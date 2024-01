En calle Viamonte, desde inicios hasta el final del primer mes del año 2024, se está realizando un campus de perfeccionamiento destinados a chicos y chicas entre 11 a 15 años

El año 2023 para todos los ciudadanos pertenecientes al mundo Atenas Sport Club quedará grabado en sus memorias como uno de los más exitosos de las últimas temporadas. El balance fue más que positivo, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Subcampeón del torneo Apertura y luego se coronó como el mejor del Clausura -venció a su clásico rival; San José- y se coronó como el mejor del año al derrotar a Centro Deportivo Rivadavia. En lo institucional, logró sumar cada vez más jugadores a sus categorías formativas y logró comprar un terreno anexo al estadio Nelson Pipío Pedemonte, que le posibilita brindarle más comodidades a la gran cantidad de jugadores que visten los colores negro y rojo.

Cuando aún retumba en cada rincón de la cancha, los gritos de los festejos del pasado año, la pelota naranja nunca paró de picar y a pesar de estar en temporada estival, la actividad basquetbolística sigue a pleno en el club.

Es que el día 3 de enero y hasta el 26 del mismo mes, se está llevando a cabo un campus de perfeccionamiento dedicado a los jóvenes valores que quieran aprender y perfeccionar sus destrezas con la pelota naranja. El profesor Mariano Pérez está a cargo de los entrenamientos que se realizan todas las mañanas.

Pérez es un ex jugador de Atenas y un profe con una vasta trayectoria en las divisiones formativas, no solamente del Apache, sino también del resto de los clubes de Mendoza. Trabajó, años atrás, con chicos del club Leonardo Murialdo, cuando el Canario tuvo unos años brillantes en la Superliga de Mendoza, bajo la conducción del querido y recordado, Sergio Pedemonte.

Su vuelta al club de sus amores, lo llevó a trabajar intensamente en la promoción de jóvenes valores hacia las categorías mayores de Atenas. También, ha logrado éxitos con selecciones que representaron a Mendoza en torneos nacionales e internacionales.

“No me animaba a organizar el campus” se confiesa el profesor Mariano. Y agregó: “Hablé con los chicos del club y me motivaron para que llevara a cabo el proyecto. Tenés que hacerlo, vos tenés mucha experiencia con los chicos, me decían. El último empujón para que diera el paso, me lo dió mi mujer; Claudia”-

“Quiero agradecer a toda la gente de Atenas que me brindó el apoyo y colaboró conmigo para tener la disponibilidad del estadio y todos los materiales necesarios para cumplir con este desafío” dijo.

En lo que respecta al campus, Pérez comentó: “con los chicos de esta edad, en general, hay que trabajar mucho con la mecánica de pies. Es un momento de constante crecimiento en la contextura corporal y se deben ir encontrando con su propio cuerpo” aseguró.

“Además trabajamos con fundamentos de dribbling, lanzamientos al aro, pases, uno contra uno y defensa. No se le dedica todo el tiempo a un sólo fundamento. Se le brindan todas las herramientas a los chicos para que ellos las vayan incorporando” explicó.

En cuanto a la planificación del trabajo en categorías formativas, el profesor comentó: “Yo planifico el trabajo semestralmente y luego en forma diaria. Se busca un objetivo dentro de los seis meses y luego se va observando la planificación día a día, entrenamiento tras entrenamiento” aseguró Mariano, quién es un confeso fanático de las prácticas.