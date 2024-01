El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien la semana próxima viajará a España, aseguró en una entrega de viviendas en Tupungato que, “lo necesitamos en forma urgente para resolver la situación de una inmensa mayoría”

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se mostró preocupado por el actual escenario en Argentina de una profunda crisis económica y dijo necesitar en forma urgente un cambio en el contexto macroeconómico nacional con el fin de poder brindarle soluciones a una inmensa mayoría de mendocinos.

Esto lo aseguró durante una entrega de viviendas en Tupungato al que asistieron el intendente departamental, Gustavo Aguilera; la subsecretaria de Desarrollo, Marité Badui; miembros del directorio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el exintendente Gustavo Soto y representantes de la empresa constructora Estructura Oeste.

El mandatario provincial, quien partirá la próxima semana rumbo a España para participar de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se realiza en Madrid, expresó: “Esta alegría enorme es la misma experiencia que tuve yo a los 9 años en el Valle de Uco, en Eugenio Bustos, cuando nos entregaron nuestra casa financiada por el IPV. Pero aprovecho la oportunidad para hablarle al resto de los mendocinos que no pueden acceder. Este número es muy poco con respecto al déficit. Es importante destacar que si no se arregla la macroeconomía, difícilmente cubramos este déficit en cualquier gobierno, no hay que generar expectativas que luego no se puedan cumplir. Lo concreto no es que las familias vengan a buscar viviendas al IPV o al Municipio solamente, sino que la mayoría de la población debería recurrir a un banco con créditos a 30 o 40 años y que pueda pagarlo al valor de un alquiler pero que sea una casa propia. Eso pasa en la mayoría de los países pero no pasa en la Argentina desde hace muchos años. El IPV tiene que ser para la vivienda social, subsidiando la tasa y de esa manera iríamos mucho más rápido.

“Estamos lejos de eso pero conocemos el problema y estamos enfocados en esa tarea –agregó el Gobernador–. Nuestro programa es tener un financiamiento privado para toda la clase media pero que el IPV lo custodie y ese programa no puede desarrollarse si no se estabiliza la macroeconomía y no siguen creciendo los precios. Pero también ese programa no puede desarrollarse si no se pagan cuotas reales. Las cuotas se van devaluando y no se alcanza a cubrir ni mínimamente, pero tampoco se pueden aumentar las cuotas porque los salarios no aumentan al ritmo. Entonces todo este desorden macroeconómico aspiramos que en menos de un año esté resuelto. Por eso apoyamos al Gobierno nacional, porque a partir de allí podremos desarrollar muy ampliamente la cantidad de herramientas que necesitamos.

“Estamos en la dirección, tenemos programa, tenemos proyectos, tenemos gente, tenemos técnica para resolver estos problemas. Necesitamos un cambio en el contexto macroeconómico y lo necesitamos en forma urgente para resolver la situación de una inmensa mayoría”, finalizó Cornejo.

Por su parte, el intedente Gustavo Aguilera agradeció al Gobernador y expresó: “Quiero decirle en nombre de todos los tupungatinos que está en su casa y para eso usted ha tenido esta apertura de entregar estas 43 soluciones habitacionales. Es decir que está comprometido y que está cerca de los vecinos. Hoy es un día de fiesta y así lo vivimos todos”.

A lo que agregó. “Esto es resultado del esfuerzo de un gobierno responsable que día a día está pensando en el vecino y en algo que es muy importante, que es la primera vivienda. Pero para que el loteo TISA siga creciendo y se puedan completar las 70 viviendas que están faltando, tenemos que sumar el esfuerzo de los que hoy reciben su vivienda con el pago mensual de la cuota”.

Respecto del pago de las cuotas y de los deudores, Marité Badui, subsecretaria de Desarrollo, dijo: “Es verdad que si no pagan, rompen la equidad intergeneracional para otros que están hoy esperando su vivienda, pero también es importante decirlo que, si aún hoy pagaran todas las personas que deben, no alcanza ni para un mes de certificación de la vivienda, con lo cual hay que mejorar las condiciones macroeconómicas de préstamo y también hay que ajustar esos montos. Este barrio tiene una cuota promedio de $30.000 por mes. Obviamente, este flujo de fondos queda muy corto con respecto a lo que cuesta hacer una vivienda, que está entre 45 o 50 millones de pesos, según la vivienda que sea”.

Características de las viviendas

Las 43 viviendas están dentro del Loteo TISA del distrito Cordón del Plata, ubicado en la intersección de Ruta Provincial 99 y 89.

El sistema utilizado en la construcción fue el industrializado steel frame, de dos dormitorios. Las casas están diseñadas en función del aprovechamiento máximo de asoleamiento. Además, todas cuentan con termotanque solar en combinación con calefón modulante, envolvente aislada térmicamente, tanto muros como cubierta de chapa, y carpintería con doble vidriado hermético (DVH), lo que permite un aprovechamiento energético eficiente.

En cuanto al sistema constructivo, steel framing o steel frame consiste en tabiquería que se compone por un entramado estructural de perfiles de acero. El tabique en cara interior es de placa de yeso y lana de vidrio con aluminio, mientras que en cara exterior se utilizaron paneles rigidizadores OSB, barrera de agua y viento, aislación térmica de poliestireno extruido, malla de fibra de vidrio, base coat y texturado plástico de terminación.

También cuentan con pisos y zócalos cerámicos en la totalidad de la vivienda, revestimiento cerámico en las paredes de baño, por encima de la pileta de lavar en lavandería y sobremesada de cocina.

La mesada de cocina es de granito reconstituido apoyada sobre soporte metálico de caño estructural, con pileta de acero inoxidable y grifería monocomando. El baño cuenta con inodoro, bidet, lavamanos, accesorios y grifería. El lavadero posee pileta de lavar de PVC y grifería de bronce. Además, en el patio interno se ubica un tanque cisterna de PVC de 850 litros de capacidad bajo nivel con bomba presurizadora.