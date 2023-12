La organización mendocina resistirá el DNU de Javier Milei que hoy -29 de diciembre de 2023-entró en vigencia. Así lo aseguró el titular del COFAM, que los nuclea en la provincia, Mario Valestra. “Dejar el medicamento a libre acceso, como pretenden las nuevas normas, nos parece un retroceso en salud” sentenció

Los farmacéuticos mendocinos se plegarán a la decisión de presentar un amparo judicial contra el DNU de Javier Milei. En lo que respecta al rubro, la protesta se basa en la liberación de los medicamentos de venta libre que hasta ahora eran potestad exclusiva de las farmacias.

Al respecto, Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, dijo: “Nosotros vamos a hacer una presentación judicial antes del 12 de enero. Y en ese momento haremos efectiva una medida, ya veremos cual sería”, explicó.

En Capital Federal, algunas farmacias bajaron sus persianas entre las 12 y las 13 hs. como protesta a las reformas que presenta el DNU. “Esto es el inicio de una serie de medidas que iremos analizando” expresó un farmacéutico cuando bajaba la persiana de su negocio en el mediodía porteño.

Comparando esta medida del DNU y la que se aplicó en la década de los ’90, Valestra comentó: “se dieron muchos casos de adulteraciones y malas conservaciones, porque se pierde toda la trazabilidad de ese medicamento”.

Además insistió en que esos medicamentos tienen acciones secundarias y terapéuticas “por lo que siempre tiene que estar al alcance de un farmacéutico”.

“En general cuando alguien viene a la farmacia a buscar un medicamento de venta libre, el farmacéutico le pregunta qué siente y le recomienda tal o cual o hacerse un chequeo antes de medicarse. Por lo cual dejar el medicamento de acceso libre, al alcance de un mantero, nos parece un retroceso en salud”, remarcó Valestra.

Según el presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, dependiendo de la ubicación de las farmacias, el hecho de perder la exclusividad en la venta de medicamentos de venta libre, una de esas farmacias puede perder un importante porcentaje en sus ventas.

Y ejemplificó: “Depende de la ubicación, en el caso de las farmacias más alejadas del cono urbano, el cliente no tiene acceso a ese medicamento de venta libre sino al prescripto, pero en términos generales esos medicamentos suponen el 10 o 15% de la dispensa de una farmacia”.

Y amplió: “Con este DNU que habilita otras situaciones de dispensa más complicado, se van a ver muy comprometidas las farmacias más alejadas del conurbano, pueden llegar a desaparecer”.

Desde el Colegio de Farmacéuticos valoraron el rol del farmacéutico a la hora de asesorar al cliente sobre qué medicamento llevar según el cuadro que presente, algo que se perderá con la liberación de la venta de medicamentos de venta libre.

Otra de las críticas que los farmacéuticos le hacen al DNU presidencial es que aseguran que las medidas que cambian no bajarán los precios de los medicamentos.

Sostienen que los formadores de precios son los laboratorios, que en otras gestiones han estado regulados por la Secretaría de Comercio.

“El medicamento no se puede tomar como un par de zapatos que fuera de temporada tiene otro precio, porque vos no elegís cuando enfermarte. En invierno cuando hay más patología bronquial o bacteriana va a haber mucha más demanda de medicamentos, y entonces ¿va a subir porque hay más demanda? me parece que dejar un medicamento expuesto a esas situaciones no es viable. El secreto es controlar al formador de precios y no dejarlo librado a la oferta y demanda”, cerró el titular del COFAM.