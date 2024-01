El diputado provincial del PRO, quien quedó al frente del Interbloque Cambia Mendoza desde diciembre del año pasado, realizó una lectura detallada de lo que sucederá en la Cámara de Diputados de la Nación con la discusión de la Ley de Bases

El debate legislativo por la Ley Ómnibus, que obtuvo dictamen de mayoría -el miércoles a la madrugada- con varias disidencias dentro de lo que se considera el bloque dialoguista, tendrá su verdadera prueba de fuego desde el jueves cuando se revise, artículo por artículo, con el fin buscado por Javier Milei de que obtenga la media sanción en la Cámara Baja.

Así lo consideró el diputado provincial Enrique Thomas (PRO), a cargo de del Interbloque Cambia Mendoza y representante directo de Patricia Bullrich en Mendoza, quien analizó lo que sucederá en la próximas horas en el debate en el recinto que será intenso.

“Se ha logrado un dictamen con muchas disidencias. Y estoy seguro que falta una parte muy importante del trámite parlamentario que es el debate en el recinto con varios dictámenes, de mayoría y minoría. En el caso del dictamen de mayoría con una cantidad de disidencias importante”, dijo en cuanto a que la Ley de Bases cosechó 55 firmas, 34 de las cuales marcaron sus disidencias en el frenético análisis que hizo la oposición dialoguista en la Cámara de Diputados de la Nación.

En diálogo con Jorge Fernández Rojas, en Radio Jornada, analizó: “Esto significa que se va a discutir artículo por artículo por lo que se buscará mayoría en cada una de las votaciones en particular de un proyecto que tiene más de 600 artículos. Por eso creo que esta propuesta se va a tener que adaptar a la realidad de las provincias porque los legisladores las representan, no solo del oficialismo sino también de la oposición que son quienes tienen que dar sus votos positivos para que esta ley salga”.

“Por eso es que esta negociación recién empieza y el Gobierno necesita de esos legisladores de las provincias y tiene que escuchar atentamente a cada uno de los reclamos para poder tener la mayoría necesaria y así poder sacar la media sanción en Diputados. Esto recién empieza. Uno de los ejemplos fue la discusión sobre las retenciones a la vitivinicultura que es un asunto complejo en un sector muy golpeado”, explicó.

Reconoció que, “además se vieron modificaciones a las privatizaciones que había propuesto el mismo Gobierno Nacional como lo fue sobre YPF y del Banco Nación que han quedado en suspenso. El tema del manejo sindical se ha tocado mínimamente. En cuanto a las reformas económicas se han planteado buscando el déficit cero lo cual es casi no negociable de parte del Gobierno”.

“Por lo tanto vamos a ver en las próximas horas de esta semana un trabajo legislativo como debe ser para que salga la media sanción de una ley con el máximo consenso posible. No hay mayorías absolutas. El Gobierno tiene 34 legisladores sobre 257 por lo que será bueno dejar que funcione la democracia, sus cuerpos representativos mientras seguimos mirando con asombro lo que va a producir un paro esperando que mañana no habrá ningún resultado positivo. Incluso eso ya lo reconoció el mismo Sergio Massa que le dijo a la CGT que no hagan eso porque el día de mañana lo único que queda es la posibilidad de un bombardeo”, cerró.