Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Derechos fundamentales

“Los funcionarios tienen una privacidad atenuada”: la mirada de Carolina Jacky sobre el caso Cornejo

La doctora Carolina Jacky analiza la tensión entre intimidad y libertad de prensa tras la denuncia del gobernador Alfredo Cornejo contra el medio BienCuyano. Sostiene que en espacios públicos suele prevalecer el interés informativo y cuestiona la aplicación del artículo 212 del Código Penal.

En medio de la polémica por la difusión de un video que muestra al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en una situación personal, la abogada mendocina Carolina Jacky, especialista en violencia de género y asuntos previsionales, analiza el caso desde una perspectiva estrictamente jurídica. En esta entrevista, explica por qué, a su entender, los funcionarios públicos tienen una “privacidad atenuada”, cuáles son los límites que fija la Corte Suprema y por qué considera forzada la denuncia penal impulsada por el mandatario.

La doctora Carolina Jacky analiza la tensión entre intimidad y libertad de prensa tras la denuncia del gobernador Alfredo Cornejo contra el medio BienCuyano. Sostiene que en espacios públicos suele prevalecer el interés informativo y cuestiona la aplicación del artículo 212 del Código Penal.

—Doctora, ¿existe una vulneración automática del derecho a la intimidad cuando se difunden imágenes de un funcionario en un espacio público?

—No necesariamente. En derecho siempre hablamos de colisión de derechos. Aquí se enfrentan el Derecho a la Intimidad, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Nacional y en el artículo 1770 del Código Civil y Comercial, y la Libertad de Prensa. La respuesta no es automática: depende del contexto, del lugar y de la relevancia pública del hecho.

—Usted habla de “privacidad atenuada” para los funcionarios. ¿Qué significa ese concepto?

—Es un criterio consolidado por la jurisprudencia. Cuando una persona acepta un cargo público, el umbral de protección de su intimidad desciende. No desaparece, pero se reduce. El funcionario debe tolerar un mayor nivel de escrutinio porque ejerce poder y administra recursos del Estado. Eso implica aceptar que ciertos aspectos de su vida puedan ser observados y eventualmente difundidos, sobre todo si ocurren en espacios públicos.

La doctora Carolina Jacky analiza la tensión entre intimidad y libertad de prensa tras la denuncia del gobernador Alfredo Cornejo contra el medio BienCuyano. Sostiene que en espacios públicos suele prevalecer el interés informativo y cuestiona la aplicación del artículo 212 del Código Penal.

—¿El lugar donde ocurrió el hecho es determinante?

—Sí. El concepto de “lugar público” es central. Si el gobernador realiza actos de pareja —como un beso o una caminata de la mano— a la vista de cualquier transeúnte, se entiende que resignó voluntariamente su expectativa de privacidad. No puede alegar invasión a la intimidad por algo que decidió exponer en un ámbito accesible al público. Distinto sería si se hubiera utilizado un teleobjetivo para captar imágenes dentro de un espacio estrictamente privado.

—¿Y qué rol juega el llamado “interés público”?

—Es otro criterio clave. La Justicia ha dicho que la vida privada de un funcionario puede adquirir relevancia si afecta el ejercicio de su cargo, contradice su discurso público o involucra recursos estatales. En este caso puntual, no estamos hablando de un uso de fondos públicos ni de una conducta ilícita. Estamos ante un episodio de la vida personal que ocurrió, según todo indica, en un ámbito público.

—Usted menciona el estándar “Ponzetti de Balbín”. ¿Cómo se aplica aquí?

—Ese fallo de la Corte Suprema marcó un límite: incluso tratándose de una figura pública y en un ámbito que podría considerarse de interés, hay una frontera cuando la imagen resulta ofensiva o innecesaria. En el caso Balbín, las fotos en su lecho de muerte fueron consideradas una intromisión inadmisible. Aquí no advierto ese componente ofensivo, salvo que existiera una tercera persona afectada, lo cual no ha sido acreditado.

La doctora Carolina Jacky analiza la tensión entre intimidad y libertad de prensa tras la denuncia del gobernador Alfredo Cornejo contra el medio BienCuyano. Sostiene que en espacios públicos suele prevalecer el interés informativo y cuestiona la aplicación del artículo 212 del Código Penal.

—Desde el punto de vista estrictamente legal, ¿un medio puede publicar ese tipo de imágenes?

—Los tribunales analizan si hubo intrusión ilegítima y si la publicación tiene un carácter morboso o degradante. Si se trata de una filmación realizada en la vía pública con un celular, sin invadir un espacio privado, generalmente se considera legal. También se pondera si la difusión aporta información o si solo busca dañar. En este escenario, el gobernador tendría dificultades para sostener una demanda civil exitosa.

—Sin embargo, el mandatario presentó una denuncia penal invocando el artículo 212 del Código Penal. ¿Qué opinión le merece?

—Me parece una aplicación forzada. Ese artículo sanciona a quien incite públicamente a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones. Aquí no hay incitación a la violencia ni contra un grupo ni contra una institución. El gobernador no es un grupo ni una institución. La doctrina mayoritaria exige peligro abstracto, publicidad, idoneidad real para alterar la paz pública y un sujeto pasivo colectivo. No veo esos elementos configurados.

