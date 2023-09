Una nueva audiencia se lleva a cabo en Tribunales Federales, el ex juez federal se sentó en el banquillo para prestar declaración. Una vez allí, aseguró que ““todo es falso, absolutamente todo”, refiriéndose a las pruebas en su contra que se encuentran en los expedientes

El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza comenzó con el proceso oral y público contra el suspendido juez federal Walter Bento, acusado de ser el líder de una asociación ilícita que requería dinero a cambio de favores en las causas que instruía.

Además, son juzgadas otras 31 personas, entre las que se encuentran la esposa y dos hijos del magistrado, acusadas también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio, según consignaron fuentes de la Procuración General de la Nación.

El Tribunal está compuesto por las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra, y también fue designada como cuarta magistrada Carolina Prado.

El fiscal de la causa Dante Vega, aseguró a Radio Mitre Mendoza que “siempre que fue indagado, nunca contestó preguntas de la Fiscalía. Siempre está la expectativa más allá que tenga derecho a negarse, siempre la expectativa es que conteste las preguntas que efectuamos como acusadores“, afirmó.

Además agregó que tienen “pruebas contundentes” y “veremos qué temperamento adopta cuando declare“.

El día miércoles 23 de agosto se retomó la actividad en Tribunales, uno de los abogados de Walter Bento, Mariano Fragueiro Frías cuestionó a la Fiscalía y su accionar. Siguiendo su acusación el defensor expresó que “No es acertado. El Ministerio Público Fiscal, en base a irregularidades, pretende llevar adelante un proceso para juzgar otras irregularidades”.

En cuanto al juez Pablo Salinas que fue quien elevó la causa a debate y luego se inhibió para continuar siendo parte del proceso, Fragueiro Frías comentó que “Se ha hecho todo mal. Hizo la citación a juicio un juez que no era competente”.

En la décima jornada del juicio, le tocó el turno a Walter Bento de brindar su declaración y afirmó que “todo es falso, absolutamente todo”. Su abogado, Mariano Fragueiro durante el cuarto intermedio subrayó que Bento “fue muy claro y todo lo que dijo está en el expediente”.

Walter Bento en sud declaración, afirmó que el fiscal Dante Vega “tiene un odio patológico que no puede superar con los años”. Ante esto Fragueiro (abogado del ex juez federal) subrayó “Yo también lo escuché (declaración) y ante esto no quiero hacer ningún tipo de especulaciones, porque insisto, mi defensa es en el juicio oral y los antecedentes”, expresó a la prensa.

DÉCIMA JORNADA DEL JUICIO A WALTER BENTO

En las escalinatas previo a ingresar al edificio de Tribunales Federales, Bento afirmó que va a prestar declaración.

En las primeras declaraciones, Walter Bento afirmó que hubo “gravísimas irregularidades con las que se ha creado esta causa. Todo quedará demostrado”, declaró.

Además agregó que “Hubo una persecución ilegal, se violaron las garantías constitucionales. ¿En qué me baso?, en las pruebas del expediente. Este expediente se llevó como quiso y a la medida del fiscal Dante Vega. Nada de lo que dijo en el expediente es cierto. Nunca participé de una asociación ilícita. El juzgado a mi cargo jamás otorgó un beneficio o perjuicio. Siempre nos hemos basado en la ley que obra en un expediente”,

En una de las frases confesó que lo que él está viviendo es “una novela macabra, de terror”.

NOVENA JORNADA DEL JUICIO A WALTER BENTO

La audiencia comenzó de manera puntual y en estos momentos se encuentra desarrollando su declaración Luis Francisco Álvarez López, imputado en la causa. Luis “Chato” Álvarez en su indagatoria afirmó que “no se cuál es el hecho que se me imputa” y además afirmó “soy una persona que nunca pisé una comisaría”.

Siguiendo con esto y terminando su declaración y mirando al Tribunal expresó: “Le pido que resuelvan mi excarcelación lo antes posible” y subrayó que necesita tener contacto con sus hijos. A su vez y tras la pregunta de la jueza sobre si iba a responder preguntas, Álvarez afirmó que “sí” pero su defensa confesó que no iba a contestar preguntas del Fiscal Vega y luego de esto, se terminó la indagatoria.

