitar que la combinación de recesión e inflación continúe deteriorando el tejido productivo.

La abogada también expresó dudas sobre la llegada de inversiones en el corto plazo, un elemento que el oficialismo considera clave para impulsar la recuperación económica.

“Si el contexto internacional se vuelve más complejo y las tasas de interés en Estados Unidos aumentan, el acceso al financiamiento para países como Argentina se vuelve más difícil”, señaló.

Para Jacky, ese escenario podría complicar la capacidad del país para conseguir créditos o inversiones que permitan impulsar el crecimiento.

¿Cómo salir de la estanflación?

Hacia el final de la entrevista con Noticias Mendoza, Jacky planteó que salir de la estanflación suele ser más complejo que superar episodios de hiperinflación, ya que implica resolver simultáneamente problemas de precios, producción y empleo.

En ese contexto, dejó planteado un interrogante que, según sostuvo, debería formar parte del debate público.

“Muchos se preguntan cómo salir de esta situación. Es un desafío enorme que requiere decisiones económicas profundas y una estrategia clara para reactivar la economía”, concluyó.