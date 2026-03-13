San Rafael: la lucha antigranizo redujo daños en cultivos y bajó costos durante una temporada con más tormentas

El Municipio de San Rafael, la Cámara de Comercio y la empresa Aviación San Rafael presentaron los resultados de la temporada de lucha antigranizo. Pese a registrarse más tormentas severas que el año anterior, el sistema logró disminuir significativamente los daños en cultivos y reducir los costos del operativo.

La temporada de lucha antigranizo en el departamento de San Rafael dejó resultados considerados muy positivos por las autoridades y los organismos involucrados luego de haber evaluado una temporada con más tormentas de lo habitual.

El Municipio de San Rafael, junto a la Cámara de Comercio y la empresa Aviación San Rafael, presentó un balance en el que se destacó la mayor efectividad del sistema para combatir tormentas, la reducción de daños en la producción agrícola y un costo final menor en comparación con la campaña anterior.

Durante la presentación, el intendente Omar Félix confirmó además que el programa de mitigación continuará activo hasta el lunes 16, extendiendo así las tareas de monitoreo y prevención ante posibles fenómenos climáticos.

El jefe comunal subrayó el esfuerzo realizado por los equipos que participan del sistema y remarcó el impacto que tiene el operativo para proteger la producción del Oasis Sur frente a las contingencias climáticas.

“Fue un trabajo destacable y con una eficiencia más que valorable, más cuando fue una temporada sumamente complicada con más tormentas que años anteriores y varias de ellas muy severas”, expresó Félix, quien además agradeció “el trabajo silencioso de los pilotos y cada uno de los integrantes del sistema que ayudan a proteger el Oasis Sur”.

¿Qué resultados dejó la temporada de lucha antigranizo en San Rafael?

El balance técnico estuvo a cargo del ingeniero Horacio Pessano, coordinador del sistema, quien destacó que la campaña presentó un nivel de actividad muy alto debido a la cantidad de tormentas registradas durante el verano.

Según explicó, en la región sur de Mendoza se detectaron 87 tormentas severas durante la temporada, un número que coincide con el promedio histórico de toda la provincia.

“Pese a ser una campaña muy difícil, los municipios de San Rafael y General Alvear estuvieron a la altura y acompañaron el funcionamiento del sistema”, señaló Pessano.

La cifra marca además un incremento del 15% en comparación con la temporada anterior, cuando se registraron 70 tormentas.

Este escenario climático exigió una mayor intervención del sistema de mitigación, tanto en vuelos como en el uso de material específico para combatir el desarrollo del granizo.

¿Cuántos vuelos y operativos se realizaron durante la campaña?

Para enfrentar la elevada actividad de tormentas, los aviones del sistema realizaron un total de 141 vuelos distribuidos en 47 días de trabajo operativo.

Durante esas intervenciones se utilizaron distintos recursos diseñados para reducir el tamaño del granizo y disminuir su impacto sobre los cultivos.

En total se emplearon:

4889 bengalas antigranizo

4414 cartuchos para siembra de nubes

Estos elementos permiten intervenir en las tormentas en desarrollo mediante la dispersión de partículas que favorecen la formación de gotas de agua en lugar de piedras de granizo de gran tamaño.

De acuerdo con los especialistas, el objetivo principal del sistema no es eliminar completamente el granizo, sino reducir su tamaño para minimizar los daños en la producción agrícola.

¿Cuánto se redujeron los daños en los cultivos del sur mendocino?

Uno de los datos más destacados del balance fue la reducción de daños en comparación con temporadas en las que el sistema no estuvo operativo.

Pessano explicó que, en campañas sin lucha antigranizo, los daños en cultivos del sur mendocino podían alcanzar hasta 11 mil hectáreas.

En la temporada actual, pese a la mayor cantidad de tormentas, las pérdidas se limitaron a aproximadamente 1900 hectáreas.

“Los números muestran claramente que los daños se reducen significativamente gracias al sistema”, afirmó el coordinador.

Este resultado es considerado clave para la economía regional, ya que la producción agrícola —especialmente viñedos, frutales y otros cultivos intensivos— constituye uno de los principales motores productivos de San Rafael y General Alvear.

¿Cuánto costó la temporada de lucha antigranizo?

Otro de los aspectos destacados del informe fue el costo final del operativo, que resultó inferior al registrado en la temporada anterior.

El contador Jorge Fernández detalló que la campaña actual tuvo un costo aproximado de 1500 millones de pesos.

En contraste, la temporada pasada había superado los 3 millones de dólares, lo que implica una reducción significativa en términos económicos.

Además, este año el sistema se operó a través de una empresa local, lo que también permitió optimizar recursos y fortalecer la participación de actores de la región.

En cuanto al financiamiento, el esquema se mantiene con una distribución entre los municipios del sur mendocino:

San Rafael aporta el 70% del presupuesto

General Alvear cubre el 30% restante

Las autoridades destacaron que el funcionamiento del sistema representa una herramienta clave para sostener la producción agrícola frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos y frecuentes.

Con el cierre de la temporada previsto para el lunes 16, el balance preliminar indica que la combinación de tecnología, coordinación institucional y trabajo operativo permitió enfrentar una campaña compleja con resultados considerados muy satisfactorios para el sector productivo del sur de Mendoza.