Ante un pedido de asistencia durante la noche del 1 de enero, guardaparques de Plaza de Mulas activaron el operativo de evacuación del andinista francés Kijek Dimitri (58) y del guía argentino Carlos Tello, quienes fueron asistidos y trasladados al Hospital Uspallata. Hoy, ambos se encuentran fuera de peligro y el andinista ya fue dado de alta.

El fuerte temporal que se desató en Aconcagua durante el primer día del año pudo terminar con la vida de un turista y del guía argentino Carlos Tello, pero gracias al accionar de los guardaparques esto no fue así. La seccional de guardaparques de Plaza de Mulas les había ordenado cerca de las 17, del 1 de enero a los individuos que no continuaran con el ascenso, pero no obedecieron las ordenes.

“Ya pasada la emergencia, quiero resaltar que una vez más, todo el equipo -guardaparques, médicos y patrulla de rescate- demuestran el profesionalismo y experiencia. Gracias a este trabajo coordinado, estas personas hoy se encuentran a salvo”, expresó el director de Recursos Naturales, Sebastián Melchor.

Detalles del rescate

El primer día del año, cerca de las 21, la seccional Guardaparque de Plaza de Mulas recibió la llamada del guía Carlos Tello, que se hallaba en situación de emergencia en la zona de la Canaleta, a más de 6.800 metros de altura, descendiendo de la cumbre, con un andinista de origen francés.

Avisó que el andinista a su cargo se hallaba descompensado, no podía seguir caminando y él mismo, también estaba en mal estado.

Inmediatamente, el servicio médico del Parque respondió dándole instrucciones al guía para la atención del andinista y la Patrulla de Rescate de Nido de Cóndores inició la inmediata salida de 4 guardaparques al encuentro de los afectados.

Promediando las 22, los rescatistas arribaron a Plaza Cólera y allí, recibieron tubos de oxígeno de las empresa Grajales y Aconcagua Visión.

A las 23, el guía informó que se hallaban en la Cueva, a 6.700 metros y continuaban descendiendo muy lentamente hacia la travesía. La Patrulla de Rescate continuó el ascenso hasta hacer contacto con los accidentados.

Retornaron a Plaza Cólera a las 6, con baja visibilidad y evaluaron al paciente que estaba con una saturación de oxigeno muy baja.

Continuaron el lento descenso hacia Nido de Cóndores, donde fueron evaluados y estabilizados por la médica del servicio del Parque quien dispuso su inmediata evacuación en helicóptero ya que el andinista presentaba baja saturación de oxígeno, agotamiento y deshidratación extremas, mientas que el guía tenía ceguera de nieve.

En horas de la mañana, fueron evacuados del aérea ambos accidentados, junto a dos integrantes de la Patrulla de Rescate a Nido de Cóndores para reforzar la dotación y se solicitó la ambulancia que desde Horcones trasladó de inmediato a ambos accidentados al Hospital Uspallata.

Hoy, desde el centro de salud informaron que el andinista francés ya fue dado de alta y se encuentra descansando en su hotel.