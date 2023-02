Benjamín Vicuña y Laurita Fernández llegan a nuestra provincia y estarán presentes en la “Alfombra Roja” del preestreno de Papá al Rescate. Como parte de la propuesta, saludarán al público este jueves a las 20.45, en el Teatro Independencia

Se presenta en Mendoza la película rodada en escenarios locales Papá al rescate, una coproducción argentino/chilena producida por Rizoma Films, Frontera Films, Leyenda Films y Corinthian Media, dirigida por Marcos Carnavale y protagonizada por Benjamín Vicuña, Jorge Zabaleta, Fernando Larrain, Rodrigo Muñoz y Laurita Fernández.

“La presentación es parte de las acciones que se desarrollan, para posicionar a la provincia como uno de los principales polos audiovisuales y resaltar sus atributos turísticos”, señaló la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario. Esta actividad propone mostrar toda la magia de la “Alfombra Roja”, con este ciclo destinado a exponer todas las realizaciones audiovisuales gestadas en Mendoza.

Alfombra Roja

El público que desee saludar a los protagonistas de Papa al rescate podrá hacerlo este jueves 2 de febrero a las 20.45. Será la caminata que los artistas realizarán desde el hotel Park Hyatt Mendoza hacia el Teatro Independencia, donde se proyectará el filme. En la sala cultural mayor de la provincia, se exhibirá a partir de las 21.30 la película, y quienes quieran ver esta avant-première deberán obtener su entrada gratuita a través de entradaweb.com.ar

La productora

Frontera Films, fundada en 2010 por el productor argentino Ramiro J. Navarro, ha evolucionado rápidamente posicionándose como una de las productoras más completas (Ficción, Documentales, Cine, TV shows, Comerciales, Branded Content) y potentes del país.

Su trayectoria y producciones de contenidos para televisión, plataformas y theatrical junto a grandes jugadores de la industria global, para quienes no solo produce o presta servicios sino también crea IP exclusivos, ha convertido a Frontera Films en un jugador en toda la cadena de valor, logrando una reconocida trayectoria con sus películas en festivales como Berlín, San Sebastián, Mar del Plata, Cannes y plataformas como Netflix.

La película

Ramiro Navarro, quien recientemente terminó de filmar parte de su primer película de Hollywood The penguin and The Fisherman, protagonizada por Jean Reno, Adriana Barraza y Nicolás Francella, entre otros, comentó sobre Papá al rescate: “En 2016 conocí a Sebastián Freund en Cannes, en el mercado audiovisual de Mipcom. A partir de allí comenzamos a diseñar un modelo que nos permita hacer la película íntegramente en Mendoza.

“En el camino se fueron sumando prestigiosos amigos y colegas, como los chicos de Leyenda Films (Granizo). Si bien es una película chilena por sus protagonistas, la historia transcurre en Mendoza. Traer una película tan grande fue un desafío enorme. La logística de producción fue inmensa, involucrando algunas jornadas a más de 300 locaciones en Mendoza: Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, Las Heras y en Alta Montaña durante siete semanas. Una de las principales herramientas para atraer esta inversión de casi 2 millones de dólares fue el Mendoza Activa, un instrumento que utilizamos como herramienta para el retorno de lo invertido.

“El apoyo de la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, fue inmediato, así como el del intendente Ulpiano Suarez, de Ciudad; Sebastián Bragagnolo, de Luján de Cuyo; Alejandro Vigil, con sus restaurantes y todo su universo gastronómico; el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance; Matías Stevanato, intendente de Maipú; el ministro Enrique Vaquié y Federico Morábito, del Ministerio de Economía. Concentrar un elenco como el que logramos y juntar por primera vez a Benjamín Vicuña y Jorge Zabaleta en esta película es un privilegio y algo único a destacar. Así como contar con un director especialista en dramedies como lo es Marcos Carnevale, los queridos y populares actores Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz, y la destacada actriz Laurita Fernández”, agregó el productor.

“Esta comedia es una road y buddy movie, es decir, una película de amigos que emprenden un viaje juntos para lograr una misión, dejando su lugar de confort para aventurarse a otro espacio lleno de riesgos y desafíos. Estas características hacen a Papá al rescate muy particular dentro del universo de las comedias chilenas, en que se mezclan los géneros del drama, la aventura y la acción. El humor se distribuye tanto en situaciones como en los propios personajes, en los cuales encontramos a un grupo de compañeros de vida que se quieren y se acompañan en las buenas y en las malas, dispuestos a todo por lograr su misión, finalidad que combina tanto el humor como la emoción, para lograr que el público pase por todas los estados.

“Las temáticas que aborda la película están íntimamente unidas a la historia de la película, en la cual se destacan la importancia de la amistad, el valor de la paternidad y la adopción homoparental, la tolerancia, la diversidad, el respeto a la diferencia y el matrimonio igualitario. Dentro de las cuales hay, sin duda, temáticas muy actuales, que nos preocupan, nos identifican como sociedad y también son parte de la agenda de la opinión pública”, finalizó Navarro.

Programación

20.45: Alfombra Roja: Caminata desde Park Hyatt Mendoza hacia Teatro Independencia

21.15: Apertura del Teatro Independencia para público que adquirió las entradas para la avanta-première.

21.30: Charla de presentación y proyección de la película

• Tráiler https://youtu.be/svPcqtLD1W4

· Redes Sociales / Webpage

@papaalrescatelapelicula / www.papaalrescate.cl / @frontera