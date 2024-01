El presidente del Partido de los Jubilados, y referente del sector, Edgardo Civit Evans, toma distancia del Gobierno Nacional por el intento de absorber los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, dinero de y para jubilados

Desde Mendoza elevaron la voz -de protesta– por la intención de la Nación que apropiarse de fondos que estaban destinados al pago de las jubilaciones y la iniciativa estuvo a cargo del diputado provincial y presidente del Partido de los Jubilados provincial, Edgardo Civit Evans, publicó en su página web la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza.

La publicación originada en Portada, recordó que el Partido de los Jubilados llegó a ocupar lugares legislativos y, en la última elección, fue parte de los díscolos del Frente Cambia Mendoza. Junto al partido liderado por Omar De Marchi, la Unión Mendocina, tiene representación parlamentaria local, y ahora su máximo referente advierte al Gobierno Nacional sobre la intención de enajenar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la caja más tentadora.

Sin ahorrar severas críticas a las gestiones que promovieron este Fondo de Garantía (los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner) y sin mencionar el acto de corrupción denunciado en la gestión de Macri sobre uso de este FGS, Edgardo Civit Evans advierte que con el proyecto de Ley Ómnibus, la actual gestión -de la que ahora forma parte Omar De Marchi- pretende apropiarse de esa jugosa caja que les pertenece a los jubilados.

Explica que la intención de compensar el déficit fiscal con los dineros que le pertenecen a los jubilados de hoy, y muy especialmente a los aportantes de hoy y jubilados de mañana, es inadmisible.

Entre los detalles, Civit Evans, indica que otro de los motivos que inspira esta desafortunada propuesta es evitar que desde el estado, puedan auditar a las Empresas que conforman este Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

La historia no se jubila

El Fondo de Garantía Sustentable se creó por ley, durante la primera gestión de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta.

El 4 de diciembre de 2008 el Congreso de la Nación promulgó la Ley 26.425 mediante la cual el Estado recupera la administración de los aportes previsionales, creando el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esa ley obtuvo una mayoría de 162 votos frente a 75 en contra. Los que se opusieron: el PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

Las AFJP habían surgido en 1993 (también por ley). La disolución del régimen de AFJP en el cual empresas privadas (Administradoras) recibían los aportes y luego deberían proporcionar jubilaciones y pensiones a quienes cumplían con los requisitos etarios y administrativos, defeccionó.

Negocios para unos pocos, pérdidas para todos y todas

El cálculo que motivó el regreso a un Sistema Estatal de Reparto es que estas empresas, con inversiones mínimas y riesgos inexistentes, se embolsaron en comisiones más de 12 mil millones de dólares. Y también, sobre el final del régimen, se iniciaron acciones penales por intentos de defraudación. La pérdida de quienes aportaron a esos Fondos Privados, debió compensarla el Estado Nacional.

Tal como relata Edgardo Civit Evans, este fondo contó en su origen con un patrimonio de algo más de 20 mil millones de dólares, y una de sus funciones fundantes es ser lo que se denomina un «fondo anti cíclico», o sea, que ante posible disminución de la recaudación previsional de las personas en actividad, este Fondo compensa.

Adónde va «la tuya»

Desde la ortodoxia economicista resulta difícil explicar algunos fenómenos como puede ser lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La composición de activos puede leerse sin intrincados ejercicios y sin acudir a un Contador Público Nacional.

El FGS tiene participación accionaria en muchas de las principales empresas, privadas y mixtas, que a la hora del balance, arrojan un resultado exitoso.

Para una mejor noción, este Fondo es dueño de gran parte de algunas de las principales del mercado financiero. Banco Macro encabeza la nómina, pero también está el Banco Hipotecario, el Supervielle, el Patagonia, el Francés. Pero tanto en la declaración de su misión como en la acción concreta que lleva adelante, también tiene participación accionaria en otro tipo de empresas, no sólo de servicios.

Por qué los nervios de Clarín

El FGS es dueño del 9% del Grupo Clarín, algo que incomoda bastante al conglomerado de Medios conducido por Héctor Magnetto, ya que es requisito abrir balances y mostrar cuentas. También cuenta con participación en la empresa nacional de mayor envergadura , YPF, como así también en proveedoras de servicios públicos (energía eléctrica, concesión de autopistas, ingenios azucareros,empresas de alimentos, etc.)

También suma en sus activos este FGS , títulos públicos, tenencia de bonos y plazos fijos, fondos comunes de inversión, fideicomisos.

Cuentas claras

Son varios organismos los que controlan a este organismo. El desempeño de este Fondo ha tenido rendimientos superavitarios hasta 2015 de manera sostenida. En 2018 a diez años de su creación, bajo la gestión de Basalvibaso en la ANSES y Macri en la presidencia, tuvo una notable pérdida. Habían modificado los estatutos para que el FGS pudiese adquirir mayor cantidad de títulos públicos que, claro, fueron a financiar el déficit. En octubre de 2019 se informó que el FGS había perdido el 47% de su valor desde diciembre de 2015, pasando de poco menos de 67 mil millones de dólares a unos 35 mil millones al final de la gestión Macri.

Apuesta de bajo riesgo e incentivo al desarrollo nacional y al consumo interno

Los dineros de este Fondo tiene como destino la inversión y la promoción del desarrollo nacional. Según el último informe, durante la gestión del gobierno de Alberto Fernández, el FGS logró revertir la pendiente del gobierno previo con resultados muy alentadores.

El resultado económico del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, directo, arroja que alcanzó en Noviembre 2023 un valor de 76 mil millones de dólares.Exhibía la anterior titular del ANSES con indisimulable orgullo ese crecimiento del 117%.

Decisiones adultas

Desde construcción de viviendas de carácter social hasta préstamos a jubilados. Desde inversiones en proyectos de generación de energía hasta posiciones en activos financieros redituables. La contradicción más elocuente es los magros haberes que perciben sus auténticos dueños de hoy, jubiladas, jubilados.

La urgente necesidad y el pedido concreto

A propósito de esta situación que atraviesa el sector pasivo, que ubica a la mayoría del sector en situación de pobreza cuando no de indigencia, es que Civit Evans eleva su reclamo que no sólo consiste en que no se le cambie el destino al Fondo de Garantía de Sustentabilidad sino que, de manera urgente, se compense a jubilados con un bono mínimo de $ 100.000 a quienes reciben haberes sobre la mínima, ya que según estipula el DNC 70/2023 y el proyecto de Ley, recién en abril los haberes jubilatorios van a actualizarse según el índice inflacionario.