A una semana de las elecciones generales, Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Omar Parisi, Mario Vadillo y Lautaro Jiménez, se enfrentaron en el debate que se desarrolló en el espacio Julio Le Parc

Finalmente se llevó a cabo el debate que reunió a los candidatos de los diferentes frentes que participarán de las elecciones generales el próximo 24 de septiembre para quedarse con la gobernación de la provincia de Mendoza. Allí, Cornejo, De Marchi, Vadillo, Parisi y Jiménez expusieron sus ideas.

El debate que comenzó con el tópico Seguridad y Justicia fue abierto por el candidato Lautaro Jimenez, quien afirmó que “la inseguridad viene desde arriba y ha llegado a la cúpula de la Justicia y las fuerzas de seguridad. Tenemos que avanzar con los juicios por jurado y la elección directa de jueces y fiscales”.

Por su parte Omar Parisi recordó el femicidio de la joven Florencia Romano y el no accionar del 911 ante un llamado de un vecino solicitando auxilio.

“Tanto Cornejo como De Marchi protegían al ministro de Seguridad en la Legislatura. Pasaron tres años y seguimos igual. La propuesta es un 911 que sirva, la mejor paritaria provincial, justicia que no este digitada y no más atentados a una fiscal. Esto no puede pasar”, sostuvo en referencia a la fiscal Claudia Ríos.

En tanto, Alfredo Cornejo dijo que cuando fue gobernador “hicimos serias reformas en la justicia y la seguridad” y destacó que “en un año metimos presas a dos mil personas violentas y eso bajó el homicidio y el robo agravado con armas. Esa es la herramienta para combatir el resto de los delitos: la prisión efectiva”.

Mientras que Omar De Marchi destacó que “nosotros queremos ver bien a Mendoza y con la situación de la seguridad y la justicia es imposible porque hay corrupción. Se manipularon decisiones del Consejo de la Magistratura para nombrar jueces amigos y la seguridad también está invadida por la política”.

Mario Vadillo propuso que “tanto la seguridad pública como privada trabajen en forma conjunta para combatir el delito. Necesitamos que los policías estén bien remunerados y con equipamiento” y sostuvo que “los barrios de Mendoza están abandonados”.

El segundo bloque del debate es el que está destinado a los candidatos y candidatas a la Vicegobernación, donde el tema que se abordaba es Institucionalidad y Participación Ciudadana.

En el tercer bloque del debate, se abordaron temas relacionados con vivienda, salud, transporte, agua, conectividad y servicio eléctrico. A continuación, se resumen las declaraciones clave de los candidatos en este bloque:

Mario Vadillo: Expresó su preocupación por la falta de calidad en los servicios públicos y abogó por un mejor transporte público y una salud más eficiente. Señaló la necesidad de aumentar los recursos en salud y mejorar las condiciones de trabajo de los médicos.

Lautaro Jiménez: Destacó la falta de presupuesto en salud y la necesidad de aumentar los recursos para garantizar la atención médica adecuada. También mencionó la falta de especialistas y propuso escuchar a los profesionales de la salud para mejorar la situación.

Omar Parisi: Abogó por mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales y promover un salario mínimo municipal. Además, enfatizó la importancia de garantizar el acceso al agua y ordenar la salud pública.

Alfredo Cornejo: Reconoció la inversión en hospitales y equipamiento médico, pero resaltó la necesidad de dar un salto en la calidad de la atención médica, enfocándose en la agilización y la implementación de una historia clínica única.

Omar De Marchi: Criticó la falta de funcionamiento adecuado de los servicios públicos y destacó la carencia de profesionales en áreas críticas. Abogó por tomar en serio el tema de las residencias médicas.

En las palabras finales del bloque, los candidatos presentaron sus propuestas y opiniones finales sobre los temas de vivienda, salud y servicios públicos.

EL MENSAJE DE CADA CANDIDATO PARA LA CIUDADANÍA DE CARA A LAS ELECCIONES

De Marchi: “Doce años de soberbia, no. Creamos LAUM para gobernar la provincia. Vamos a encender todos los motores de la economía. LAUM es un grito de rebeldía a la Mendoza actual, la inoperancia y falta de resultados. Vengan a LAUM”.

Cornejo: “Se del dolor, de la bronca, de la incertidumbre que genera esta mala economía nacional. Argentina va a cambiar, Mendoza tiene oportunidades porque ha hecho bien las cosas. Mejoraremos la seguridad, la educación, la salud, con un ambicioso plan de infraestructura. Ustedes saben que voy a fondo”.

Jiménez: “Somos trabajadores, que siempre nos van a encontrar del mismo lado. Siempre vamos a dar un mensaje de coherencia. Cornejo y De Marcho gobiernan desde hace 8 años, ahora se están peleando. Parisi es cómplice de Massa. Tenemos que convertir el voto de los mendocinos en un fuerte mensaje para defender la educación pública y las mayorías trabajadoras”.

Vadillo: “Te vamos a pedir el voto porque a estos pernos políticos hay que sacarlos de una vez. Tenés que estar enojado porque cada vez te va peor. Hace valer este voto, estamos hartos que te vendan pancartas, que te peguen en lo que más te duelen, estos tipos te sacan la plata para vivir de la teta del Estado”.

Parisi: “Quiero agradecerles a los mendocinos que nos abrieron las puertas, nos contaron de sus sueños. Les pido que el domingo vayan a votar y llenen la urna no de prejuicios, sino de esperanzas, de proyectos. Hemos querido escucharlos”.

EL VIVO