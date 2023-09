La actividad fue organizado por TGA Auditores & Consultores, estudio contable. Durante su charla el economista destacó el teorema de Baglini. Y denunció que la emisión monetaria durante 2023 fue de un 150%

Carlos Melconian, el economista elegido por Patricia Bullrich para encabezar su proyecto económico en medio de la etapa final de la carrera electoral, pasó por Mendoza donde aprovechó para reunirse con Alfredo Cornejo, Luis Petri y Patricia Giménez, entre otros.

En el hotel Hyatt explicó detalles del plan económico que se pondría en marcha en una eventual presidencia encabezada por Bullrich.

Mientras marcó que “se acabó el chamuyo” aclaró que un plan económico de estabilización no se realiza de un día para otro, pero que se trata de una opción que siempre le suma poder adquisitivo al asalariado. “No porque aumente el sueldo sino porque el que está en relación de dependencia deja de perder en un contexto inflacionario”.

Uno de los apartados más interesantes fue el que dedicó a la economía que viene y la inflación. Advirtió que hacia fin de año la inflación estará en los dos dígitos, pero que no se ve una espiralización en el corto plazo, pese a que este año la emisión creció cerca de 150%.

“En vez de bailar en campera de cuero encima de un escenario, lo que tenemos que decir es que si cortamos el déficit y se reanuda la demanda de crédito; si tenemos un programa y nos creen, eso se va a ir transformando en crédito para el sector privado”.

“La alternativa cuando se vuelven locos los dolarizadores -añadió- es agarrar todas las Lelics que debe pagar el Estado y dar un bono a 10 años como ocurrió en el Plan Bonex. Esto ellos -en relación a Milei y su equipo- no lo dicen, pero yo voy a jugar mi prestigio acá diciendo que si no tienen algo similar a un Plan Bonex, un corralito o una licuación no hay posibilidad de dolarizar en Argentina”.

“Hay dos de los tres candidatos a la presidencia de los que no conozco el plan económico: Sergio Massa y Javier Milei”, expresó. En el caso del primero, cuestionó la “falta de anclaje” en diversos aspectos, lo que -desde su perspectiva- derivaría en una macroeconomía errática.

Sobre Milei sostuvo: “Con Javier Milei se aplica perfectamente el teorema de Baglini”, el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder.

“La hipocresía no va a existir más. Lo que va a ocurrir es que vamos a asumir que hay cosas para las que usamos dólares y cosas para las que usamos pesos. Y no hay que subestimar a la gente: hay 45 millones de personas que las pasaron todas. A lo sumo, lo que tenemos que hacer es emprolijar lo que la gente ya sabe qué está pasando”.

“El próximo gobierno se va a iniciar con una corrección de precios porque muchos quedaron pisados y otros subieron por encima de la inflación”, finalizó.