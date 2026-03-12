Noticias Mendoza

Mendoza será sede de Sitevinitech 2026, la feria internacional clave para la industria vitivinícola

La Ciudad de Mendoza volverá a recibir Sitevinitech, uno de los encuentros más importantes para el sector vitivinícola a nivel internacional. La feria se realizará del 12 al 14 de mayo en el Complejo de las Naves Cultural y Universitaria, con la participación de referentes de la industria, empresas tecnológicas y especialistas del mundo del vino.

La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir una nueva edición de Sitevinitech, uno de los encuentros más relevantes para la industria vitivinícola en América Latina. Durante tres jornadas intensivas, del 12 al 14 de mayo, el evento reunirá a empresarios, productores, técnicos, investigadores y representantes de distintos países con el objetivo de analizar los desafíos actuales del sector y potenciar nuevas oportunidades de desarrollo.

El encuentro se realizará en el Complejo de las Naves Cultural y Universitaria de la Ciudad de Mendoza, consolidando a la capital provincial como un punto estratégico para el intercambio de conocimiento, la innovación tecnológica y la generación de negocios vinculados a la vitivinicultura.

La organización del evento cuenta con el respaldo del municipio encabezado por el intendente Ulpiano Suarez, quien mantuvo recientemente un encuentro de trabajo con Arturo Yaciofano para avanzar en los detalles de la feria.

¿Qué es Sitevinitech y por qué es importante para la industria del vino?

Sitevinitech es una feria internacional especializada en tecnología, equipamiento y servicios para la industria vitivinícola. Su objetivo principal es reunir a los actores clave del sector para promover la innovación, el intercambio de experiencias y el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales.

Durante el encuentro se presentan avances tecnológicos vinculados a:

  • Producción vitivinícola
  • Maquinaria agrícola especializada
  • Tecnología para bodegas
  • Soluciones de logística y comercialización
  • Innovaciones en sostenibilidad y eficiencia productiva

La feria se ha consolidado como una plataforma de networking donde empresas proveedoras, bodegas, investigadores y profesionales del sector pueden establecer vínculos estratégicos y abrir nuevos mercados.

Además, el evento permite posicionar a Mendoza dentro del mapa global del vino, mostrando su capacidad productiva, tecnológica y científica ante delegaciones internacionales.

¿Qué actividades habrá durante la feria en Mendoza?

A lo largo de los tres días de actividades se desarrollarán diversas propuestas orientadas a potenciar el crecimiento de la industria vitivinícola.

Entre las principales actividades previstas se destacan:

  • Espacios de debate sobre el presente y el futuro del sector
  • Presentaciones de nuevas tecnologías aplicadas al vino
  • Rondas de negocios entre empresas y productores
  • Conferencias con especialistas nacionales e internacionales
  • Exposición de equipamiento e innovación para bodegas

Estos espacios de intercambio permitirán abordar algunos de los desafíos más importantes que enfrenta actualmente la vitivinicultura, como la adaptación al cambio climático, la mejora de la competitividad y la incorporación de procesos tecnológicos que optimicen la producción.

¿Qué dijeron los organizadores sobre la nueva edición?

Durante la reunión de coordinación realizada en la Ciudad de Mendoza, el director general de Sitevinitech, Arturo Yaciofano, expresó su entusiasmo por la nueva edición que tendrá lugar en la provincia.

El referente destacó el impacto regional del encuentro y la posibilidad de fortalecer vínculos entre actores del sector.

Según explicó, la feria no solo impulsa el desarrollo de negocios, sino que también promueve la generación de relaciones estratégicas entre empresas y profesionales de distintos países productores de vino.

En ese sentido, remarcó que Sitevinitech conecta a los protagonistas de la vitivinicultura mendocina con mercados y actores de toda Sudamérica, ampliando las oportunidades de cooperación y crecimiento.

¿Por qué Mendoza es un lugar estratégico para este suceso internacional?

La provincia de Mendoza es considerada uno de los polos vitivinícolas más importantes del mundo. Su tradición en la producción de vino, sumada a su infraestructura tecnológica y científica, la convierten en un escenario ideal para este tipo de encuentros internacionales.

La realización de Sitevinitech en la capital mendocina también refuerza el posicionamiento de Ciudad de Mendoza como centro de innovación y desarrollo dentro del sector vitivinícola.

Además, este tipo de ferias tiene un impacto económico positivo en la región, ya que genera movimiento turístico, comercial y empresarial, al tiempo que promueve la proyección internacional de las bodegas y empresas locales.

La presencia de delegaciones extranjeras, especialistas del sector y compañías tecnológicas contribuye a consolidar la imagen de Mendoza como una referencia global en la industria del vino.

Con esta nueva edición, Sitevinitech busca seguir fortaleciendo el ecosistema vitivinícola sudamericano y generar nuevas oportunidades para productores, empresarios y profesionales que trabajan en una de las actividades económicas más representativas de la región.

