Allegados de la víctima reclamaron por el avance del caso y piden más seguridad en el distrito. La víctima fue hallada sin vida con 15 puñaladas

Se trata de Gustavo Daniel Mogro, el joven de 28 años que fue hallado sin vida el pasado el martes, en Ugarteche. El hombre estaba desaparecido y era buscado, pero el desenlace fue trágico y ahora su familia reclama que se haga justicia y que el caso no quede estancado.

Este miércoles, a última hora, familiares, amigos y vecinos de la zona se congregaron con carteles y fotos de la víctima en la rotonda de dicho distrito para pedir justicia por el homicidio de Mogro, quien fue asesinado de 15 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo.

En el marco de este pedido, los autoconvocados no solo solicitaron por el avance del caso que es investigado por el fiscal de Homicidios Carlos Torres, sino que reclamaron por más seguridad en el lugar.

“Justicia para que no haya otras víctimas, para que estos asesinos no maten a otras personas y también le pedimos al Ministerio de Seguridad que mande más patrulleros, que manden más policías y se hagan controles los fines de semana para que estos malvivientes no sigan matando inocentes”, insistió con un megáfono en mano, el hermano del joven asesinado.

Vecinos de la zona aseguran que hay entraderas a viviendas y robos en las paradas de colectivo en horas de la tarde noche. Y aseguraron que cuando piden en la subcomisaria de Ugarteche por más patrullaje en los barrios dicen que no tienen móviles suficientes.

El caso

Mogro era buscado desde el domingo 7 de enero por sus familiares y luego de algunos días fue encontrado muerto frente al barrio Gasull, de Ugarteche, en Luján de Cuyo.

Fue un llamado al 911 que alertó a la policía sobre la existencia del cadáver boca arriba y cubierto con yuyos, por lo que una comisión de efectivos se desplazó al lugar.

Los policías determinaron a simple vista que la persona llevaba varios días fallecida y que el cuerpo presentaba al menos 15 heridas punzocortantes en el tórax, la espalda, el cuello y la parte izquierda del rostro.

Los investigadores trabajan en la hipótesis de un homicidio cometido durante una pelea que se produjo en la zona el domingo por la noche, agregaron las fuentes.