Fueron las declaraciones de Inés, la madre de la artista plástica. Además otras voces familiares se alzaron para pedir justicia cuando se cumple un mes del homicidio de la Navidad 2023, en un caso donde aún no hay sospechosos ni detenidos

Se cumple un mes del asesinato de Mariana Domínguez, la joven mendocina que murió la noche del 25 de diciembre luego de que la impactara una bala perdida. Hasta el momento no hay sospechosos, ni detenidos y su familia está desesperada en pedido de justicia.

“No tenemos ningún dato de nada, a un mes ya de su muerte no hemos recibido el llamado para informarnos si hay allanamientos. Las autoridades se han solidarizado con nosotros, pero no queremos que sean solidarios, necesitamos que se investigue, que no quede impune”, dijo Marcelo Domínguez, papá de la víctima.

Por su parte, Lucas, el hermano de Mariana, también se mostró muy compungido: “No quiero que nadie pase lo que estoy pasando yo, que nadie se mortifique pensando ‘¿qué pude haber hecho yo diferente para no perderla”.

“Yo sé que mi hermana está descansando, ella está en paz. Pero esclarecer esta situación y que se haga justicia nos daría un poco de paz a nosotros”, agregó Lucas.

Inés, la madre de Mariana, dijo que buscó al asesino de su hija casa por casa: “Después de enterrar a mi hija andaba golpeando por las puertas de la calle Renato Della Santa preguntando quién podía ser que tuviera un arma”.

La recompensa

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia ofreció este jueves una recompensa de $1.651.000 a la persona que pueda otorgar datos fehacientes e información sobre el autor del crimen de Mariana Domínguez. La joven falleció el pasado 25 de diciembre del 2023 a raíz de una bala perdida que impactó en su cabeza tras los festejos de navidad en Godoy Cruz.

El fiscal de Homicidios, Gustavo Pirello, quien encabeza la causa, solicitó la medida debido a que son escasas las pistas para dar con el responsable de la muerte de la joven.

Desde la justicia han realizado varios peritajes en la zona de Villa Hipodromo, pero ninguno ha sido positivo. Desde la familia siguen reclamando justicia y apelan a que el culpable se entregue.