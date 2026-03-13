Cornejo tiene la llave y complica a Petri: malas noticias para su plan de ser candidato a gobernador de Mendoza en 2027

Un dato político que surgió en las últimas horas sacudió el tablero del oficialismo mendocino. La posible decisión del gobierno nacional de no intervenir en la candidatura a gobernador en Mendoza dejaría la definición en manos de Alfredo Cornejo, un escenario que complica seriamente las aspiraciones de Luis Petri para 2027.

El escenario político rumbo a las elecciones de gobernador de Mendoza en 2027 comenzó a definirse mucho antes de lo esperado de la mano de Alfredo Cornejo y con una mala noticia para Luis Petri. En el oficialismo provincial, el debate central ya no pasa tanto por la competencia con el peronismo, sino por quién será finalmente el candidato del espacio que hoy gobierna la provincia.

En ese contexto, un dato político que trascendió esta semana generó fuertes repercusiones dentro del radicalismo y de los sectores aliados. Según una crónica publicada en el diario La Nación, el armado electoral del gobierno nacional para 2027 contempla presentar candidatos libertarios a gobernador en todas las provincias, con una excepción: Mendoza.

Ese detalle no es menor. La interpretación política que circula en el oficialismo es que esa decisión dejaría el control de la definición electoral en manos del gobernador Alfredo Cornejo. Y ese escenario representa una señal de alerta para el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, quien mantiene aspiraciones de competir por la gobernación.

¿Por qué la definición del candidato se juega ahora y no en 2027?

Dentro del oficialismo mendocino existe una lectura cada vez más extendida: el verdadero poder político se definirá en 2026 y no en la elección del año siguiente.

La razón es simple. El dirigente que logre convertirse en candidato del frente oficialista llegará a la elección general con altas probabilidades de convertirse en gobernador, debido al peso político que hoy conserva la alianza gobernante en Mendoza.

Por ese motivo, la disputa interna se volvió intensa y anticipada. La competencia no está centrada en derrotar a la oposición, sino en definir quién representará al oficialismo.

Esa interna, según coinciden distintos análisis políticos, enfrenta dos bloques claros: por un lado Luis Petri, y por otro el candidato que finalmente impulse el gobernador Alfredo Cornejo.

¿Qué papel juega Cornejo en la definición del candidato?

Si finalmente el armado nacional libertario decide no intervenir con un candidato propio en Mendoza, el liderazgo político dentro del oficialismo quedará concentrado en el gobernador.

Eso significa que Cornejo tendría la capacidad de ordenar la interna y promover a un dirigente de su confianza para disputar la candidatura.

En ese escenario, Petri enfrentaría un obstáculo político importante. Tras las elecciones de 2023, distintos dirigentes radicales e intendentes del espacio habrían acordado que el actual ministro nacional no sea el candidato del frente gobernante.

Ese posicionamiento interno marca el punto de partida de una disputa que todavía no tiene resolución, pero que se definirá en los próximos meses.

¿Quiénes son los posibles candidatos del cornejismo?

Dentro del oficialismo provincial ya se mencionan dos nombres que podrían competir por la candidatura impulsada desde el sector del gobernador.

Uno de ellos es el intendente de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien sostiene que cuenta con mejores niveles de conocimiento y medición en encuestas.

El otro es el exintendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, considerado por muchos como el dirigente más cercano políticamente a Cornejo y, por lo tanto, uno de los favoritos dentro del esquema del gobernador.

La tensión interna surge porque ambos dirigentes aspiran a representar al espacio oficialista, lo que podría generar una disputa política dentro del radicalismo mendocino.

¿Existe riesgo de ruptura dentro del oficialismo?

El escenario interno podría complicarse aún más si la definición del candidato no se realiza mediante elecciones primarias.

Ulpiano Suarez ha dejado trascender que, si la decisión se toma exclusivamente dentro de las estructuras partidarias —por ejemplo a través de un congreso partidario— podría analizar alternativas políticas por fuera del esquema oficial.

Entre las posibilidades que se mencionan aparece la conformación de un frente propio con sectores del PRO, del peronismo moderado y del radicalismo disidente.

Una eventual ruptura representaría un problema político serio para el oficialismo provincial, ya que fragmentaría el voto que históricamente ha sostenido al frente gobernante.

¿Qué impacto podría tener la eliminación de las PASO?

Otro factor que podría alterar el escenario político es la discusión nacional sobre la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El presidente Javier Milei ha planteado en varias oportunidades su intención de avanzar en esa reforma electoral a nivel nacional.

Si esa decisión se concreta, el debate podría trasladarse también a Mendoza.

Para el oficialismo provincial, las PASO funcionan como una herramienta que permite ordenar las disputas internas y legitimar al candidato ganador. Sin ese mecanismo, la definición podría volverse mucho más conflictiva.

Por eso, varios dirigentes consideran que mantener las primarias sería la forma más sencilla de resolver la competencia entre Petri y los candidatos del sector de Cornejo.

¿Por qué el tablero político de Mendoza se define en 2026?

En la política mendocina ya se instaló una certeza: la batalla real por el poder provincial se jugará antes de las elecciones.

Las decisiones que se tomen durante 2026 —especialmente en relación con las reglas electorales y las candidaturas— determinarán quién llegará con ventaja al año electoral.

En ese tablero, el rol del gobernador Alfredo Cornejo aparece como determinante.

Si el armado libertario nacional efectivamente le deja el control de la candidatura oficialista, el mandatario provincial tendrá la llave de la sucesión política.

Y ese escenario, según coinciden distintos análisis dentro del oficialismo, representa hoy una de las principales malas noticias para las aspiraciones electorales de Luis Petri de convertirse en candidato a gobernador de Mendoza en 2027.