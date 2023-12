El Ministro Natalio Mema actuó como portavoz luego de la reunión del gabinete de Alfredo Cornejo, donde se examinó el DNU del presidente Milei y su impacto en la vida de los mendocinos

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó hoy al mediodía una reunión crucial con su gabinete y legisladores nacionales para examinar a fondo las implicaciones del extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei. Tras exhaustivas deliberaciones con el equipo ejecutivo, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, ofreció una primera evaluación, enfatizando que la Revisación Técnica Obligatoria (RTO) y el seguro automotor mantendrán su carácter obligatorio.

En una conversación con Radio Nihuil, Natalio Mema también admitió que existen otros aspectos susceptibles de cambio con el DNU, especialmente en lo que respecta a la salud. Se manifestó preocupado por la liberación de los valores de las cuotas en obras sociales y empresas de medicina, anticipando posibles impactos directos en la economía local y provincial.

El funcionario abordó inquietudes relacionadas con la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), asegurando que no afectará las coberturas provinciales, limitándose a los empleados públicos de la provincia y no afectando la libre adhesión de los afiliados. Destacó, además, que se realizarán análisis legales y financieros continuos en relación con la unificación de prepagas y obras sociales, señalando las posibles consecuencias para personas con enfermedades preexistentes o necesidades médicas específicas.

El DNU no modifica la Ley de Tránsito

En cuanto a las modificaciones en el ámbito vehicular, Mema aclaró que el DNU no altera la Ley de Tránsito, desmintiendo confusiones sobre la no exigencia de seguro para transitar y la Revisación Técnica Vehicular. Señaló que la única modificación permite la acreditación digital de la titularidad del vehículo, vinculada a reformas propuestas para los Registros del Automotor.

El ministro destacó la importancia de esperar para evaluar el funcionamiento de los registros provinciales y la posibilidad de centralizar trámites en el Registro Nacional.

El encuentro gubernamental también abordó cambios significativos en el régimen jurídico de la vitivinicultura, centrados en la derogación de leyes vinculadas al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Mema anticipó posibles inconvenientes en el precio del vino debido a fluctuaciones en la oferta de uva, enfatizando la necesidad de que las entidades relevantes aborden cómo resolver esta nueva dinámica.