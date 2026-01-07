Noticias Mendoza

Mendoza
Obras públicas

Ciudad invirtió en 2025 más de 11 mil m² en escuelas y edificios públicos

Con fondos del Fondo Educativo de la DGE, el municipio intervino 26 establecimientos educativos y espacios municipales, mejorando accesos, veredas, fachadas y condiciones de seguridad en toda la capital.

La Ciudad de Mendoza consolidó durante 2025 una fuerte inversión en escuelas y municipal en el marco del Plan de Obras Urbanas, utilizando fondos del Fondo Educativo de la Dirección General de Escuelas (DGE). Las intervenciones alcanzaron a 26 establecimientos educativos y edificios públicos, con más de 11 mil metros cuadrados de veredas y accesos renovados en distintos puntos de la capital.

¿Qué obras recorrió Ulpiano Suarez en las escuelas Sagrado Corazón y San José de Calasanz?

Este lunes, el intendente Ulpiano Suarez visitó las escuelas Sagrado Corazón y San José de Calasanz, ubicadas en Lavalle 1238 y San Juan 140, respectivamente, dos instituciones incluidas en el plan de obras 2025. La recorrida formó parte de las habituales supervisiones de gestión para verificar trabajos en ejecución y finalizados en establecimientos educativos.

Durante la visita, el jefe comunal destacó que a lo largo del año se intervinieron 26 escuelas y se renovaron más de 11 mil m² de veredas, con obras de reacondicionamiento de fachadas y mejoras complementarias en colegios de todas las secciones de la Ciudad.

¿Qué trabajos se realizaron en cada uno de los establecimientos visitados?

En la escuela San José de Calasanz, las obras incluyeron la construcción de 142 m² de piso granítico gris y 88 m² de hormigón escobillado, con una inversión superior a los 53 millones de pesos.
En tanto, en la escuela Sagrado Corazón se ejecutaron 825 m² de obras, con una inversión aproximada de 125 millones de pesos.

Las mejoras permitieron renovar completamente los accesos a ambos establecimientos, optimizando la circulación peatonal y mejorando la imagen urbana en zonas de alto tránsito diario.

¿Cuál fue el balance de obras educativas y municipales durante 2025?

A lo largo del año, la Ciudad de Mendoza desarrolló un amplio programa de intervenciones en veredas, fachadas y accesos de edificios de la DGE y municipales, dando respuesta al desgaste producido por el uso intensivo y el paso del tiempo.

En total, se intervinieron más de 11 mil metros cuadrados de veredas, eliminando barreras arquitectónicas y mejorando las condiciones de transitabilidad para peatones, estudiantes, docentes y vecinos.

¿Qué tipo de mejoras incluyeron las obras?

Los trabajos comprendieron:

  • Colocación de nuevos pisos graníticos
  • Reparaciones estructurales
  • Reacondicionamiento de fachadas
  • Mejoras en revoques
  • Pintura de muros
  • Restauración de carpinterías

Las intervenciones alcanzaron establecimientos educativos y edificios municipales ubicados en distintas zonas de la capital.

¿Qué objetivo tiene el uso del Fondo Educativo en estas obras?

Las obras forman parte de una política sostenida que busca fortalecer la infraestructura pública, acompañar a la comunidad educativa y garantizar entornos seguros, accesibles y adecuados para el aprendizaje.

El trabajo articulado entre el municipio y la DGE permitió planificar y ejecutar obras de impacto directo en la vida cotidiana de estudiantes, docentes, familias y vecinos, consolidando a la educación y al espacio público como ejes centrales del desarrollo urbano en la Ciudad de Mendoza.

