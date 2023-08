Gran cantidad de fanáticos se instaló en las orillas del Dique Los Sauces para disfrutar de los primeros kilómetros de velocidad de una carrera que luego de la rampa de largada de este domingo, enfrentará cinco etapas y finalizará en Salta el próximo 1 de septiembre. Adrien Van Beveren (Honda) en motos, Marcelo Medeiros (Yamaha) en Quads, y Nasser Al Attiyah (Toyota) en Autos, fueron los más veloces en el prólogo. 110 pilotos (96 W2RC y OPEN más 14 competidores de Desafío Ansenuza) tomaron la partida del Prólogo.



La acción de la cuarta fecha del Campeonato del Mundo de Rally Raid (W2RC) puso primera con un breve pero interesante prólogo de 9 kilómetros que sirvió para ordenar la largada de la etapa del lunes y que además sirvió para que los pilotos finalmente puedan aflojar las tensiones de la previa.



En un sector sinuoso y con piso de poca adherencia, Adrien Van Beveren logró un tiempo de 6m48s y se impuso por sobre el local Luciano Benavides (Husqvarna), aunque separados por apenas un segundo. Mientras que Ricky Bravec (Honda) y Matthias Walkner (KTM) quedaron terceros a dos segundos del líder.



En Quads también hubo mucha paridad, con Marcelo Medeiros y Tobías Carrizo (Yamaha), igualados en tiempo, mientras que tercero, un segundo detrás, se ubicó Manuel Andujar (Yamaha). En Autos, Nasser Al Attiyah logró sacar una pequeña luz de 8 segundos sobre su compañero de equipo Yazeed Al Rajhi (Toyota). Tercero se ubicó Mitchell Guthire (MCE5) -el mejor T3- a17 segundos de la punta.

Las voces de los pilotos:

Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda Team): “Es una linda sensación empezar con la victoria, aunque no creo que cambie mucho la carrera en la general. Mañana los terrenos serán técnicos. Pero puede ser un poco engañoso en términos de navegación. Igualmente, tenemos buenas sensaciones de estar en Argentina”.



Marcelo Medeiros (Quads): “Fue un inicio muy rápido, estilo WRC que me gusta bastante, similar a Brasil. El Quad funcionó perfecto. Para mañana pienso salir con ritmo tranquilo, pensando en la navegación, para no dañar el vehículo”.



Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing): “Hoy fue una etapa corta pero muy linda, técnica y veloz. Ganamos la especial y eso es importante porque podemos elegir el orden de largada para mañana. Espero ganar esta carrera”.

Desafío Ruta 40: El legado

Esta 11° edición del Desafío Ruta 40 YPF cuenta con una particularidad: Una gran cantidad de padres e hijos corriendo simultáneamente e inclusive, otros siguiendo el legado que dejaron sus padres en este desafío.



En esta oportunidad son cinco las familias que participan. En el plano internacional, se presentan los paraguayos Blas Zapag Peralta (padre e hijo) y por el lado de Bolivia, la familia Martínez que participa con Leonardo y su hija, Suany. En cuanto a los argentinos, están haciendo lo propio los Rostan, Santiago (padre) y Santiago (hijo), como así también la familia Gentile que corren en el mismo vehículo: Ruben manejará y su hija, Yesica, lo acompaña como navegante. Justamente, sobre esta experiencia en familiar Rubén comentó: “Correr con una hija es una experiencia única. Estar acá en semejante evento es impensado para nosotros. Queremos salir y llegar juntos”.



Por su parte, Juan Cruz Yacopini, buscará extender el legado de su padre Alejando. Mientras que Jeremías Pascual sigue con la tradición de su padre Pablo. “Desde muy chico fuimos aprendiendo con mi padre, con mi tío, haciendo las hojas de ruta y estando al lado de ellos. Nunca lo pusimos en práctica, la teoría estaba inconscientemente en mí, eso me facilito mucho para aprender sobre la moto”, contó Jeremías sobre su corta experiencia en el Rally, que buscará extender, ya que está inscripto en el Road To Dakar y buscará asegurar su plaza para el Rally Dakar en este Desafío Ruta 40.