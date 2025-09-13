Noticias Mendoza

Mendoza
Infraestructura y desarrollo

Las obras clave que se harán en Mendoza con Fondos del Resarcimiento

Se trata de la refuncionalización de la Ruta 143, el Acueducto Oeste de Tupungato y el Tren de Cercanías del Este de Mendoza. Las empresas interesadas pueden consultar la documentación necesaria en la web del Gobierno Provincial.

El Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, puso a disposición los pliegos provisorios de tres importantes obras que se financiarán con los Fondos del Resarcimiento.

Esta medida busca fomentar la participación de las empresas interesadas, quienes pueden consultar la documentación y realizar sus observaciones a través de un correo oficial antes del llamado a licitación.

Los pliegos estarán en consulta pública durante al menos 14 días. Este periodo permite que las empresas se preparen con antelación para la licitación. Ya se confirmó que el pliego de la refuncionalización de la Ruta 143 será el primero en llamarse, con fecha prevista para el 22 de septiembre. Para consultarlos, los interesados deben hacer clic en el siguiente enlace:
https://www.mendoza.gov.ar/infraestructura/licitaciones-obras-fondo-del-resarcimiento/

Detalles de las obras en consulta

Refuncionalización Ruta 143: Esta obra abarca 107 km y conecta la ciudad de San Rafael con Pareditas, en el departamento de San Carlos. La intervención se realizará en varios segmentos para mejorar la circulación en este importante tramo.

Acueducto Oeste de Tupungato: Este proyecto busca mejorar el suministro de agua potable en Tupungato. Incluye la construcción de una nueva fuente, una reserva de 240 m³, un acueducto de 6.271 metros para la cuenca de San José y la instalación de nuevas conexiones domiciliarias. Es importante destacar que será la primera obra que el Municipio ejecutará como operador del servicio de agua y saneamiento.

Tren de Cercanías del Este: Se trata de un proyecto multimodal que no solo se vincule con las líneas de colectivos urbanas y suburbanas sino también con la actual prestación del Metrotranvía. Serán 33 de vía nueva que unirán por medio de 8 estaciones, La Colonia, Junín con General Gutiérrez, Maipú.

Obras que ya tienen fecha de licitación

Además de las obras en consulta, el Gobierno ya avanzó con la licitación de otros cuatro proyectos de gran envergadura, también financiados con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial:

-16 de septiembre: Apertura de la licitación de mano de obra para el Sistema Integral Cloacal Costa Flores Perdriel en Luján de Cuyo.
-17 de septiembre: Apertura de la licitación de materiales para la misma obra cloacal.
23 de septiembre: Apertura de la licitación para la Modernización del Sistema de Riego Yaucha – Presurización Rama Dumas.
-23 de septiembre: Apertura de la licitación de ofertas técnicas para la construcción de la Estación Transformadora Valle de Uco y la ampliación de la Estación Transformadora Capiz.