Por otra parte la jueza confirmó ante la atenta escucha de todos los presentes en el Tribunal Federal que el seis de septiembre a las 9:00 horas, la primera persona en sentarse en el banquillo y prestar declaración será Walter Bento. Por los tiempos no pudo realizar su declaración en la novena jornada del juicio.

OCTAVA JORNADA DEL JUICIO A WALTER BENTO

Con la presencia de los acusados comenzó una nueva audiencia del juicio a Bento quien ingresó con una valija donde admitió que llevaba expedientes y una computadora.

La defensa del ex juez federal aseguró que su defensa se vio “afectada” debido a que Esteban Charvín quien representas y defiende a Jessica Melisa Miere Reyna, Alfredo Rodolfo Aliaga Luque, Juan Carlos Molina Pérez, Mariano Enrique Castro Hoyos, Octavio Billi y Cristian Oscar Oliva Suárez, acusados de cohecho activo agravado comentó “cuestiones que deben ser debatidas al final del juicio y no al principio”.

Tras este tenso momento, la jueza Diamante para calmar la situación comentó que “el objetivo es tener un debate en el que predomine el respeto” y le pidió a ambos que se “moderen sus planteos”.

Además se procedió a la identificación de los datos personales de cada uno de los imputados. Los datos que pidió el Tribunal fue el nombre y apellido, DNI, domicilio, ocupación y composición familiar, entre otros.

La defensa de algunos de los procesados de alguna manera intentó que el debate oral no avance hasta la próxima instancia de indagatorias y testimoniales.

Plantearon nulidades de declaraciones, pruebas y hasta cuestionaron al Ministerio Público por la participación e inclusión de Dante Vega y la no designación de una jueza para integrar el tribunal que llevaría adelante el proceso.

SÉPTIMA JORNADA DEL JUICIO A WALTER BENTO

En un nuevo día del juicio se espera que comiencen las primeras indagatorias. La audiencia comenzó de manera puntual y Walter Bento fue uno de los primeros en llegar.

Desde la defensa de Bento aseguraron que el ex juez quiere dar testimonio y que en caso de ser uno de los primeros en declarar aceptaría preguntas de ambas partes.

Durante el desarrollo de la audiencia el abogado defensor de Walter Bento cuestionó la “clonación ilegal del celular” del ex juez federal y comentó que “era su propio teléfono, jamás tuvo un teléfono oficial del Consejo de la Magistratura” y por esto se ha violado su privacidad.

SEXTA JORNADA DEL JUICIO A WALTER BENTO

Durante la jornada de hoy se terminará de leer la elevación a juicio y el debate entrará en las partes más esperadas que serán la declaraciones de los testigos y de los imputados.

Además de finalizar con la lectura de la elevación a juicio, se determinará el orden de los primeros testigos y acusados que comenzarán a desfilar por el banquillo para prestar declaración a partir del día 23 de agosto.

QUINTA JORNADA DEL JUICIO A WALTER BENTO

El ex juez federal ya realizó su ingreso a tribunales en lo que es el quinto día del juicio.

A las 9:30 y de manera puntual comenzó una nueva audiencia. En la quinta jornada se puso el foco en el crecimiento patrimonial de la familia. Para la Fiscalía, desde que Walter Bento ingresó en el año 2005 al Juzgado Federal N° 1 hubo un crecimiento en su patrimonio muy importante e injustificable.

Luego de lo expuesto por la parte acusadora, se le dio lugar a los descargos que realizó Walter Bento y su mujer. En dichos documentos, el juez federal suspendido presentó una serie de cuadros en los cuales buscó explicar y fundamentar los ingresos, egresos y el dinero con el que cuenta en moneda extranjera.

Marta Boiza por su parte afirma que la investigación es “aberrante y absurda”. En el año 2021 donde se realizó la indagatoria precisamente en el mes de julio y donde presentó la documentación, afirmó que su esposo ya contaba con un “abultado” patrimonio.

CUARTA JORNADA DEL JUICIO A WALTER BENTO

En su ingreso a tribunales, el ex juez federal afirmó que “voy a declarar como ya he declarado más de 30 horas”.

A su vez Mariano Fragueiro Frías afirmó que “en el Consejo de la Magistratura se decidió que solo van a tratar el de mal desempeño, el de los delitos se va a tratar acá en Tribunales de Mendoza”.

