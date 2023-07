El precandidato a vicepresidente de Arentina, Luis Petri, apuntó en Mendoza contra el ministro de Economía y aspirante al sillón de Rivadavia, Sergio Massa, a quien le facturó que “en vez de resolver la economía esté pensando en cómo ganar una elección”

Luis Petri, compañero de fórmula de Patricia Bullrich, precandidata a presidenta de la Nación, volvió ayer martes a Mendoza donde criticó a Sergio Massa, ministro de Economía de Argentina, a quien le criticó: “En vez de resolver la economía esté pensando en cómo ganar una elección”.

En la provincia cuyana, junto a Patricia Giménez, candidata a diputada nacional por Mendoza, generó una serie de reuniones y recorridas con Alfredo Cornejo a sólo 18 días de las PASO del 13 de agosto. Por su parte, Patricia Bullrich, visitará Mendoza el día martes 1 de agosto en un acto de gran convocatoria a las 18 en el Estadio Arena Maipú.

Petri, apuntó contra los anuncios del ministro de Economía, Sergio Masa, quien prometió el fin de las retenciones a las exportaciones desde setiembre: “Son parches, remiendos. Con la inflación que hay las economías regionales ya están en un verdadero problema”, dijo en Rivadavia restándole impacto real en la crisis económica. En el departamento del Este mendocino, Petri, inauguró una sede de campaña, en Calle España 161, de la propuesta que completa junto a Bullrich.

Sin embargo, aceptó que es un acierto ponerle fin a las retenciones que debían pagar las economías regionales, como la industria del vino y el mosto, por las exportaciones que hacían, pero remarcó que varias de las restantes medidas que tomó Massa tienen un fin meramente electoral y van a terminar incrementando aún más la inflación.



En su visita de campaña, Petri se reunió con dos de los candidatos a intendentes de Cambia Mendoza, Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Natalio Mema (Luján), quienes también dialogaron con los aspirantes a llegar al Congreso de la Nación.

También se reunió con miembros del Frente Mendocinos por el Futuro, espacio que preside el mismo Petri, en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza, a quienes les adelantó estar planeando un nuevo viaje a la provincia, “posiblemente para el próximo sábado 29 de julio.



“Cuando uno analiza las medidas de fondo, muchas de las que se han tomando van a terminar repercutiendo en mayor inflación, que es el principal problema que tienen los argentinos. El Estado todos los meses le resta entre un 6% y un 8% de poder adquisitivo a los jubilados y los trabajadores. Lo que están tratando de hacer es llegar a la elección del 13 de agosto pero a un costo altísimo”, reflexionó.



Y disparó contra el ministro nacional que peleará por la presidencia. “Lo lamentable es que el que se postula para resolver los problemas económicos de los argentinos es el que los está generando. Él en lugar de pensar cómo resolver los problemas económicos esta pensando en cómo ganar una elección”.



Presión por los cambios en la Lucha Antigranizo



Entre las propuestas que Petri impulsó en su campaña a la gobernación, y que pretende que Cornejo retome, está la de modificar el sistema de Lucha Antigranizo y mutar del combate aéreo que hoy se aplica a la colocación de malla, que según Petri es más efectiva a la hora de proteger la producción mendocina.



Este martes, el ahora aspirante a llegar a la vicepresidencia insistió en que habló del tema con Cornejo y detalló que se trata de subsidiar tasa para que los productores puedan acceder a la compra de esa malla.



“Lo vamos a seguir proponiendo, lo he hablado con Alfredo y de llegar a la Legislatura también lo vamos a presentar como proyecto de ley, porque es imprescindible que nuestros productores lleguen a cosechar. Ellos no quieren subsidios, ni recuperar programas para que los asistan en caso de granizo, y está claro que el sistema de lucha activa con aviones no ha dado los resultados esperados. Todos los años hay muestra de que fracasa y nosotros queremos ir a un sistema confiable y que sea eficiente”.