—¿Puede chocar esa interpretación con garantías constitucionales?

—Absolutamente. La Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica protegen fuertemente la libertad de expresión. La Corte Suprema aplica el llamado test de proporcionalidad: si la sanción penal resulta desproporcionada o “ahogante” para el debate democrático, debe prevalecer la libertad de prensa. La jurisprudencia exige incitación directa y con capacidad de daño inmediato, algo que no surge de este caso.

La doctora Carolina Jacky analiza la tensión entre intimidad y libertad de prensa tras la denuncia del gobernador Alfredo Cornejo contra el medio BienCuyano. Sostiene que en espacios públicos suele prevalecer el interés informativo y cuestiona la aplicación del artículo 212 del Código Penal.

—Más allá del aspecto jurídico, ¿qué interrogantes quedan abiertos?

—Muchos. ¿Quién filmó? ¿Con qué intención? ¿Hubo consentimiento? ¿Cómo operó el dispositivo de seguridad del gobernador? Son preguntas que exceden lo estrictamente legal y se internan en el terreno político. Pero desde el derecho, la discusión es clara: cuando un funcionario se expone en un espacio público, la libertad de prensa suele prevalecer.

—En síntesis, ¿cómo definiría el escenario?

—Estamos ante un caso que tensiona derechos fundamentales. Pero si los hechos ocurrieron en un ámbito público y no hubo intrusión ilegítima ni incitación a la violencia, el estándar jurídico favorece a la prensa. Los funcionarios deben tolerar un mayor escrutinio. Esa es la lógica del sistema republicano.

También puedes leer

Crisis económica

En Argentina en noviembre cerraron 892 empresas y en la era Milei se perdieron casi 22 mil empleadores

Producción en crisis

Mendoza perdió 55% de productores en 10 años y cayó casi a la mitad la superficie cultivada

Crisis económica

Mendoza quedó en el puesto 16 del ranking nacional de salarios

Categorías formativas

Real del Padre aporta más de 80 jóvenes a la Copa de Oro de la Federación Mendocina de Básquet

Egresada de la UNCuyo

Paula Medina, la mendocina finalista para diseñar el afiche oficial de las Fêtes de Bayonne 2026

Congreso de la Nación

Reforma laboral: el oficialismo acelera en Diputados para aprobarla antes del 1 de marzo

Te puede interesar

Derechos fundamentales

“Los funcionarios tienen una privacidad atenuada”: la mirada de Carolina Jacky sobre el caso Cornejo

Crisis económica

En Argentina en noviembre cerraron 892 empresas y en la era Milei se perdieron casi 22 mil empleadores

Producción en crisis

Mendoza perdió 55% de productores en 10 años y cayó casi a la mitad la superficie cultivada

Crisis económica

Mendoza quedó en el puesto 16 del ranking nacional de salarios

Categorías formativas

Real del Padre aporta más de 80 jóvenes a la Copa de Oro de la Federación Mendocina de Básquet

Egresada de la UNCuyo

Paula Medina, la mendocina finalista para diseñar el afiche oficial de las Fêtes de Bayonne 2026

Congreso de la Nación

Reforma laboral: el oficialismo acelera en Diputados para aprobarla antes del 1 de marzo

Comicios municipales

Elecciones 2026 en Mendoza: encuestas marcan escenarios abiertos en Maipú y San Rafael

Jóvenes y adultos

Mendoza aprobó la modalidad a distancia para terminar el Secundario: cómo funciona

1 a 1 en el Gambarte

Godoy Cruz empató con Ciudad Bolívar en el debut de la Primera Nacional

Elecciones 2026

Matías Stevanato se posiciona en Maipú y crece como posible gobernador de Mendoza

Inseguridad vial

Violento choque en San Martín, Mendoza: un hombre quedó en grave estado y fue trasladado al Perrupato

100 % de efectividad

Amigos Fútbol Club, campeón invicto del Torneo Mega Dorada +50

Verano 2026

Controles náuticos en Mendoza: temporada sin víctimas fatales e infracciones de hasta $5 millones

En el Gambarte

Godoy Cruz Antonio Tomba debuta en la Primera Nacional tras 17 años de permanencia

Fin de semana largo

Carnaval en Ciudad de Mendoza: agenda completa con vino, turismo e historias bajo las estrellas

Delincuencia juvenil

Baja de imputabilidad: Lourdes Arrieta apoyó la edad en 14 y defendió el nuevo Régimen Penal Juvenil

"Mentira deliberada"

Ulpiano Suarez respaldó a Cornejo tras la denuncia por la viralización de un video

Organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de jubilados protagonizaron disturbios en las inmediaciones del Congreso mientras el Senado debatía la reforma laboral. Hubo lanzamiento de bombas Molotov y la Policía respondió con hidrantes y balas de goma.
Reforma laboral

Incidentes en el Congreso: manifestantes tiraron el vallado y hubo enfrentamientos

Obra de 5 mil metros

Agua potable en Villa Atuel: 45 familias de La Izuelina tendrán red domiciliaria