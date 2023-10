“No me voy a olvidar más de este momento”, fue el comentario de Nicolás Eddi en su cuenta de la red social X (ex Twitter) compartiendo sus conmovedoras vivencias en el país mientras se vive la guerra

La situación en Israel y la guerra con Hamás, la organización política y paramilitar palestina que se declara yihadista, nacionalista e islamista, luego de la sangrienta matanza perpetrada por la agrupación terrorista y contra civiles israelíes y de otros países en la zona de la frontera con Gaza, atraviesa momentos que mantienen en vilo al mundo.

Entre los miles de ciudadanos de distintos países que se encuentran en Israel, se encuentra el mendocino Nicolás Eddi (27). Y por medio de la red social X -ex Twitter-, el joven suele describir las aterradoras y escalofriantes escenas y situaciones con las que debe lidiar a diario.

Luego de que durante la mañana del sábado -hora argentina- tuviera lugar el brutal y sangriento ataque a un grupo de jóvenes que se encontraba participando de un festival de música en las inmediaciones de Gaza -episodio que se adjudicó Hamás-, se declaró el inicio de la Guerra en Israel.

Luego de la matanza de Hamás, Israel contraatacó y los reportes de muertos y heridos de ambos lados no dejan de incrementarse. Ya el mismo sábado, Nicolás comenzó a reportar vía X las novedades del conflicto.

“Hoy, por primera vez, corrí a un búnker. No me voy a olvidar más este momento. Estaba subido a una escalera, cambiando un foco de mi casa cuando sonaron las sirenas y entré en pánico. Agarre mi mochila de emergencias y corrí. Me sentí terrible. Ojalá todo esto termine pronto”, escribió

Horas más tarde posteó: “Escucho aviones todo el tiempo, no paran de volar en todas las direcciones, pasan autos por la calle de mi casa andando rápido, no hay grillos como suelen haber, el silencio cuando lo hay, es tenso. De vez en cuando un perro ladra. No hay sirenas por ahora”, contó casi dos horas después de haber descrito cómo fue la evacuación que lo llevó al búnker.