En la cuarta jornada se dio a conocer que dos de los miembros de la asociación ilícita fueron de visita a la cárcel para intentar sobornar a quien fue miembro de la Barra Brava de Godoy Cruz de Mendoza, “Rengo” Aguilera. Quienes lo viistaron fueron Diego Aliaga y Jaime Alba.

Según lo dicho durante el día 4 del juicio le ofrecieron hasta 200.000 dólares.

Según lo que contó una ex pareja del condenado el primer encuentro con Diego Aliaga fue entre los meses de noviembre y diciembre del año 2016 en un café de la Galería Tonsa. Allí el ex despachante de Aduana le comentó que “podía evitar que lo investigaran en el Federal; que eso costaba dinero pero que podía frenar las investigaciones porque tenía muchos contactos”

“Rengo” Aguilera confirmó la versión y aseguró: “hasta ese momento, no había tenido problemas con la Justicia federal”, pero

TERCERA JORNADA DEL JUICIO A WALTER BENTO

En el tercer día del juicio al ex juez federal se va a tomar la decisión de quien se encargará de las lecturas de las acusaciones, cabe destacar que las mismas son largas y por ello se generó polémica.

Por otro lado hay que afirmar que Juan Aliaga quien es acusado de dar falso testimonio recibió la probation pedida por su defensor. Tendrá que fijar residencia, comunicar cambio de domicilio, someterse a una supervisión una vez por mes, realizar trabajo gratis a favor del estado, donar a un hospital o banco de alimentos 10 kg de leche materna por mes durante el lapso de un año.

La fiscalía sostiene que hay 265 conversaciones entre Walter Bento y Diego Aliaga que confirman su relación.

SEGUNDA JORNADA DEL JUICIO A WALTER BENTO

En el segundo día del mega juicio al ex Juez Federal Walter Bento, Juan Aliaga hijo del despachante de aduana asesinado en el año 2020 y que fue clave en la investigación contra Bento, comentó que recibió amenazas.

Precisamente Aliaga confesó que “Ayer recibí una amenaza de Alba cuando iba a tomarme un café”, Juan Aliaga está imputado por falso testimonio.

Sin embargo Gretel Diamante quien preside el tribunal, afirmó que la denuncia tenía que presentarla al fiscal.

Luego de este episodio, uno de los abogados de Walter Bento presentó una queja. Mariano Fragueira Frías quien afirmó “Sería oportuno avanzar al juicio, que el fiscal seleccione qué quiere que se lea y librarnos, porque no estamos cómodos a veces”, esto lo dijo debido al tiempo que tomará leer las 700 páginas de la elevación a juicio.

Ante esto el fiscal de la causa salió al cruce y agregó: “No veo otra forma de empezar el debate que con la lectura de la acusación, como lo dice la ley. Si no se da pie para una posible nulidad, que es que los imputados no advirtieron de qué se los estaba acusando”, argumentó, el indicó que es necesario que los imputados “estén presentes para conocer el contenido de lo que se lo acusa”, comentó.

Acto seguido la presidenta del tribunal afirmó: “Vamos a omitir dos autos de elevación a juicio” y en cuanto a las jornadas que llevará a cabo el juicio, comentó: “en una de esas en la quinta jornada terminaríamos, y en la sexta se comenzaría con el debate”

PRIMERA JORNADA DEL JUICIO A WALTER BENTO

Tras el breve receso, se ventilaron pruebas sobre la relación entre Bento y Aliaga. Se leyeron varios testimonios de los procesados, que confirman que Diego Aliaga decía que tenía contactos para sacar presos de la cárcel. La conexión era Walter Bento, a quien se refería como “Primo” o “el que firma“. Incluso que le había llevado plata de una coima a un campo de golf.

Alrededor de las 12:06, luego del cuarto intermedio, se hicieron referencias a un importante prófugo y a coimas de $2 millones. En la lectura de las declaraciones, un testigo refirió que el Chino, en referencia a Cheng Zheng -prófugo en una megacausa de contrabando-, pagó “dos palos” para estar libre. Incluso refirió que le habían mandado fotos de su familia como amenazas por si no pagaba la coima.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio para retomar la lectura en la tarde. En el receso, el fiscal federal Dante Vega adelantó que “será un juicio largo pero es importante que estén todos los imputados en el recinto con los abogados y estén atentos a la acusación“.