El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, criticó las retenciones al vino propuestas en la Ley Omnibus del presidente Javier Milei

Este miércoles, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, compartió sus perspectivas sobre la Ley Omnibus que actualmente se debate en la Cámara de Diputados y que incluye retenciones para el sector vitivinícola. Cornejo subraya la complejidad de la venta de vino, destacando la necesidad de estrategias a largo plazo para conquistar mercados y advierte que imponer retenciones al vino puede tener consecuencias más perjudiciales que en otras actividades.

Aunque reconoce la dirección positiva del paquete legislativo en la regulación económica y la promoción de condiciones para la inversión, Cornejo aboga por desmantelar el paquete, identificando elementos razonables y útiles para Argentina, al tiempo que señala posibles errores. Destaca la iniciativa de los gobernadores de provincias con recursos petroleros para excluir un artículo que afectaría la propiedad de los recursos naturales de Mendoza.

El gobernador insta a la pronta consideración del paquete, enfatizando la necesidad de celeridad y alto consenso, recordando la importancia de vivir en democracia. Subraya que, aunque la agenda nacional prevalece sobre la provincial, es razonable debido a los cambios significativos a nivel nacional que impactan directamente en Mendoza.

Fondos para Portezuelo del Viento

“Mendoza los puede usar para lo que quiera. La verdad que creo que no debemos usarlo para lo que quiera, para lo que queramos con libertad, pero sí para obras de agua generales, no sólo hídricas, no sólo hidráulicas. Pero sí para obras de agua que son prioridad en Mendoza. Sí para energía y repartidos en toda la provincia, en todos los lugares donde hayan buenos proyectos que sean rentables y que sean recuperables”

“Estos 1.023 millones de dólares son un resarcimiento de la promoción industrial, lo ideal es que logremos que se apliquen a temas económicos de agua y de energía”.

“Hay una cláusula, que es la 3, que dice que si la obra no se hiciera, hay que usar en obras hídricas y lo limita por ese lado, pero una vez que cobremos los 1.023 millones de dólares, por qué no usarlo ahora, si lo vamos a usar en cualquier cosa va a terminar gastándose en gastos corrientes y eso no es lo que queremos. Queremos que se repaguen, no que vayan a los gastos corrientes sino que se repaguen, que si son para agua, bueno, se devuelvan la energía, medidores de agua, por ejemplo, en el consumo industrial, en el consumo residencial. Si es para agua, para riego por goteo, es para que sea para optimización de agua y que se pague la inversión de riego por goteo. Si es para canalizar un canal primario, un canal secundario que los lleva hasta la puerta de la finca que tenga repago de los regantes del lugar. Si es para energía que lo remunere la tarifa”.

Inauguración de Nuevas Estaciones de BiciTran en Las Heras: Impulso a la Movilidad Urbana Sostenible en Mendoza

El Gobernador, junto al intendente Francisco Lo Presti y la vicegobernadora Hebe Casado, participó en la apertura de las últimas estaciones de BiciTran en Las Heras, destacando la iniciativa como parte de un esfuerzo por hacer que la ciudad sea más amigable con el medio ambiente y las personas. Cornejo explicó que la implementación de este sistema de movilidad urbana busca transformar el transporte público, superando desafíos previos.

El mandatario señaló un progreso significativo al transportar el doble de personas en comparación con años anteriores, resaltando la importancia de disuadir el uso del automóvil y fomentar el transporte público, una tendencia observada en países desarrollados. Cornejo expresó su satisfacción por el enfoque en el transporte eléctrico, ejemplificado por el innovador sistema BiciTran, que ofrece bicicletas equipadas a un costo accesible para los usuarios.

El gobernador enfatizó la expansión progresiva de la red de BiciTran en todo el Gran Mendoza, con el objetivo de proporcionar a los ciudadanos diversas opciones de movilidad y mayor libertad a un costo razonable, promoviendo una alternativa al uso exclusivo del automóvil.