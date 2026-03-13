Tren a Chile por San Rafael: impulsan un corredor ferroviario por el Paso Planchón Vergara

La Cámara de Comercio de San Rafael analizó la recuperación de ramales ferroviarios y la construcción de un corredor hacia Chile que podría concretarse en un plazo estimado de entre 6 y 7 años. El proyecto contempla unir el sur de Mendoza con el Pacífico y potenciar el transporte de minerales, energía y cargas estratégicas.

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael convocó a una reunión informativa para analizar el proyecto de recuperación de ramales de tren en el sur de Mendoza y la creación de un corredor internacional hacia Chile. La iniciativa, que podría concretarse en un plazo estimado de entre 6 y 7 años, busca mejorar la logística regional, reducir costos de transporte e impulsar el desarrollo económico del sur provincial.

El encuentro fue organizado por la Específica de Desarrollo Regional de la entidad y reunió a representantes de distintas instituciones con el objetivo de profundizar en los detalles técnicos y estratégicos de una obra considerada clave para el futuro productivo de la región.

¿Por qué se propone un corredor ferroviario hacia Chile por el sur de Mendoza?

La propuesta apunta a crear una conexión ferroviaria que permita unir el sur mendocino con el Pacífico, generando una alternativa logística para el comercio internacional. Este tipo de infraestructura resulta fundamental para el transporte de grandes volúmenes de carga, especialmente en sectores como la minería, la energía y la producción agroindustrial.

Graciela Montaña, presidenta de la Específica de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio de San Rafael, destacó la importancia de poner estos temas en agenda. “Tenemos en la agenda para este año tratar temas que son de interés para los sanrafaelinos y también para el sur mendocino”, explicó.

La dirigente remarcó que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia que busca recuperar infraestructura ferroviaria abandonada y aprovechar su potencial para el desarrollo regional.

¿Por qué el Paso Planchón Vergara fue elegido para el cruce ferroviario?

El proyecto técnico fue presentado por el especialista Guillermo Murphy, quien explicó que el Paso Planchón Vergara fue seleccionado como el punto estratégico para el cruce internacional.

Según los estudios de factibilidad, este paso cordillerano posee condiciones geográficas favorables que lo diferencian de otros cruces de la cordillera de los Andes. Entre sus principales ventajas se encuentra la posibilidad de mantener la transitabilidad durante todo el año.

Además, las características naturales del terreno permiten evitar obras de gran complejidad, como túneles de gran extensión o excavaciones profundas.

Montaña detalló que los estudios demostraron que la zona “por las características del cruce y la transitabilidad todo el año, no requiere la construcción de túneles”. Este aspecto resulta clave porque reduce significativamente los costos de construcción y mantenimiento de la infraestructura.

¿Qué tipo de tren utilizaría el proyecto ferroviario?

El anteproyecto contempla la utilización de un sistema ferroviario de trocha ancha, una característica técnica que permite transportar grandes volúmenes de carga de manera eficiente.

Este tipo de tren es especialmente adecuado para zonas de montaña, ya que puede mantener velocidades competitivas incluso en terrenos complejos y soportar cargas pesadas vinculadas a la actividad minera y energética.

Montaña explicó que uno de los principales argumentos para impulsar el ferrocarril es el alto costo que enfrentan algunos sectores productivos al utilizar otros medios de transporte.

“Hay minerales que son muy caros de transportar por medios convencionales y que resultan convenientes si se hacen por tren”, señaló.

¿Qué regiones se beneficiarían con el nuevo corredor ferroviario?

La traza diseñada tendría un impacto directo en los departamentos de General Alvear, San Rafael y Malargüe, que podrían convertirse en nodos logísticos estratégicos dentro del nuevo esquema de transporte.

Sin embargo, el alcance del proyecto no se limita al sur mendocino. También contempla su vinculación con la provincia de Neuquén, especialmente por la actividad energética vinculada a Vaca Muerta.

De concretarse, el corredor permitiría transportar recursos energéticos y minerales hacia los puertos del Pacífico, facilitando su exportación hacia mercados asiáticos y reduciendo los costos logísticos actuales.

¿Cómo se financiaría el proyecto del corredor ferroviario?

El anteproyecto cuenta con el respaldo de las provincias de la región de Cuyo y también con el acompañamiento del Gobierno Nacional, lo que representa un paso importante para avanzar en las gestiones.

Uno de los objetivos principales es recuperar tramos ferroviarios que quedaron abandonados durante la década del 90, cuando gran parte de la red ferroviaria argentina fue desmantelada o dejó de operar.

La reunión realizada en San Rafael marcó el inicio de una nueva etapa del proyecto, centrada en la búsqueda de financiamiento ante organismos nacionales e internacionales.

En ese marco, las instituciones participantes coincidieron en que la obra podría convertirse en una herramienta clave para potenciar la actividad económica regional, mejorar la competitividad del sur mendocino y consolidar un nuevo corredor bioceánico entre Argentina y Chile.