El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto a la Ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, encabezó el acto de firma del contrato con la rectora de la institución, Esther Sánchez.

El gobernador Alfredo Cornejo, junto a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, firmaron el contrato de adjudicación para el emprendimiento turístico, gastronómico, recreativo y deportivo que hará la Universidad Nacional de Cuyo, UNCuyo, como parte del desarrollo integral de la Costa Norte de Potrerillos. Lo hizo con Esther Sánchez, rectora de la institución que gestionará un predio de 9 hectáreas que integran el Master Plan Desarrollo Integral del Perilago Potrerillos.

El acto se realizó en la costa del lago y, además, estuvieron presentes el gerente general de Mendoza Fiduciaria, Alfonso Blandi; el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, y miembros del gabinete provincial.

La universidad realizó una de las cinco ofertas ganadoras para dar servicios en la zona y operará en el llamado Triángulo Fiscal, un predio en el que está emplazado el ex camping del ACA.

El proyecto tiene como meta principal crear un espacio que beneficie significativamente a la comunidad local y regional, aprovechando la vasta experiencia de la UNCuyo en áreas turísticas, gastronómicas, deportivas, sociales y culturales. El proyecto se desarrollará en un polígono de 9 hectáreas y 8921.99 m², históricamente concesionado a la Universidad Nacional de Cuyo.

El Gobernador habló de esta licitación otorgada y destacó la confianza que existe sobre la UNCuyo para el desarrollo de este proyecto en Potrerillos. “Es un lugar que requiere inversión y cuidado y confiamos plenamente en la universidad para su desarrollo”, dijo, y agregó: “Estoy seguro que está llamado a cumplir un papel central en todo el lugar, en la oferta turística, de recreación, esparcimiento, descanso y disfrute de la naturaleza en todos los aspectos”.

El mandatario reconoció que el proyecto viene retrasado debido a la falta de estabilidad económica del país, pero también confía en que el sector privado pueda invertir en este lugar.

Por su parte, Esther Sánchez se mostró muy contenta de estar presente en este “momento histórico para la UNCuyo” y sostuvo que en estos espacios los estudiantes van a poder desarrollar distintos tipos de actividades. “Es realmente un hito, porque de alguna manera estamos recuperando algo que formó parte de la identidad de la universidad desde 1988. El proyecto es extraordinario, tenemos 50 años para poder desarrollarlo y estamos ansiosos de poder comenzar”, señaló.

La rectora de la casa de altos estudios remarcó que esto es posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno y la universidad. “Quiero agradecer a la Provincia de Mendoza y a sus autoridades. Los grandes objetivos se logran así. El más profundo agradecimiento por haber confiado en nosotros como institución”, dijo.

Se espera la llegada de inversión privada tanto en la Costa Norte como en la Costa Sur del lago. También están proyectados que se agreguen servicios en la ruta que desemboca en el lugar. “Creo que el plan de desarrollo de la montaña, con licitaciones grandes para la nieve, le van a dar a nuestra montaña un atractivo muy especial, que agregará valor al turismo del vino y tantas otras cosas”, dijo Cornejo.

La visita de Milei y la inversión en energía

En conferencia de prensa, el Gobernador fue consultado sobre la visita del Presidente Javier Milei a la provincia. Allí, confirmó que será el 5 de septiembre, en el marco de la 45ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde también participará Cornejo. “Entendemos que es una buena oportunidad para que en estos foros el Presidente está desarrollando su plan económico, lo está explicando. Es positivo que venga a la provincia”, dijo.

Al ser consultado sobre la puesta en funcionamiento a pleno de la línea de alta tensión Cruz de Piedra, el Gobernador remarcó la importancia de esta obra de energía y resaltó que, pese a recursos económicos, el Estado está haciendo mucho en infraestructura. “Estoy muy orgulloso porque estamos creando más energía. La obra que hicimos en Cruz de Piedra para transportar la energía es una obra básica para poder dar nuevas factibilidades en la distribución, para que Edemsa, la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, Edeste SA y demás puedan dar más certificaciones de nuevas inversiones en electricidad. Sirve para el ahorro, para que no haya cortes cuando hay alto consumo, como es en el verano. Todas esas cosas no se ven, no son como entregar una casa o hacer un asfalto. Creemos que es una política de Estado crear más energía, más condiciones y eso traerá más inversiones”, declaró.

Las etapas del proyecto de la UNCuyo

El predio se trabajará en cuatro etapas, según el plan presentado por la universidad:

Etapa 1: desmonte de forestales en mal estado de conservación, reforestación, accesos, calles vehiculares, calles peatonales, iluminación, 2 módulos de baños, 10 fogones, 42 sitios de acampe, 4 cabañas, casa del casero, proveeduría, canchas de fútbol, vóley playero y pileta (3 años).

Etapa 2: 2 módulos de baños, 10 fogones, 4 cabañas, 1 restaurante, espacio para food trucks, juegos y lugares para actividades deportivas (6 años).

Etapa 3: 4 cabañas, dormis, 1 restaurante (12 años).

Etapa 4: dormis u hotel (8 años).

Cómo es el Master Plan y quiénes son los otros adjudicatarios

El Master Plan del Gobierno de Mendoza tiene como objetivo dotar de infraestructura y facilidades respetuosas con el ambiente a uno de los parajes más visitados por mendocinos y turistas. En este plan trabajan de forma coordinada el Ministerio de Energía y Ambiente, organismos de control y Mendoza Fiduciaria.

Para el llamado a concurso, que se inició en 2023, se publicaron una serie de requisitos que los oferentes debieron cumplir antes de la apertura de sobres, realizada en noviembre 2023. Cabe recordar que el desarrollo, tanto de la Costa Norte como de la Sur, obedecen al Plan Especial de Ordenamiento Territorial Perilago Potrerillos, elaborado en 2021 y abierto a todo público para consultas en la página del Gobierno de Mendoza Plan Especial Potrerillos.

Las ocho ofertas fueron analizadas por una comisión evaluadora integrada representantes de los ministerios de Energía y Ambiente, de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Producción, Mendoza Fiduciaria, el Departamento General de Irrigación y el Emetur.

Los oferentes fueron Dosados, Club Mendoza de Regatas, Domos S.A., Argentina Rafting, PERafting, INMendoza SAS, UNCuyo y MAPSA Group.

Gestión sostenible y respeto por el ambiente

En todos los casos, los adjudicatarios deberán cumplir con los requerimientos de gestión sostenible y diseño de caminos y senderos accesibles para personas con movilidad reducida.

Deberán tener sistemas avanzados de recolección y reutilización de agua de lluvia para reducir la dependencia de fuentes externas. También tendrán que asegurar que los sistemas de tratamiento de efluentes cloacales y sistemas de tratamiento de agua cumplan con las normativas ambientales vigentes y se mantengan regularmente.

Accesibilidad y movilidad

Se tendrá que asegurar que todas las instalaciones sean accesibles para personas con movilidad reducida, incluyendo rampas y baños adaptados. Se deberán diseñar caminos y senderos que faciliten el tránsito peatonal y vehicular de manera segura y eficiente.

Además, los adjudicatarios se comprometen a fomentar la participación de la comunidad local en el desarrollo y operación del proyecto para asegurar su aceptación y apoyo, además de ofrecer programas de capacitación y empleo a residentes locales, promoviendo el desarrollo económico y social de la región.

Plan de contingencia

Todas deberán desarrollar un plan de contingencia para abordar posibles emergencias ambientales, climáticas o de seguridad. Para ello, capacitarán al personal en procedimientos de emergencia y realizarán simulacros regulares.