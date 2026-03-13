Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Corredor Bioceánico

Tren a Chile por San Rafael: impulsan un corredor ferroviario por el Paso Planchón Vergara

La Cámara de Comercio de San Rafael analizó la recuperación de ramales ferroviarios y la construcción de un corredor hacia Chile que podría concretarse en un plazo estimado de entre 6 y 7 años. El proyecto contempla unir el sur de Mendoza con el Pacífico y potenciar el transporte de minerales, energía y cargas estratégicas.

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael convocó a una reunión informativa para analizar el proyecto de recuperación de ramales de tren en el sur de Mendoza y la creación de un corredor internacional hacia Chile. La iniciativa, que podría concretarse en un plazo estimado de entre 6 y 7 años, busca mejorar la logística regional, reducir costos de transporte e impulsar el desarrollo económico del sur provincial.

El encuentro fue organizado por la Específica de Desarrollo Regional de la entidad y reunió a representantes de distintas instituciones con el objetivo de profundizar en los detalles técnicos y estratégicos de una obra considerada clave para el futuro productivo de la región.

La Cámara de Comercio de San Rafael analizó la recuperación de ramales ferroviarios y la construcción de un corredor hacia Chile que podría concretarse en un plazo estimado de entre 6 y 7 años. El proyecto contempla unir el sur de Mendoza con el Pacífico y potenciar el transporte de minerales, energía y cargas estratégicas.

¿Por qué se propone un corredor ferroviario hacia Chile por el sur de Mendoza?

La propuesta apunta a crear una conexión ferroviaria que permita unir el sur mendocino con el Pacífico, generando una alternativa logística para el comercio internacional. Este tipo de infraestructura resulta fundamental para el transporte de grandes volúmenes de carga, especialmente en sectores como la minería, la energía y la producción agroindustrial.

Graciela Montaña, presidenta de la Específica de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio de San Rafael, destacó la importancia de poner estos temas en agenda. “Tenemos en la agenda para este año tratar temas que son de interés para los sanrafaelinos y también para el sur mendocino”, explicó.

La dirigente remarcó que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia que busca recuperar infraestructura ferroviaria abandonada y aprovechar su potencial para el desarrollo regional.

¿Por qué el Paso Planchón Vergara fue elegido para el cruce ferroviario?

El proyecto técnico fue presentado por el especialista Guillermo Murphy, quien explicó que el Paso Planchón Vergara fue seleccionado como el punto estratégico para el cruce internacional.

Según los estudios de factibilidad, este paso cordillerano posee condiciones geográficas favorables que lo diferencian de otros cruces de la cordillera de los Andes. Entre sus principales ventajas se encuentra la posibilidad de mantener la transitabilidad durante todo el año.

Además, las características naturales del terreno permiten evitar obras de gran complejidad, como túneles de gran extensión o excavaciones profundas.

Montaña detalló que los estudios demostraron que la zona “por las características del cruce y la transitabilidad todo el año, no requiere la construcción de túneles”. Este aspecto resulta clave porque reduce significativamente los costos de construcción y mantenimiento de la infraestructura.

La Cámara de Comercio de San Rafael analizó la recuperación de ramales ferroviarios y la construcción de un corredor hacia Chile que podría concretarse en un plazo estimado de entre 6 y 7 años. El proyecto contempla unir el sur de Mendoza con el Pacífico y potenciar el transporte de minerales, energía y cargas estratégicas.

¿Qué tipo de tren utilizaría el proyecto ferroviario?

El anteproyecto contempla la utilización de un sistema ferroviario de trocha ancha, una característica técnica que permite transportar grandes volúmenes de carga de manera eficiente.

Este tipo de tren es especialmente adecuado para zonas de montaña, ya que puede mantener velocidades competitivas incluso en terrenos complejos y soportar cargas pesadas vinculadas a la actividad minera y energética.

Montaña explicó que uno de los principales argumentos para impulsar el ferrocarril es el alto costo que enfrentan algunos sectores productivos al utilizar otros medios de transporte.

“Hay minerales que son muy caros de transportar por medios convencionales y que resultan convenientes si se hacen por tren”, señaló.

¿Qué regiones se beneficiarían con el nuevo corredor ferroviario?

La traza diseñada tendría un impacto directo en los departamentos de General Alvear, San Rafael y Malargüe, que podrían convertirse en nodos logísticos estratégicos dentro del nuevo esquema de transporte.

Sin embargo, el alcance del proyecto no se limita al sur mendocino. También contempla su vinculación con la provincia de Neuquén, especialmente por la actividad energética vinculada a Vaca Muerta.

