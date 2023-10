El juicio por el sonado caso Próvolo se desarrolló en el Polo Judicial de Mendoza y, tras el veredicto, familiares de víctimas no ocultaron la tristeza por la decisión tomada por las juezas

Luego de dos años de debate el Tribunal dio a conocer el fallo durante este miércoles. La monja de origen japonés fue absuelta de los cargos en la que se la acusaba al igual que Asunción Martínez, Graciela Pascual, ex directora del Instituto, la psicóloga Cecilia Raffo y una ex cocinera, una ex directora y tres empleadas.

Las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna a cargo del Tribunal Penal Colegiado 2 mendocino dieron a conocer el fallo para las imputadas. Las nueve mujeres que fueron acusadas de abusos sexuales en el Próvolo fueron declaradas inocentes por el Tribunal Penal formado por las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Salido y Belén Renna, después de dos años y medio de juicio a puertas cerradas.

Rápidamente y por redes sociales se viralizó el dolor que sufrieron familiares de víctimas tras escuchar el veredicto final. Paola González familiar de una víctima del Próvolo habló con los diferentes medios de comunicación que se encontraban en la puerta del Ministerio Público Fiscal.

“La justicia mendocina le falló a los mendocinos. Sentenció al silencio a las víctimas. Kosaka Kumiko y todas esas energúmenas no son inocentes”, expresó en la puerta principal del edificio.