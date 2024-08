Senadores opositores exigen respuestas ante lo que consideran un abandono a los productores agrícolas, aumentando la tensión en el sector.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas, comparecerá este martes ante la Legislatura provincial para explicar la eliminación del programa de lucha antigranizo y el cierre del Instituto de Desarrollo de Comercio (IDC) y el Instituto de Desarrollo Rural (IDR). También abordará el estado actual de la lucha contra la lobesia botrana.

La solicitud de explicaciones fue realizada por senadores de diversos sectores de la oposición, y este lunes, durante la labor parlamentaria, se decidió que el ministro se presente este martes a las 15:30. Vargas Arizu deberá exponer ante las comisiones de Economía y Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado los motivos detrás de estas decisiones del Ejecutivo, así como el futuro de los programas eliminados.

Desde la oposición se adelantó que “los planteos serán varios”, argumentando que “hay una suerte de abandono al productor” por parte del Gobierno.

Controversia por el cierre del programa de lucha antigranizo

A finales de junio, el Gobierno anunció el cierre del programa de lucha antigranizo, argumentando que su “eficacia no estaba probada”. Señalaron que no se trataba de un recorte presupuestario, sino de una “reasignación de partidas” para fortalecer el seguro agrícola. El Ejecutivo sostiene que no hay una correlación entre el sembrado de nubes y el impacto de las tormentas de granizo, afectando principalmente a los pequeños productores.

Según un informe del Ministerio de Producción, de las 15.541 hectáreas analizadas que sufrieron daños superiores al 50% en los últimos años, 13.597 hectáreas corresponden a terrenos menores de 20 hectáreas. En los últimos cinco años, 35.000 hectáreas fueron afectadas con un 100% de daño por tormentas de granizo, de las cuales el 60% pertenecen a terrenos menores de 20 hectáreas.

“Está probado que si se le da un cheque a un productor con el 100% de pérdida, podrá recuperarse para la próxima temporada. Creemos que la próxima etapa debe ser puro seguro”, afirmó Alfredo Cornejo semanas atrás.

Esta decisión generó malestar entre los productores, especialmente en la zona Este, quienes realizaron una caravana de protesta hasta la Casa de Gobierno. Fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Producción, quienes les comunicaron que la decisión era “irrevocable”. Sin embargo, en el Sur de la provincia se insiste en continuar con el programa de lucha activa antigranizo. Los rumores sobre una resolución positiva en el corto plazo son cada vez más fuertes.

Este plan consta de tres componentes: asistencia provincial (aviones), municipal y privada. El costo total del programa ronda los 2.000 millones de pesos anuales.