De concretarse, el corredor permitiría transportar recursos energéticos y minerales hacia los puertos del Pacífico, facilitando su exportación hacia mercados asiáticos y reduciendo los costos logísticos actuales.

¿Cómo se financiaría el proyecto del corredor ferroviario?

El anteproyecto cuenta con el respaldo de las provincias de la región de Cuyo y también con el acompañamiento del Gobierno Nacional, lo que representa un paso importante para avanzar en las gestiones.

Uno de los objetivos principales es recuperar tramos ferroviarios que quedaron abandonados durante la década del 90, cuando gran parte de la red ferroviaria argentina fue desmantelada o dejó de operar.

La reunión realizada en San Rafael marcó el inicio de una nueva etapa del proyecto, centrada en la búsqueda de financiamiento ante organismos nacionales e internacionales.

En ese marco, las instituciones participantes coincidieron en que la obra podría convertirse en una herramienta clave para potenciar la actividad económica regional, mejorar la competitividad del sur mendocino y consolidar un nuevo corredor bioceánico entre Argentina y Chile.

También puedes leer

Contingencias climáticas

San Rafael: la lucha antigranizo redujo daños en cultivos y bajó costos durante una temporada con más tormentas

Corredor Bioceánico

Tren a Chile por San Rafael: impulsan un corredor ferroviario por el Paso Planchón Vergara

Competencia regional

Torneo Vendimia Máster de hockey sobre patines: Mendoza recibe a más de 300 jugadores de América

Salud militar en riesgo

Más presión para Petri: Arrieta agita a los afiliados de IOSFA para que “rompan el silencio”

Conflictos en el Gobierno

Victoria Villarruel denunció a Luis Petri y se profundiza la interna en el oficialismo

Vino argentino

Mendoza será sede de Sitevinitech 2026, la feria internacional clave para la industria vitivinícola

Te puede interesar

Definición de candidatos

Cornejo tiene la llave y complica a Petri: malas noticias para su plan de ser candidato a gobernador de Mendoza en 2027

Contingencias climáticas

San Rafael: la lucha antigranizo redujo daños en cultivos y bajó costos durante una temporada con más tormentas

Corredor Bioceánico

Tren a Chile por San Rafael: impulsan un corredor ferroviario por el Paso Planchón Vergara

Competencia regional

Torneo Vendimia Máster de hockey sobre patines: Mendoza recibe a más de 300 jugadores de América

Salud militar en riesgo

Más presión para Petri: Arrieta agita a los afiliados de IOSFA para que “rompan el silencio”

Conflictos en el Gobierno

Victoria Villarruel denunció a Luis Petri y se profundiza la interna en el oficialismo

Vino argentino

Mendoza será sede de Sitevinitech 2026, la feria internacional clave para la industria vitivinícola

Siniestro en el Este

Incendio en un casino de San Martín: bomberos trabajan en el lugar y rescataron a dos personas del techo

Seguridad pública

Diputados aprobó la reforma de la Ley 6722: cuándo podrá usar su arma de fuego la Policía de Mendoza

Conflictos en el Gobierno

Villarruel apuntó contra Adorni y profundizó la crisis interna en el Gobierno de Milei

Coimas y obra pública

Cristina Kirchner deberá declarar de forma presencial en la Causa Cuadernos el 17 de marzo

Alta montaña

Rescataron a dos jóvenes tras un riesgoso descenso en el Cañón del Atuel: uno cayó y el otro quedó colgado a 25 metros

Ciudad de Mendoza

Mundial de la Hamburguesa en Mendoza: cuándo es, cuánto cuesta el combo y qué locales compiten por el título

Destacados remeros

El Club Mendoza de Regatas ganó la Regata Vendimia y celebró los 80 años de la histórica competencia de remo

Elecciones 2027

Sergio Massa reapareció en Mendoza y respaldó a Matías Stevanato en la carrera hacia la gobernación de 2027

Militares sin cobertura

Lourdes Arrieta apuntó contra Luis Petri por la crisis en IOSFA tras el intento de suicidio de un suboficial

Presidenta en ejercicio

Vendimia 2026 y un escenario en Mendoza que fue de lo institucional a lo grotesco

Contingencias climáticas

Tormenta en Mendoza: dónde llovió más, cuánto cayó y qué daños dejó el fuerte temporal

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: lluvias en el Este, viento del sur y mejora progresiva hacia la noche

Calendario vendimial

Vendimia: San Rafael brilló en el rally sudamericano: segundo lugar en carros y cierre del SARR 2026