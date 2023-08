El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, desestimó hoy la chance de que el postulante presidencial del espacio, Sergio Massa, deje el cargo de ministro de Economía para abocarse por completo a la campaña para las elecciones de octubre y destacó el “esfuerzo enorme” que está haciendo el tigrense para afrontar ambas funciones.

“Esa será una decisión de Sergio, pero yo no veo posible que eso suceda”, sostuvo el dirigente rosarino al ser consultado por esa posibilidad, que fue deslizada por el diputado Eduardo Valdés y el sindicalista y legislador bonaerense Omar Plaini, luego de que en el global en las PASO del domingo UxP quedara en el tercer puesto.

“Estamos conformes con la tarea que está haciendo Sergio como candidato y como ministro de Economía. Está haciendo un esfuerzo enorme de dedicación”, lo elogió Rossi antes de encabezar una reunión con la plana mayor del sindicato de marítimos del SOMU en su sede gremial del barrio porteño de San Telmo.

Además, volvió a apuntar contra el candidato presidencial más votado en las primarias, el libertario Javier Milei: “Lo que propone es lesivo para la democracia. Acaba de plantear por ejemplo la privatización del CONICET”, sostuvo.

Y lanzó un mensaje a los votantes del postulante de La Libertad Avanza: “No me parece que el enojo sea un buen estado de ánimo para votar. Hay que hacerlo con el corazón y la cabeza”, remarcó el candidato a Vicepresidente de la Nación.

En las últimas horas, tanto Valdés como Plaini recomendaron a Massa dar un paso al costado en el Ministerio de Economía para concentrar sus energías en la campaña electoral, sobre todo luego de su viaje a Washington, donde está previsto que se reúna con directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Le voy a pedir a Massa que termine ese viaje que tiene que hacer la semana que viene, que baje al llano y deje el Ministerio de Economía en manos de otro. Necesitamos un candidato que no tenga la responsabilidad todos los días del Ministerio de Economía”, sostuvo el diputado peronista.

Por su parte, el senador bonaerense planteó: “Sugiero, como idea: ¿por qué nuestro candidato no deja el Ministerio, eleva una propuesta a corto, mediano y largo plazo, sale a recorrer el país, a captar a los que no votaron y no nos votaron y deje en el Ministerio a algún economista con conocimiento que también se haga cargo de la papa caliente?”.

En este contexto, el referente del gremio de trabajadores bancarios y diputado nacional del Frente de Todos por Tucumán Carlos Cisneros pidió no dejar solo a Massa y remarcó que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo pasado fueron solo “un llamado de atención a toda la dirigencia de Unión por la Patria”.

“Tenemos que trabajar más que nunca para revertir estos resultados. Gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales y toda la clase política de nuestro espacio debe advertir que está en juego la Patria y los derechos democráticos que hemos conseguido en estos últimos 40 años”, remarcó Cisneros.

Además, advirtió sobre “los daños que podrían producir” gran parte de las propuestas que enarbola Milei. “Nos vamos a arrepentir si permitimos perder todos los derechos que logramos en manos de un candidato que lo único que busca es dejar a la sociedad sin educación pública y gratuita, sin salud y con todos los derechos laborales de los trabajadores pulverizados”, manifestó.

“Si hoy se dieran estos resultados en octubre, La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio tendrán mayoría en Diputados y en Senadores y podrán cambiar las leyes a su antojo, que van desde una reforma laboral tiranizada hasta la ley de coparticipación que rompería el federalismo y arruinaría todas y cada una de las provincias”, recalcó Cisneros.

Por último, subrayó que “no es tiempo para tibios ni especuladores” y convocó a los dirigentes del espacio a trabajar firmemente para el triunfo de Massa en las generales de octubre próximo.